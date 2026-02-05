Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2

Pozbywanie się problemów z odpowiednią mocą: urządzenie CVH 2 jest lekkie, kompaktowe i stanowi praktyczne wsparcie w codziennym czyszczeniu kuchni, salonu, sypialni i samochodu. Urządzenie w kolorze białym.

Doskonała wydajność: akumulatorowo zasilany odkurzacz ręczny CVH 2 bez trudu i z odpowiednią mocą usuwa pył, okruchy, kurz, sierść i włosy z mebli, posadzek oraz samochodów . Kompaktowy i lekki design oznacza, że odkurzacz jest łatwy w użytkowaniu oraz przechowywaniu. Ponadto dwustopniowy system zmywalnych filtrów zapewnia bardzo czyste powietrze wylotowe. Filtr przeznaczony do dużych zanieczyszczeń, sierści i włosów został wykonany z drobnej, stalowej siatki. Drugi filtr to higieniczny filtr HEPA 12 (EN 1822:1998).

Cechy i zalety
Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2: Lekka i kompaktowa
Bez wysiłku wykonuj drobne, codzienne prace czyszczące.
Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2: Gotowy do użycia
Urządzenie jest zawsze gotowe do pracy dzięki kompaktowej konstrukcji oraz łatwemu wykorzystaniu akcesoriów,
Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2: Dwustopniowy system filtrowania
Idealne połączenie drobnej stalowej siatki do separowania większych zanieczyszczeń i włosów oraz filtra HEPA (EN 1822:1998).
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Optymalna moc zasysania do wszystkich drobnych prac czyszczących.
Możliwość mycia filtra i zbiornika zanieczyszczeń
  • Łatwe mycie pod bieżącą wodą i możliwość ponownego użytkowania.
Praktyczne akcesoria
  • Nadaje się do delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Zbiornik (l) 0,15
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 78
Moc znamionowa (W) 70
Min. czas pracy (min) 10
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie baterii (V) 7,2
Napięcie (V) 7,2
Pojemność baterii (Ah) 2
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (h) 4
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 330 x 76 x 76

Zakres dostawy

  • Ładowarka: Kabel USB 5 V / 2 A + adapter (po 1 sztuce)
  • Ssawka szczelinowa 2-w-1
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA
Wideo

Zastosowania
  • czyszczenie mebli
  • Wnętrze samochodu
Akcesoria
Części zamienne

