Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2-4 (wersja bez akumulatora i ładowarki)

Pozbądź się kurzu i okruszków: kompaktowy odkurzacz ręczny CVH 2-4 z wymiennym akumulatorem 4 V jest zawsze gotowy do użytku, mobilny i wszechstronny. Akumulator i ładowarka nie są częścią zestawu.

Uniwersalne zastosowanie dzięki wymiennemu akumulatorowi: odkurzacz ręczny CVH 2-4 jest zawsze gotowy do użytku w wielu zadaniach związanych z czyszczeniem w kuchni, pokoju gościnnym, sypialni lub we wnętrzu pojazdu. Z łatwością usuwa takie zanieczyszczenia jak okruszki, włosy i kurz. Dysza szczelinowa 2-w-1 zapewnia czystość na powierzchniach delikatnych oraz w trudno dostępnych miejscach. Lekki i kompaktowy design odkurzacza umożliwia ergonomiczną i higieniczną pracę bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Dwustopniowy system filtracji zapewnia czyste powietrze wylotowe. Wymienny akumulator Kärcher 4 V nie jest częścią zestawu. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami akumulatorowymi Kärcher 4 V.

Cechy i zalety
Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2-4 (wersja bez akumulatora i ładowarki): 4 V akumulator Kärcher: Wymienny akumulator dostępny jako wyposażenie dodatkowe
Dodatkowy akumulator zapewnia elastycznośc użytkowania oraz wydłużony czas pracy urządzenia. Długie, bezpieczne i odpowiednio wydajne uzytkowanie zapewnione przez ogniwa litowo jonowe. Kompatybilne z 4 V urządzeniami Kärcher Battery Power.
Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2-4 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Kompaktowy, prosty i gotowy do natychmiastowego użycia
Gotowy do użycia w dowolnym momencie i wszechstronny dzięki praktycznym akcesoriom.
Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2-4 (wersja bez akumulatora i ładowarki): Dwustopniowy system filtrowania
Bardzo skuteczny: filtr wstępny ze stalowej siatki do dużych zanieczyszczeń, filtr dokładnego czyszczenia zapewniający czyste powietrze wylotowe.
Wysoka wydajność czyszczenia
  • Optymalna moc zasysania do wszystkich drobnych prac czyszczących.
Praktyczne akcesoria
  • Nadaje się do delikatnych powierzchni i trudno dostępnych miejsc.
Filtr, który można prać w pralce i pojemnik na zanieczyszczenia
  • Łatwe mycie pod bieżącą wodą i możliwość ponownego użytkowania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Platforma bateryjna Platforma bateryjna 4 V
Zbiornik (l) 0,15
Moc znamionowa (W) 54
Maks. czas pracy (min) 10
Napięcie (V) nominalna 3,6 - 3,7 - maks. 4,2
Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) 1
Czas pracy na jednym ładowaniu (min) maks. 10 (2,5 Ah)
Waga bez akcesoriów (kg) 0,6
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 359 x 76 x 77

Zakres dostawy

  • Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
  • Ssawka szczelinowa 2-w-1
  • Filtr typu HEPA: Filtr HEPA
Odkurzacz bezprzewodowy CVH 2-4 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Wideo

Zastosowania
  • Tapicerowane meble
  • Wnętrze samochodu
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.