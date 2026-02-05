Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennemu akumulatorowi: odkurzacz ręczny CVH 2-4 jest zawsze gotowy do użytku w wielu zadaniach związanych z czyszczeniem w kuchni, pokoju gościnnym, sypialni lub we wnętrzu pojazdu. Z łatwością usuwa takie zanieczyszczenia jak okruszki, włosy i kurz. Dysza szczelinowa 2-w-1 zapewnia czystość na powierzchniach delikatnych oraz w trudno dostępnych miejscach. Lekki i kompaktowy design odkurzacza umożliwia ergonomiczną i higieniczną pracę bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Dwustopniowy system filtracji zapewnia czyste powietrze wylotowe. Wymienny akumulator Kärcher 4 V nie jest częścią zestawu. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Kärcher 4 V.