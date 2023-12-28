Porządek w przestrzeni dzieci – jak zachęcić dziecko do sprzątania pokoju?

Bałagan w pokoju dziecka – dlaczego dzieci nie lubią sprzątać?

Dzieci mogą postrzegać sprzątanie jako czynność męczącą i nudną. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na ich naturalną potrzebę ruchu i tendencję do intensywnego eksplorowania otoczenia. Specjaliści szacują, że dziecko w wieku przedszkolnym jest w stanie utrzymać uwagę na jednej aktywności przez maksymalnie 15-20 minut. Pod warunkiem oczywiście, że dana czynność będzie dla niego ciekawa, a sprzątanie… no cóż, niekoniecznie musi być postrzegane jako atrakcyjne.

Konieczność uporządkowania zabawek i przywrócenia ładu w przestrzeni, w której się bawi, dziecko najprawdopodobniej będzie odbierać jako przerwanie przyjemności i koniec rozrywki. Dodatkowo maluch i starszak nie dysponują jeszcze zasobami, które pozwalałyby im rozumieć negatywne konsekwencje bałaganu w pokoju oraz długofalowe korzyści wynikające z utrzymywania porządku, takie jak choćby łatwiejsze odnajdywanie przedmiotów czy tworzenie bardziej przyjemnej przestrzeni do zabawy.

Innym czynnikiem wpływającym na niechęć do porządkowania może być brak odpowiednich nawyków lub umiejętności organizacyjnych. Dzieci, zwłaszcza w młodszym wieku, mogą nie wiedzieć, jak właściwie podejść do sprzątania. Mogą też czuć się przytłoczone ilością przedmiotów do uporządkowania. Brak jasnych wytycznych i konkretnych instrukcji, co i jak mają sprzątać również może sprawić, że zadanie to stanie się dla nich zbyt skomplikowane.