Mopy parowe
Jak szybko i wydajnie umyć podłogę? Takie możliwości dają mopy parowe Kärcher, które można stosować do czyszczenia wszystkich podłóg twardych, w tym płytek, powierzchni laminowanych, PCV i lakierowanego parkietu. Zapewniają czystość bez użycia środków chemicznych – wystarczy wykorzystać wodę z kranu. Wysoka temperatura pary i jej silny, regulowany strumień sprawiają, że mopy parowe usuwają do 99,9% wirusów i nawet zastarzały brud.
Mopy parowe dostępne w sklepie internetowym Kärcher.pl:
Mopy parowe – rewolucja w obszarze czystej podłogi
Mop parowy do podłóg to wygodne urządzenie, które dzięki technologii podgrzewania wody do osiągnięcia stanu skupienia pary pozwala na szybkie i precyzyjne czyszczenie nawet dużych powierzchni podłóg. To ekologiczny wybór – mopy parowe eliminują konieczność używania detergentów i minimalizują liczbę odpadów. Dzięki silnemu strumieniowi mikrocząstki pary dostają się we wszystkie zagłębienia czyszczonych powierzchni i odrywają z nich nawet zastarzały brud
Mopy parowe są łatwe w użyciu, bez problemu mogą korzystać z nich osoby, które nie dysponują dużą siłą fizyczną. Mop parowy do płytek i paneli wymaga jedynie dostępu do zasilania elektrycznego i źródła wody kranowej, którą należy wlać do zbiornika.
Kolejną korzyścią, jaką daje użytkownikowi skuteczny mop parowy do domu, jest możliwość nie tylko czyszczenia, ale i dezynfekowania powierzchni. Strumień gorącej pary usuwa większość bakterii bytujących na twardych powierzchniach w domu.
Mop parowy do podłóg – gdzie warto go użyć?
Mop parowy z regulacją pary jest przeznaczony do czyszczenia podłóg wykonanych z różnych materiałów. Możesz go bezpiecznie użyć do twardych posadzek o zamkniętej strukturze, wykonanych m.in. z:
- glazury, terakoty i gresu,
- drewna, zarówno lakierowanego, olejowanego, jak i woskowanego,
- tworzyw sztucznych (PVC, winylu),
- kamienia,
- surowego korka,
- paneli laminowanych.
Mop parowy z regulacją pary jest doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza do posadzek wykonanych z materiałów, które źle znoszą zbyt wysoką wilgotność. Podłogi zrobione z paneli mogą się deformować pod wpływem wody. Strumień pary czyści je przy niewielkim nawilżeniu – w większości przypadków już w 2 minuty po użyciu mopa podłoga staje się z powrotem sucha.
Mop parowy do płytek i paneli – jakie są jego zalety?
W ofercie mopów parowych firmy Kärcher każdy znajdzie urządzenie najbardziej odpowiednie do swoich potrzeb. Jak wykazały testy zgodne z międzynarodowymi standardami wydajności, dokładne usuwanie zabrudzeń za pomocą mopa parowego Kärcher jest bardziej wydajne i skuteczne niż ręczne sprzątanie za pomocą mopa i środka czyszczącego. Dlaczego jeszcze warto zainwestować w mop parowy do podłóg? Między innymi ze względu na:
- Oszczędność czasu przeznaczonego na sprzątanie – mopy parowe są gotowe do pracy nawet w 30 sekund – tyle wystarczy, by urządzenie podgrzało wodę do stanu pary. Podłoga przetarta mopem wysycha bardzo szybko, nie pozostawiając smug ani zacieków.
- Długą pracę na jednym napełnieniu zbiornika – pozwala to na szybkie wyczyszczenie od ok. 30 do 150 m² podłogi (zależnie od modelu mopa, np. SC 1 Upright wyczyści 30 m², zaś SC 3 EasyFix 60 m²). Zbiornik można również napełniać wodą w czasie pracy urządzenia.
- Dużą skuteczność – mikrocząsteczki gorącej pary o temperaturze 100°C są wyrzucane z dyszy mopa pod ciśnieniem do 4,2 barów. Bardzo niskie napięcie powierzchniowe pary wodnej sprawia, że bez problemu penetrują nawet zastarzałe osady i odrywają je od powierzchni podłogi.
- Opcję dezynfekcji – mopy parowe dzięki wysokiej temperaturze pary usuwają nawet do 99,9% wirusów otoczkowych (m.in. koronawirusów lub wirusów grypy). Gorąca para niszczy również 99,9% innych bakterii, które powszechnie bytują na twardych powierzchniach w domu. Mop parowy do dezynfekcji powierzchni zapewnia nieskazitelną czystość i dom wolny od zarazków – i to bez zastosowania odkażających środków chemicznych.
- Brak kontaktu z zabrudzeniami – wygodny system rzepów, na którym umocowana jest ściereczka z mikrofibry przymocowana do dyszy podłogowej, sprawia, że można szybko ją zdjąć i włożyć do pralki. Eliminuje to konieczność kontaktu z brudem, jaka ma miejsce przy czyszczeniu tradycyjnego mopa.
- Łatwość użytkowania nawet dla osób z problemami ruchowymi – szeroki wybór mopów parowych firmy Kärcher pozwala na wybór parownicy ze specjalną końcówką do czyszczenia podłogi lub pionowego mopa parowego. Oba urządzenia charakteryzuje niewielka waga (zaledwie ok. 2 kg w przypadku mopa pionowego), co znacząco ułatwia czyszczenie nimi podłogi. Dodatkowo ruchome przeguby obrotowe zapewniają łatwe manewrowanie urządzeniem i ciągły kontakt z mytą powierzchnią.
- Przyjazność dla alergików i zwierząt – środki chemiczne używane w procesie tradycyjnego czyszczenia zawierają substancje niszczące lipidowo-kwasową osłonę ochronną skóry, co w efekcie może prowadzić do alergii kontaktowych. Część z nich ma w składzie substancje mogące być toksycznymi dla zwierząt domowych. Mop parowy do podłóg czyści wyłącznie za pomocą pary powstałej z wody wlanej do zbiornika z kranu. Dzięki temu jego użycie jest bezpieczne dla osób skłonnych do alergii i dla zwierząt domowych.
Warto pamiętać, że opcja mopowania jest dostępna u wszystkich modeli parownic firmy Kärcher – to wielofunkcyjne urządzenia posiadające końcówkę mopującą w podstawowym wyposażeniu.
FAQ – najczęściej zadawane pytania dotyczące mopów parowych
Jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś, który mop parowy do podłóg sprawdzi się najlepiej w Twoim domu, zobacz, o co najczęściej pytają klienci przed zakupem tego typu urządzeń.
Czy mop parowy nadaje się do wszystkich rodzajów podłóg?
Mop parowy z regulacją pary to urządzenie przeznaczone do czyszczenia wszystkich twardych powierzchni podłogowych. Doskonale radzi sobie z glazurą, terakotą i gresem. Sprawdzi się również do posadzek z tworzyw syntetycznych, kamienia naturalnego i sztucznego, a także do olejowanych, woskowanych i lakierowanych podłóg z drewna. Możesz również wykorzystać go do odświeżania dywanów dzięki specjalnej nakładce przeznaczonej do tego celu. Na panelu sterującym mopa dobierzesz siłę strumienia pary odpowiednią do czyszczenia podłóg z drewna, płytek, czy dywanów.
Jak często należy wymieniać nakładki czyszczące w mopie parowym?
Nakładki czyszczące marki Kärcher, zwane również padami, są wytrzymałe, chłonne i odporne na strzępienie. Zazwyczaj konieczność ich wymiany na nowe pojawia się po 6-12 miesiącach użytkowania – w zależności od tego, jak często używasz mopa do sprzątania.
Jeśli wcześniej się zabrudzą, możesz prać je w pralce w temperaturze do 60°C (najlepiej bez użycia zmiękczacza do tkanin). Dzięki użyciu mikrofibry do ich produkcji dobrze się dopierają i szybko schną.
Na jakie parametry zwrócić uwagę przy wyborze mopa parowego?
Najważniejsza z punktu widzenia skuteczności domowych porządków jest wydajność mopa. W ofercie marki Kärcher dostępne są m.in. mopy parowe o wydajności powierzchniowej na jedno napełnienie zbiornika ok. 60 lub 75 m² i mocy grzałki 1600 W. Znajdziesz w niej również urządzenia mogące na jednym napełnieniu zbiornika wyczyścić do 150 m² (moc grzałki 2250 W). Ważny jest również wybór akcesoriów, obejmujący m.in. nakładkę do czyszczenia dywanów.