Odkurzacze bezworkowe do domu

Bezworkowy odkurzacz – popularne modele od Kärcher

W ofercie Kärcher znajdziesz odkurzacze bezworkowe dopasowane do różnych potrzeb: od kompaktowych urządzeń przewodowych po nowoczesne, bezprzewodowe modele akumulatorowe. Każdy może znaleźć coś dla siebie:

Odkurzacz bezworkowy do małego mieszkania

W małych mieszkaniach dobrze sprawdzają się lekkie, kompaktowe modele przewodowe. Seria VC 3 doskonale pasuje do tej kategorii. Urządzenia te mają pojemnik na kurz o pojemności około 0,9 l oraz wydajny filtr HEPA 12. Model skuteczne zatrzymywanie drobne zanieczyszczenia i alergeny. Pracę ułatwia automatyczne zwijanie przewodu.

Odkurzacz bezworkowy do większych powierzchni

W większych domach i mieszkaniach dobrze sprawdzają się modele akumulatorowe. Oferują mobilność i swobodę bez plączącego się kabla. Przykłady to VC 6 Cordless ourFamily oraz VC 6 Cordless ourFamily Limited Edition. Posiadają zbiornik o pojemności ok. 0,8 l, typowy dla odkurzaczy pionowych.

Wyposażone są w stopniowy system filtracji. Pracę ułatwia wyświetlacz pokazujący stan baterii oraz ścienny uchwyt z ładowaniem. To doskonały wybór dla osób ceniących wygodę, efektywność i nowoczesność sprzątania.

Odkurzacz do domu z dziećmi i zwierzętami

Dom, w którym mieszkają dzieci i zwierzęta, to codzienne wyzwania. Kłopoty sprawia sierść, okruchy, włosy i kurz. W takich sytuacjach warto sięgnąć po odkurzacz wyposażony w odpowiednie akcesoria. VC 6 Cordless ourFamily Pet to wersja stworzona z myślą o usuwaniu sierści i włosów.

Dodano do niej mini turboszczotkę, która skutecznie zbiera sierść z mebli i powierzchni tekstylnych. Wciąż zachowuje wszystkie zalety modelu — filtrację HEPA, wygodę ładowania oraz moc ssania. To rozwiązanie idealne dla rodzin z alergikami i zwierzętami domowymi.