Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome

Niezawodne odkurzanie dzięki niskiej wadze urządzenia: Odkurzacz VC 4 Cordless myHome sprawia, że odkurzanie niewielkich mieszkań nie wymaga najmniejszego wysiłku. Urządzenie w kolorze białym.

Maksymalna swoboda ruchu i wygoda użytkowania: Odkurzacz VC 4 Cordless myHome z czasem pracy do 30 minut oszczędza użytkownikowi konieczności ciągnięcia za sobą dużego urządzenia. Liczne, inteligentne rozwiązania sprawią, że odkurzanie stanie się przyjemnością: Opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń za pomocą 1 kliknięcia, tryb Boost, cicha praca, ergonomiczna konstrukcja i aktywna ssawka podłogowa gwarantują niezawodne usuwanie zanieczyszczeń z twardych posadzek oraz wykładzin. Urządzenie posiada też przydatną funkcję Power Lock, która sprawia, że nie ma potrzeby ciągłego trzymania włącznika. Dzięki sprytnemu designowi możliwe jest również czyszczenie nawet w trudno dostępnych miejscach, np.: wzdłuż sofy lub pod meblami.

Cechy i zalety
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome: Dopracowana technologia
Dopracowana technologia
Mocny akumulator 21,6 V doskonale dopasowany do aktywnej ssawki podłogowej. Zoptymalizowany czas pracy, który w normalnym trybie wynosi 30 minut.
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome: Dwustopniowa regulacja mocy
Dwustopniowa regulacja mocy
Długi czas pracy do czyszczenia małych mieszkań. Opcjonalny tryb Boost. Do 18 minut pracy przy najwyższej mocy zasysania.
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome: Łatwe użytkowanie
Łatwe użytkowanie
Siła ssąca może być płynnie regulowana w zależności od zapotrzebowania. Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku. Funkcja Power Lock ułatwiająca obsługę urządzenia.
Praktyczny system filtracji
  • 3-stopniowy system filtracji z filtrem cyklonowym, wlotu powietrza oraz gąbkowym.
  • Brak konieczności kupowania worków filtracyjnych.
  • Łatwe opróżnianie filtra po naciśnięciu 1 przycisku.
Aktywna ssawka podłogowa
  • Optymalne usuwanie zanieczyszczeń, dzięki napędzanej ssawce.
  • Niezawodne czyszczenie powierzchni.
  • Wyjątkowo łatwe manewrowanie pod meblami.
Bezprzewodowy odkurzacz łatwy w przechowywaniu
  • Przy pomocy uchwytu ściennego urządzenie można szybko i łatwo odłożyć do przechowywania.
  • Konstrukcja pozwalająca oszczędzać miejsce, zawsze gotowy do użycia.
  • Wygodne ładowanie
Szeroki zakres zastosowań
  • Możliwość podłączenia innych akcesoriów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 100 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 78
Pojemność zbiornika (ml) 650
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie (V) 21,6
Wydajność (Ah) 2,5
Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) Tryb normalny: / ok. 30 Tryb Boost: / ok. 18
Czas ładowania baterii standardową ładowarką (min) 345
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 2,4
Waga z opakowaniem (kg) 4,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 230 x 236 x 1115

Zakres dostawy

  • Akumulator: Akumulator 21,6 V / 2,5 Ah (1 szt.)
  • Filtr piankowy
  • Filtr powietrza wlotowego: 1 szt.
  • Uniwersalna ssawka podłogowa
  • Ssawka szczelinowa
  • Ssawka do tapicerki i miękka szczotka do odkurzania (2 w 1)
  • Rura ssąca: Tworzywo sztuczne
  • Mały uchwyt ścienny

Wyposażenie

  • Bezworkowy system filtracji
  • Regulacja mocy zasysania: z 2 poziomami wydajności
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome
Odkurzacz bezprzewodowy VC 4 Cordless myHome

Wideo

Zastosowania
  • Twarde posadzki o zamkniętej strukturze
  • Dywany
  • Powierzchnie tekstylne
  • Schody
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.