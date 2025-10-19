Odkurzacze z filtrem wodnym

Odkurzacz z filtrem wodnym Kärcher – czystość podłóg i świeże powietrze w Twoim domu

Odkurzacz z filtrem wodnym działa w niezwykle efektywny sposób. Zasysane powietrze wraz z zabrudzeniami trafia do zbiornika z wodą, gdzie większość zanieczyszczeń zostaje zatrzymana. Dzięki temu podczas opróżniania nie unosi się kurz, a powietrze wydostające się z odkurzacza jest czystsze i świeższe.



Takie urządzenia te cieszą się popularnością w domach alergików, rodzin z dziećmi oraz wszędzie tam, gdzie liczy się wysoki komfort sprzątania i jakość oddychania.