Odkurzacze do tapicerki

Czym różni się odkurzacz do tapicerki samochodowej od zwykłego?

Zabrudzona tapicerka w aucie to nie tylko kwestia estetyki. W szczelinach siedzeń zbierają się alergeny, roztocza i wilgoć – a domowy odkurzacz po prostu nie ma odpowiedniej mocy i konstrukcji, by to wszystko usunąć.

Z pomocą przychodzi tu odkurzacz ekstrakcyjny, znany także pod bardziej potoczną nazwą jako odkurzacz do prania tapicerki. Taki sprzęt: