Niezwykle wydajny i energooszczędny dzięki mocy 1100 W: odkurzacz uniwersalny WD 4 P V-20/5/22 + ssawka samochodowa, wąż ssący i ssawka podłogowa na klips to idealne połączenie. Urządzenie jest dostarczane z wytrzymałym i odpornym na uderzenia zbiornikiem z tworzywa sztucznego 20 l, 5-metrowym kablem, wężem ssącym o długości 2,2 m, ssawką podłogową na klips, płaskim filtrem falistym i fizelinowym workiem filtracyjnym. Wbudowane gniazdo zasilania z automatycznym przełącznikiem wł./wył. upraszcza pracę z elektronarzędziami. Dzięki opatentowanej technologii filtr w odkurzaczu uniwersalnym można łatwo i szybko wyjąć – bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Tam, gdzie odkurzanie nie jest możliwe, pomocna jest dodatkowa funkcja dmuchawy. Odłączany uchwyt umożliwia podłączenie akcesoriów do samego węża ssącego. Wąż można wygodnie przechowywać na głowicy urządzenia. Rury i ssawka podłogowa są również szybko i wygodnie umieszczane na zderzaku. Inne zalety obejmują system blokady typu „pociągnij i popchnij” ułatwiający otwieranie i zamykanie pojemnika, a także ergonomicznie ukształtowany uchwyt do przenoszenia, który umożliwia wygodny transport urządzenia. Urządzenie jest również dostarczane zdyszą samochodową jako akcesorium specjalnym.