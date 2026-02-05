Dzięki akumulatorowo zasilanemu urządzeniu do czyszczenia tarasów, zabrudzenia i inne formy zanieczyszczeń takie jak mech lub osad nie będą już szpecić Twojego drewnianego patio. Możliwość bezprzewodowego użytkowania sprawia, że urządzenie PCL 3-18 jest szczególnie przydatne do czyszczenia obszarów znajdujących na uboczu. Po prostu podłącz je do węża ogrodowego i zacznij działać: Dzięki zintegrowanemu systemowi podawania wody, zanieczyszczenia są usuwane przez obrotowe szczotki walcowe, a następnie spłukiwane w jednym przejściu. Szerokość robocza urządzenia została optymalnie zaprojektowana, tak aby możliwe było czyszczenie dwóch desek jednocześnie, aż do krawędzi. Ponadto nie potrzebne są żadne narzędzia do wymiany szczotek walcowych, czyli poza drewnem i kompozytem można dokładnie i bez wysiłku czyścić również gładkie płyty kamienne.