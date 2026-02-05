Z bezprzewodowym odkurzaczem VC 6 ourFamily odkurzanie stanie się prawdziwą przyjemnością: do wielu inteligentnych funkcji zalicza się opróżnianie pojemnika na kurz jednym kliknięciem, funkcja boost, ergonomiczna konstrukcja do sprzątania trudno dostępnych miejsc oraz diody LED na aktywnej ssawce podłogowej, dzięki którym kurz jest lepiej widoczny i gwarantuje niezawodne zbieranie brudu. Inne zalety to cicha praca, oddzielne narzędzie do czyszczenia filtra i czytelny wyświetlacz, który podaje stan baterii i powiadamia o usterkach. Wygodna funkcja Power Lock eliminuje potrzebę ciągłego przytrzymywania przycisku zasilania. Dzięki uchwytowi ściennemu z wbudowaną funkcją ładowania, przechowywanie i ładowanie odkurzacza staje się prostsze. Mocny silnik BLDC (250 W) w połączeniu z akumulatorem o napięciu 25,2 V eliminuje ciężką pracę związaną z odkurzaniem. Czas pracy wynosi 50 minut, a druga bateria pozwala na dłuższe użytkowanie. Narzędzie do czyszczenia filtra i dołączony drugi filtr powietrza wlotowego sprawiają, że czyszczenie jest dziecinnie proste: wystarczy podłączyć narzędzie do czyszczenia filtra, włożyć drugi filtr powietrza wlotowego i rozpocząć czyszczenie.