Mopy parowe – rewolucja w obszarze czystej podłogi

Mop parowy do podłóg to wygodne urządzenie, które dzięki technologii podgrzewania wody do osiągnięcia stanu skupienia pary pozwala na szybkie i precyzyjne czyszczenie nawet dużych powierzchni podłóg. To ekologiczny wybór – mopy parowe eliminują konieczność używania detergentów i minimalizują liczbę odpadów. Dzięki silnemu strumieniowi mikrocząstki pary dostają się we wszystkie zagłębienia czyszczonych powierzchni i odrywają z nich nawet zastarzały brud

Mopy parowe są łatwe w użyciu, bez problemu mogą korzystać z nich osoby, które nie dysponują dużą siłą fizyczną. Mop parowy do płytek i paneli wymaga jedynie dostępu do zasilania elektrycznego i źródła wody kranowej, którą należy wlać do zbiornika.

Kolejną korzyścią, jaką daje użytkownikowi skuteczny mop parowy do domu, jest możliwość nie tylko czyszczenia, ale i dezynfekowania powierzchni. Strumień gorącej pary usuwa większość bakterii bytujących na twardych powierzchniach w domu.