Urządzenie do czyszczenia tarasu PCL 6
Dzięki obrotowym szczotkom walcowym i zintegrowanemu systemowi dystrybucji wody, urządzenie do czyszczenia tarasów PCL 6 usuwa zanieczyszczenia z tarasów szybko, dokładnie i równomiernie.
Zasilane elektrycznie urządzenie PCL 6 może być używane do niezwykle łatwego, równomiernego, szybkiego i dokładnego usuwania uporczywych zanieczyszczeń z drewnianych tarasów. Wystarczy podłączyć urządzenie do węża ogrodowego, aby móc rozpocząć czyszczenie. Dzięki połączeniu czterech obrotowych szczotek walcowych i regulowanego dopływu wody, zanieczyszczenia można szybko i niezawodnie zwilżyć, a następnie zebrać i wynieść. Taras można dokładnie wyczyścić w bardzo krótkim czasie przy użyciu minimalnej ilości wody. Szerokość i położenie rolek zaprojektowano tak, aby zapewnić czyszczenie dwóch desek do samej krawędzi w jednym kroku, co również pozwala zaoszczędzić czas. Dzięki wymiennym szczotkom walcowym łatwe czyszczenie i doskonałe efekty są możliwe nie tylko na pokryciach podłogowych z drewna i WPC, ale także na płytkach kamiennych o gładkiej powierzchni i drobno porowatej powierzchni .
Cechy i zalety
Ultra-wydajna koncepcja napęduWydajny, energooszczędny silnik napędzający cztery szczotki walcowe, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Niezwykła łatwość i wygoda użytkowania do szybkiego, dokładnego i równomiernego czyszczenia.
Cztery wysokiej jakości obrotowe szczotki walcowe (te będące w zestawie są przeznaczone do powierzchni drewnianych)Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych nadają się do czyszczenia drewnianych desek tarasowych i pokryć podłogowych WPC. Szczotki walcowe do powierzchni kamiennych są dostępne jako akcesoria do stosowania na gładkich i drobno porowatych płytkach i płytach kamiennych.
Szybkozłącze szczotki Quick ConnectSzybka i łatwa zmiana pomiędzy szczotkami walcowymi do powierzchni drewnianych oraz tych do powierzchni kamiennych (brak w wyposażeniu standardowym).
Woda jest rozprowadzana na czyszczonej powierzchni za pomocą dwóch dysz rozpylających na obudowie szczotki
- Zwilża, usuwa i zbiera brud w jednym kroku. Usuwa uporczywe zanieczyszczenia.
Zawór do regulacji przepływu wody
- Czyszczenie oszczędzające wodę. Ilość używanej wody różni się w zależności od wymagań zadania czyszczenia.
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
- Okolica jest utrzymywana w czystości. Zanieczyszczona woda jest odprowadzana do obudowy szczotek.
- Obudowa szczotek prawie całkowicie je zakrywa.
- Obudowa szczotek została zaprojektowana do czyszczenia aż po samą krawędź.
Regulacja kąta nachylenia uchwytu w dowolnym zakresie
- Ergonomiczna pozycja robocza, ponieważ wysokość uchwytu można dostosować do wzrostu użytkownika.
Łatwość przechowywania
- Oszczędzająca miejsce pozycja przechowywania chroni szczotki, gdy urządzenie nie jest używane.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|10
|Zakres ciśnienia
|Niskie ciśnienie
|Zużycie wody przy 4 barach (l/h)
|maks. 180
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|0,3
|Prędkość obrotowa szczotki (obr./min)
|600 - 800
|Szerokość robocza szczotek walcowych (mm)
|300
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|347 x 307 x 1314
Zakres dostawy
- Szczotki walcowe do powierzchni drewnianych: 4 szt.
Wyposażenie
- Dwie dysze
- Regulacja ilości podawanej wody
- Pozycja parking
- Ergonomiczny uchwyt
Wideo
Zastosowania
- Tarasy
- Balkon
- Powierzchnie drewniane
- Zielony porost
- Mech
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.