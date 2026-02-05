Zasilane elektrycznie urządzenie PCL 6 może być używane do niezwykle łatwego, równomiernego, szybkiego i dokładnego usuwania uporczywych zanieczyszczeń z drewnianych tarasów. Wystarczy podłączyć urządzenie do węża ogrodowego, aby móc rozpocząć czyszczenie. Dzięki połączeniu czterech obrotowych szczotek walcowych i regulowanego dopływu wody, zanieczyszczenia można szybko i niezawodnie zwilżyć, a następnie zebrać i wynieść. Taras można dokładnie wyczyścić w bardzo krótkim czasie przy użyciu minimalnej ilości wody. Szerokość i położenie rolek zaprojektowano tak, aby zapewnić czyszczenie dwóch desek do samej krawędzi w jednym kroku, co również pozwala zaoszczędzić czas. Dzięki wymiennym szczotkom walcowym łatwe czyszczenie i doskonałe efekty są możliwe nie tylko na pokryciach podłogowych z drewna i WPC, ale także na płytkach kamiennych o gładkiej powierzchni i drobno porowatej powierzchni .