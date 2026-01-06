Odkurzacze myjące

Jaki odkurzacz myjący sprawdzi się w Twoim wnętrzu i na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Sprzęt do mycia podłóg powinien być dopasowany do powierzchni w domu, częstotliwości użytkowania i preferencji dotyczących komfortu pracy. Przed zakupem warto zwrócić uwagę na kilka ważnych parametrów:

Rodzaj podłóg – do paneli i płytek wybierz model przeznaczony do powierzchni twardych. Delikatne podłogi lepiej współpracują z miękkimi nakładkami mopującymi.

Moc i siła ssania – im wyższe parametry, tym lepiej urządzenie usuwa zabrudzenia, włosy i piasek.

Czas pracy akumulatora – dla mieszkań 40–70 m² wystarczy około 20–30 minut ciągłej pracy.

Pojemność zbiorników – przy dużych powierzchniach warto wybrać odkurzacz myjący i odkurzający wyposażony w większy zbiornik na czystą i brudną wodę, aby rzadziej je opróżniać.

Waga urządzenia – lżejsze modele są wygodniejsze w codziennym użytkowaniu, szczególnie przy częstym sprzątaniu.

Łatwość czyszczenia – dobry odkurzacz myjący powinien być skonstruowany tak, aby jego zbiorniki i elementy robocze można było rozebrać i umyć pod bieżącą wodą w kilka chwil.

Dodatkowe funkcje – tryb turbo, oświetlenie robocze, samoczyszczenie elementów czyszczących, wyświetlacz czy możliwość stosowania detergentów poprawiają komfort pracy.

– tryb turbo, oświetlenie robocze, samoczyszczenie elementów czyszczących, wyświetlacz czy możliwość stosowania detergentów poprawiają komfort pracy. Akcesoria dopasowane do Twoich powierzchni – jeśli masz dużo paneli i płytek, wybierz zestaw standardowych nakładek czyszczących i detergent do podłóg twardych. Do podłóg delikatnych czy naturalnych przydadzą się miękkie nakładki o łagodnej strukturze. W przypadku posiadania zwierząt warto mieć dodatkowe wkłady filtrujące oraz zapasowe nakładki do częstszej wymiany. Wybierając akcesoria, upewnij się, że są kompatybilne z Twoim modelem – dotyczy to zwłaszcza nakładek i detergentów.

Kärcher to sprawdzona marka, która specjalizuje się w urządzeniach do profesjonalnego i domowego sprzątania. Odkurzacze myjące tej firmy oferują solidną moc, trwałe materiały i łatwą obsługę. System dwóch zbiorników dba o higienę pracy.

Modele są dopracowane konstrukcyjnie i zaprojektowane tak, żeby radzić sobie z codziennymi, trudnymi zabrudzeniami.

