Jak wyczyścić tapicerowany zagłówek łóżka
Tapicerowany zagłówek łóżka często bywa pomijany, kiedy uruchamiamy odkurzacz piorący albo zamawiamy usługę prania tapicerki meblowej. Warto zdawać sobie sprawę, że jest to element konstrukcji łóżka, który narażony jest na bardzo silne zanieczyszczenia organiczne i chłonący zapachy w nie mniejszym stopniu niż np. materac. Częste czyszczenie tapicerowanego zagłówka to gwarancja, że nawet mimo intensywnego użytkowania długo będzie on elementem ozdobnym i w pełni funkcjonalnym.
Dlaczego trzeba czyścić tekstylny zagłówek łóżka?
Zagłówek obity tkaniną tapicerską jest dużym i dobrze widocznym elementem konstrukcji łóżka. Łatwo wyobrazić sobie, jak nieprzyjemne robi wrażenie, kiedy tuż po otwarciu drzwi do sypialni widzimy ten element zaplamiony, odbarwiony czy zdeformowany. O intensywne ślady użytkowania nie jest trudno: co dnia, podczas czytania czy oglądania seriali, opieramy na nim plecy i głowę, zostawiając na zagłówku nie tylko ślady potu czy resztki kosmetyków do układania włosów, ale także własny zapach. Tapicerowany zagłówek łóżka może chłonąć zapachy z otoczenia, a także – wraz z upływem czasu – sam stawać się źródłem zapachów, co jest charakterystyczne dla wszystkich mebli tapicerowanych o długim okresie użytkowania.
Regularnie używany odkurzacz piorący Kärcher pozwala na pozbycie się wszelkich zapachów z zagłówka oraz:
· wydłużenie jego żywotności: pozwala zapobiegać przedwczesnemu zużyciu, blaknięciu koloru i osłabieniu tkaniny tapicerskiej;
· eliminację alergenów: roztoczy, kurzu, sierści i pyłków, które nasilają objawy alergii lub astmy;
· zachowanie łóżka w nienagannym stanie, co umożliwi ewentualne sprzedanie mebla w przyszłości.
Jak przygotować się do czyszczenia tapicerowanego zagłówka?
Do kompleksowego czyszczenia tapicerowanego zagłówka warto się przygotować. Konieczne jest schowanie pościeli oraz zabezpieczenie powierzchni materaca. Odkurzacz piorący do tapicerki, czyszczący ją metodą ekstrakcji natryskowej, sprawia, że na wszystkim wokół osiadają drobinki wody z detergentem, zupełnie jak podczas pracy zraszacza. O ile wytarcie podłogi po zakończeniu czyszczenia nie będzie problemem, o tyle zawilgocona pościel czy materac wymagałyby suszenia.
Niezbędne jest sprawdzenie, jakie środki do czyszczenia możemy zastosować. Te używane wraz z odkurzaczami piorącymi do dywanów, wykładzin i tapicerki są silniejsze niż preparaty nabywane w supermarketach czy drogeriach, dlatego zawsze należy zrobić test na odporność na odbarwienia w jakimś mało widocznym miejscu. Trzeba też pamiętać, że preparaty takie miesza się z wodą we wskazanych przez producenta proporcjach.
Koniecznie należy sprawdzić, czy producent łóżka nie zalecił jakiegoś innego sposobu czyszczenia tapicerowanego zagłówka, np. na sucho.
Odkurzanie tapicerowanego zagłówka
Kiedy przystąpimy do odkurzania, a potem prania tapicerowanego zagłówka, zdajemy sobie sprawę, jak wiele zanieczyszczeń jest on w stanie wchłonąć.
Odkurzanie powinno wejść nam w nawyk. Korzystając z odpowiednich końcówek – wąskiej do szczelin, szczotkowej do zbierania włosów i włókien – które dołączone są np. do odkurzacza VC 3 Premium Home Line, należy czyścić zagłówek regularnie, by brud się nie gromadził i nie wbijał w tapicerkę.
Odkurzacz ten ma bardzo wysoką siłę ssania, a przezroczysty zbiornik, który zastępuje worek filtracyjny, sprawia, że efekt czyszczenia jest natychmiast widoczny. Jeśli na własne oczy przekonasz się, jak wiele zanieczyszczeń kryje zagłówek łóżka, będziesz dbać o jego odkurzanie podczas każdych większych porządków.
Pranie tapicerowanego zagłówka
Starannie odkurzony zagłówek należy teraz uprać. Za pomocą odkurzacza do prania tapicerki jesteś w stanie usunąć brud nie tylko z tkaniny obiciowej, ale i z wnętrza zagłówka. Dzięki dyszy ekstrakcyjnej roztwór czyszczący rozpylany jest pod ciśnieniem w głębokie warstwy zagłówka i odsysany wraz z rozpuszczonym brudem.
Jak uprać zagłówek za pomocą przewodowego odkurzacza piorącego Kärcher SE 5.100 Plus?
· Przygotuj roztwór piorący.
· Wlej go do zbiornika przeznaczonego na czystą wodę – odkurzacz ekstrakcyjny pracuje w systemie dwóch zbiorników, do tego drugiego trafi środek myjący wraz z odessanym brudem.
· Wybierz odpowiednią dyszę do tapicerki.
· Delikatnie, równomiernie przesuwaj dyszą ekstrakcyjną po tapicerce. Naciskaj ją lekko, aby roztwór wniknął w tkaninę, a następnie wyciągaj, czyli ekstrahuj (nazwa czynności dała nazwę odkurzaczowi) brud i wilgoć z zagłówka.
Pracuj powoli, skupiając się na niewielkich fragmentach zagłówka, aby mieć pewność, że wyczyścisz go bardzo dokładnie.
Unikaj zbyt mocnego nawilżania tapicerki, aby jej nie uszkodzić lub nie spowodować nadmiernego wchłaniania wody przez tkaninę.
Jak uprać zagłówek za pomocą poręcznego akumulatorowego odkurzacza piorącego Kärcher SE 3-18 Compact?
Dokładnie tak samo jak za pomocą modelu przewodowego. SE 3-18 Compact jest mniejszy i poręczniejszy, a zamiast przewodu podłączanego do gniazda sieciowego ma akumulator (musisz go kupić – nie stanowi elementu zestawu). To także urządzenie do ekstrakcji natryskowej, dokładnie i bez pozostałości czyszczące tapicerowane powierzchnie. Długi i elastyczny wąż ssący z wewnętrznym wężem do środka czyszczącego zapewnia wygodę podczas czyszczenia, nawet w trudno dostępnych miejscach.
Suszenie zagłówka
Pamiętaj, że każdy mebel tapicerowany po czyszczeniu ekstrakcyjnym musi schnąć. Dysza ekstrakcyjna Kärcher redukuje czas schnięcia o 50% w stosunku do zwykłego ręcznego prania na mokro. Jeśli zadbasz o to, żeby zbyt mocno nie nawilżać tapicerki, będzie ona schła ok. 3–4 godzin, a jeśli będziesz czyścić tapicerkę w ciepły i suchy dzień – nawet szybciej. Aby przyspieszyć ten proces, warto otworzyć okno, aby sypialnia cały czas się wietrzyła.
Jeżeli natomiast pierzesz zagłówek odkurzaczem do tapicerki w wilgotny i chłodny dzień, dobrze będzie sypialnię ogrzać albo skorzystać z osuszacza, aby uniknąć pleśnienia tkaniny.