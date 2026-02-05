Używanie pary do usuwania zanieczyszczeń: Parownica Kärcher SC 2 Upright może wyczyścić każdą twardą posadzkę – nawet drewnianą. Dzięki wstępnie ustawionej, łatwej w użyciu dwustopniowej regulacji przepływu pary, dokładne czyszczenie za pomocą odkurzacza parowego Kärcher pozwala usuwać do 99,999% wirusów¹⁾ i 99,99% wszystkich typowych bakterii domowych²⁾ z twardych powierzchni. Parownica nagrzewa się błyskawicznie i jest natychmiast gotowa do użycia dzięki napełnianemu i wyjmowanemu zbiornikowi świeżej wody, w tym wkładowi odkamieniającemu. Stan pracy urządzenia jest wyświetlany za pomocą kodów kolorów wyświetlanych przez diody LED na uchwycie. Połączenie jest idealne: dla jeszcze głębszego czyszczenia i szybkiej wymiany ściereczek bez kontaktu z zanieczyszczeniami, ściereczki do czyszczenia podłóg Kärcher są mocowane do dyszy podłogowej EasyFix za pomocą zapięcia na rzep.