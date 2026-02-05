Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 3-18 (wersja bez akumulatora i ładowarki)
Zasilane akumulatorowo urządzenie do czyszczenia tarasów wydajnie czyści drewniane patio bez pozostawiania zabrudzeń, dzięki obrotowym szczotkom walcowym oraz wbudowanemu systemowi podawania wody. Wymienny akumulator 18 V oraz ładowarka wymagają dokupienia.
Dzięki akumulatorowo zasilanemu urządzeniu do czyszczenia tarasów, zabrudzenia i inne formy zanieczyszczeń takie jak mech lub osad nie będą już szpecić Twojego drewnianego patio. Możliwość bezprzewodowego użytkowania sprawia, że urządzenie PCL 3-18 jest szczególnie przydatne do czyszczenia obszarów znajdujących na uboczu. Po prostu podłącz je do węża ogrodowego i zacznij działać: Dzięki zintegrowanemu systemowi podawania wody, zanieczyszczenia są usuwane przez obrotowe szczotki walcowe, a następnie spłukiwane w jednym przejściu. Szerokość robocza urządzenia została optymalnie zaprojektowana, tak aby możliwe było czyszczenie dwóch desek jednocześnie, aż do krawędzi. Ponadto nie potrzebne są żadne narzędzia do wymiany szczotek walcowych, czyli poza drewnem i kompozytem można dokładnie i bez wysiłku czyścić również gładkie płyty kamienne.
Cechy i zalety
Dwie obrotowe szczotki walcowe (w zestawie do drewnianych powierzchni)Dokładne czyszczenie zewnętrznych powierzchni wykonanych z drewna i kompozytu.
Zintegrowane podawanie wodyDoskonałe rezultaty czyszczenia - jednoczesne usuwanie i spłukiwanie zanieczyszczeń.
Ergonomiczny zawór regulacji wodyIlość wody można elastycznie dopasować do stopnia zanieczyszczeń.
Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 18 V
- Akumulator z technologią Real Time na wyświetlaczu LCD: Czas pracy oraz ładowania i pojemność akumulatora.
- Wytrzymałe i mocne dzięki ogniwom litowo-jonowym.
- Wymienny akumulator może być używany z urządzeniami kompatybilnymi z platformą 18 V Battery Power.
Wymienne szczotki walcowe
- Odpowiedni do czyszczenia drewnianychi kompozytowych desek tarasowych.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Platforma bateryjna
|Platforma bateryjna 18 V
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|maks. 10
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Zużycie wody przy 4 barach (l/h)
|maks. 180
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|500 - 600
|Szerokość robocza szczotek walcowych (mm)
|300
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|18
|Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
|Czas pracy na jednym ładowaniu (min)
|maks. 17 (2,5 Ah) / maks. 34 (5,0 Ah)
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|3,9
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|363 x 307 x 1324
Zakres dostawy
- Wersje: Nie zawiera akumulatora i ładowarki
Wyposażenie
- Dwie dysze
- Regulacja ilości podawanej wody
- Pozycja parking
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon
- Powierzchnie drewniane
- Mech
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.