Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2-4 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Pozbądź się kurzu i okruszków: kompaktowy odkurzacz ręczny CVH 2-4 z wymiennym akumulatorem 4 V jest zawsze gotowy do użytku, mobilny i wszechstronny. Akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu.
Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennemu akumulatorowi: odkurzacz ręczny CVH 2-4 jest zawsze gotowy do użytku w wielu zadaniach związanych z czyszczeniem w kuchni, pokoju gościnnym, sypialni lub we wnętrzu pojazdu. Z łatwością usuwa takie zanieczyszczenia jak okruszki, włosy i kurz. Dysza szczelinowa 2-w-1 zapewnia czystość na powierzchniach delikatnych oraz w trudno dostępnych miejscach. Lekki i kompaktowy design odkurzacza umożliwia ergonomiczną i higieniczną pracę bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Dwustopniowy system filtracji zapewnia czyste powietrze wylotowe. Wymienny akumulator Kärcher 4 V nie jest częścią zestawu. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Kärcher 4 V.
Cechy i zalety
4 V akumulator Kärcher: Wymienny akumulator dostępny jako wyposażenie dodatkoweDodatkowy akumulator zapewnia elastycznośc użytkowania oraz wydłużony czas pracy urządzenia. Długie, bezpieczne i odpowiednio wydajne uzytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe. Kompatybilne z 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Kompaktowy, prosty i gotowy do natychmiastowego użyciaGotowy do użycia w dowolnym momencie i wszechstronny dzięki praktycznym akcesoriom.
Dwustopniowy system filtrowaniaBardzo skuteczny: filtr wstępny ze stalowej siatki do dużych zanieczyszczeń, filtr dokładnego czyszczenia zapewniający czyste powietrze wylotowe.
Wysoka wydajność czyszczenia
- Optymalna moc zasysania do wszystkich drobnych prac czyszczących.
Praktyczne akcesoria
- Nadaje się do delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
Filtr, który można prać w pralce i pojemnik na zanieczyszczenia
- Łatwe mycie pod bieżącą wodą i możliwość ponownego użytkowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 4 V
|Zbiornik (l)
|0,15
|Moc znamionowa (W)
|54
|Maks. czas pracy (min)
|10
|Napięcie (V)
|nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
|Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.)
|1
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 10 (2,5 Ah)
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|359 x 76 x 77
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
- Ssawka szczelinowa 2-w-1
- Filtr typu HEPA: Filtr HEPA
Wideo
Zastosowania
- Tapicerowane meble
- Wnętrze samochodu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.