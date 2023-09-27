Jak wyczyścić tapicerowany zagłówek łóżka

Dlaczego trzeba czyścić tekstylny zagłówek łóżka?

Zagłówek obity tkaniną tapicerską jest dużym i dobrze widocznym elementem konstrukcji łóżka. Łatwo wyobrazić sobie, jak nieprzyjemne robi wrażenie, kiedy tuż po otwarciu drzwi do sypialni widzimy ten element zaplamiony, odbarwiony czy zdeformowany. O intensywne ślady użytkowania nie jest trudno: co dnia, podczas czytania czy oglądania seriali, opieramy na nim plecy i głowę, zostawiając na zagłówku nie tylko ślady potu czy resztki kosmetyków do układania włosów, ale także własny zapach. Tapicerowany zagłówek łóżka może chłonąć zapachy z otoczenia, a także – wraz z upływem czasu – sam stawać się źródłem zapachów, co jest charakterystyczne dla wszystkich mebli tapicerowanych o długim okresie użytkowania.

Regularnie używany odkurzacz piorący Kärcher pozwala na pozbycie się wszelkich zapachów z zagłówka oraz:

· wydłużenie jego żywotności: pozwala zapobiegać przedwczesnemu zużyciu, blaknięciu koloru i osłabieniu tkaniny tapicerskiej;

· eliminację alergenów: roztoczy, kurzu, sierści i pyłków, które nasilają objawy alergii lub astmy;

· zachowanie łóżka w nienagannym stanie, co umożliwi ewentualne sprzedanie mebla w przyszłości.