Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome
Niezawodne odkurzanie dzięki niskiej wadze urządzenia: Odkurzacz VC 4 Cordless myHome sprawia, że odkurzanie niewielkich mieszkań nie wymaga najmniejszego wysiłku. Urządzenie w kolorze białym.
Maksymalna swoboda ruchu i wygoda użytkowania: Odkurzacz VC 4 Cordless myHome z czasem pracy do 30 minut oszczędza użytkownikowi konieczności ciągnięcia za sobą dużego urządzenia. Liczne, inteligentne rozwiązania sprawią, że odkurzanie stanie się przyjemnością: Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, tryb Boost, cicha praca, ergonomiczna konstrukcja i aktywna ssawka podłogowa gwarantują niezawodne usuwanie zanieczyszczeń z twardych posadzek oraz wykładzin. Urządzenie posiada też przydatną funkcję Power Lock, która sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego trzymania włącznika. Dzięki sprytnemu designowi możliwe jest również czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach, np.: wzdłuż sofy lub pod meblami.
Cechy i zalety
Dopracowana technologiaMocny akumulator 21,6 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, który w normalnym trybie wynosi 30 minut.
Dwustopniowa regulacja mocyDługi czas pracy do czyszczenia małych mieszkań. Opcjonalny tryb Boost. Do 18 minut pracy przy najwyższej mocy zasysania.
Łatwe użytkowanieSiła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania. Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku. Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Praktyczny system filtracji
- 3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz gąbkowym.
- Brak konieczności kupowania worków filtracyjnych.
- Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowa
- Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
- Niezawodne czyszczenie powierzchni.
- Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
Bezprzewodowy odkurzacz łatwy w przechowywaniu
- Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
- Konstrukcja pozwalająca oszczędzać miejsce, zawsze gotowy do użycia.
- Wygodne ładowanie
Szeroki zakres zastosowań
- Możliwość podłączenia innych akcesoriów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 78
|Pojemność zbiornika (ml)
|650
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|21,6
|Wydajność (Ah)
|2,5
|Czas pracy na jednym ładowaniu (/min)
|Tryb normalny: / ok. 30 Tryb Boost: / ok. 18
|Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min)
|345
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|2,4
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|230 x 236 x 1115
Zakres dostawy
- Akumulator: Akumulator 21,6 V / 2,5 Ah (1 szt.)
- Filtr piankowy
- Filtr powietrza wlotowego: 1 szt.
- Uniwersalna ssawka podłogowa
- Ssawka szczelinowa
- Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1)
- Rura ssąca: Tworzywo sztuczne
- Mały uchwyt ścienny
Wyposażenie
- Bezworkowy system filtracji
- Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
Wideo
Zastosowania
- Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
- Dywany
- Powierzchnie tekstylne
- Schody
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.