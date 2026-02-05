Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 6

Dzięki obrotowym szczotkom walcowym i zintegrowanemu systemowi dystrybucji wody, urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 6 usuwa zanieczyszczenia z tarasów szybko, dokładnie i równomiernie.

Zasilane elektrycznie urządzenie PCL 6 może być używane do niezwykle łatwego, równomiernego, szybkiego i dokładnego usuwania uporczywych zanieczyszczeń z drewnianych tarasów. Wystarczy podłączyć urządzenie do węża ogrodowego, aby móc rozpocząć czyszczenie. Dzięki połączeniu czterech obrotowych szczotek walcowych i regulowanego dopływu wody, zanieczyszczenia można szybko i niezawodnie zwilżyć, a następnie zebrać i wynieść. Taras można dokładnie wyczyścić w bardzo krótkim czasie przy użyciu minimalnej ilości wody. Szerokość i położenie rolek zaprojektowano tak, aby zapewnić czyszczenie dwóch desek do samej krawędzi w jednym kroku, co również pozwala zaoszczędzić czas. Dzięki wymiennym szczotkom walcowym łatwe czyszczenie i doskonałe efekty są możliwe nie tylko na pokryciach podłogowych z drewna i WPC, ale także na płytkach kamiennych o gładkiej powierzchni i drobno porowatej powierzchni .

Cechy i zalety
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 6: Ultra-wydajna koncepcja napędu
Ultra-wydajna koncepcja napędu
Wydajny, energooszczędny silnik napędzający cztery szczotki walcowe, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Niezwykła łatwość i wygoda użytkowania do szybkiego, dokładnego i równomiernego czyszczenia.
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 6: Cztery wysokiej jakości obrotowe szczotki walcowe (te będące w zestawie są przeznaczone do powierzchni drewnianych)
Cztery wysokiej jakości obrotowe szczotki walcowe (te będące w zestawie są przeznaczone do powierzchni drewnianych)
Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych nadają się do czyszczenia drewnianych desek tarasowych i pokryć podłogowych WPC. Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych są dostępne jako akcesoria do stosowania na gładkich i drobno porowatych płytkach i płytach kamiennych.
Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 6: Szybkozłącze szczotki Quick Connect
Szybkozłącze szczotki Quick Connect
Szybka i łatwa zmiana pomiędzy szczotkami walcowymi do powierzchni drewnianych oraz tych do powierzchni kamiennych (brak w wyposażeniu standardowym).
Woda jest rozprowadzana na czyszczonej powierzchni za pomocą dwóch dysz rozpylających na obudowie szczotki
  • Zwilża, usuwa i zbiera brud w jednym kroku. Usuwa uporczywe zanieczyszczenia.
Zawór do regulacji przepływu wody
  • Czyszczenie oszczędzające wodę. Ilość używanej wody różni się w zależności od wymagań zadania czyszczenia.
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Okolica jest utrzymywana w czystości. Zanieczyszczona woda jest odprowadzana do obudowy szczotek.
  • Obudowa szczotek prawie całkowicie je zakrywa.
  • Obudowa szczotek została zaprojektowana do czyszczenia aż po samą krawędź.
Regulacja kąta nachylenia uchwytu w dowolnym zakresie
  • Ergonomiczna pozycja robocza, ponieważ wysokość uchwytu można dostosować do wzrostu użytkownika.
Łatwość przechowywania
  • Oszczędzająca miejsce pozycja przechowywania chroni szczotki, gdy urządzenie nie jest używane.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 10
Zakres ciśnienia Niskie ciśnienie
Zużycie wody przy 4 barach (l/h) maks. 180
Znamionowa moc wejściowa (kW) 0,3
Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) 600 - 800
Szerokość robocza szczotek walcowych (mm) 300
Kolor żółty
Waga bez akcesoriów (kg) 4,5
Waga z opakowaniem (kg) 6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 347 x 307 x 1314

Zakres dostawy

  • Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych: 4 szt.

Wyposażenie

  • Dwie dysze
  • Regulacja ilości podawanej wody
  • Pozycja parking
  • Ergonomiczny uchwyt

Wideo

Zastosowania
  • Tarasy
  • Balkon
  • Powierzchnie drewniane
  • Zielony porost
  • Mech
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.