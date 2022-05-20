Odkurzacz uniwersalny WD 4 P V-20/5/22 + ssawka samochodowa
Niezwykle mocny i energooszczędny odkurzacz uniwersalny ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego o pojemności 20 l, gniazdem zasilania do pracy z elektronarzędziami, funkcją dmuchawy i specjalną ssawką samochodową.
Niezwykle wydajny i energooszczędny dzięki mocy 1100 W: odkurzacz uniwersalny WD 4 P V-20/5/22 + ssawka samochodowa, wąż ssący i ssawka podłogowa na klips to idealne połączenie. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym i odpornym na uderzenia zbiornikiem z tworzywa sztucznego 20 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, ssawką podłogową na klips, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Wbudowane gniazdo zasilania z automatycznym przełącznikiem wł./wył. upraszcza pracę z elektronarzędziami. Dzięki opatentowanej technologii filtr w odkurzaczu uniwersalnym można łatwo i szybko wyjąć – bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Tam, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, pomocna jest dodatkowa funkcja dmuchawy. Odłączany uchwyt umożliwia podłączenie akcesoriów do samego węża ssącego. Wąż można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia. Rury i ssawka podłogowa są również szybko i wygodnie umieszczane na zderzaku. Inne zalety obejmują system blokady typu „pociągnij i popchnij” ułatwiający otwieranie i zamykanie pojemnika, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia, który umożliwia wygodny transport urządzenia. Urządzenie jest również dostarczane zdyszą samochodową jako akcesorium specjalnym.
Cechy i zalety
Aktywne gniazdo do podłączania elektronarzędziOdsysanie zabrudzeń powstających podczas pracy zanim osiądą na podłodze czy meblach. Włączenie/wyłączenie elektronarzędzia powoduje włączenie/wyłączenie odkurzacza.
Innowacyjna, opatentowana technologia szybkiego wyjmowania filtraInnowacyjna, opatentowana technologia szybkiego i łatwego wyjmowania filtra bez kontaktu z brudem. Do odkurzania na mokro i sucho bez dodatkowej wymiany filtra.
Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzeniaWąż ssący można przechowywać na głowicy urządzenia. Intuicyjny mechanizm zabezpieczający dla prawo i leworęcznych użytkowników.
Praktyczne przechowywanie przewodu i wyposażenia.
- Oszczędność miejsca, bezpieczeństwo i łatwy dostęp przy przechowywaniu akcesoriów.
- Kabel zasilający można bezpiecznie przechować dzięki zintegrowanym hakom.
Dysza samochodowa do czyszczenia wnętrz pojazdów
- Poręczna ssawka samochodowa do niezawodnego usuwania zanieczyszczeń z powierzchni tekstylnych w pojeździe.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Fizelinowa torebka filtracyjna
- Trójwarstwowa, niezwykle odporna na rozdarcie fizelina.
- Długotrwała wysoka moc zasysania oraz wysoki stopień separacji zanieczyszczeń.
Praktyczna funkcja wydmuchu
- Użyteczna funkcja wydmuchu przydatna, kiedy nie chcesz zbierać śmieci do zbiornika.
- Łatwe usuwanie zanieczyszczeń np.: ze ścieżek żwirowych.
Przestrzeń do przechowywania
- Do bezpiecznego przechowywania narzędzi oraz małych części takich jak śruby i gwoździe.
Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Podczas przerwy w pracy uchwyt szybko zamocujesz na głowicy urządzenia.
Wypinane kolanko
- Możliwość podłączenia różnych ssawek bezpośrednio do węża ssącego.
- Łatwe odkurzanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Znamionowa moc wejściowa (W)
|1100
|Moc ssania (W)
|240
|Podciśnienie (mbar)
|maks. 240
|Wydatek powietrza (l/s)
|maks. 55
|Pojemność zbiornika (l)
|20
|Materiał zbiornika
|Tworzywo sztuczne
|Składnik koloru
|Głowica urządzenia żółty Zbiornik żółty Listwa odbojowa żółty
|Kabel zasilający (m)
|5
|Rozmiar nominalny akcesoriów (mm)
|35
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|73
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|7
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|384 x 365 x 526
Zakres dostawy
- Długość węża ssącego: 2.2 m
- Typ węża ssącego: z zagiętą rękojeścią
- Materiał węża ssącego: Tworzywo sztuczne
- Wypinane kolanko
- Ilość rur ssących: 2 szt.
- Długość rur ssących: 0.5 m
- Nominalna szerokość rur ssących: 35 mm
- Materiał rur ssących: Tworzywo sztuczne
- Ssawka uniwersalna podłogowa: Clips
- Ssawka szczelinowa
- Adapter do podłączania elektronarzędzi
- Liczba fizelinowych worków filtracyjnych: 1 szt.
Wyposażenie
- Płaski filtr falisty: Celuloza
- Fizelinowa torebka filtracyjna: 3 warstwy
- Gniazdo do elektronarzędzi z automatycznym wyłącznikiem
- Obrotowy włącznik (ON/OFF)
- Funkcja wydmuchu
- Uchwyt na kolanko na głowicy urządzenia
- Przechowywanie węża ssącego na głowicy urządzenia
- Przechowywanie dodatkowych akcesoriów na głowicy urządzenia
- Schowek na drobne przedmioty
- Hak na przewód zasilający
- Pozycja parking
- Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
- Listwa odbojowa
- Kółka bez hamulca: 4 szt.
Zastosowania
- Warsztat
- Wnętrze samochodu
- Garaż
- Tarasy
- Piwnica
- Płyny
- Warsztat majsterkowicza
- Czyszczenie strefy wejścia
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
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