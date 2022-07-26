Czym jest koło Sinnera?

Koło Sinnera, nazwane zostało tak na cześć dr. Herbarta Sinnera, i jest nazywane również kręgiem Sinnera. Opisuje mechanizm pozwalający uzyskać pożądany efekt czyszczenia. Zawiera cztery podstawowe czynniki, które odgrywają ważną rolę podczas czyszczenia:

czas,

mechanikę,

chemię,

temperaturę.

Krąg zawsze pozostaje zamknięty: jeżeli jeden lub dwa z czterech czynników zostaną zwiększone, pozostałe automatycznie zmaleją. Jeżeli jeden czynnik zostanie zmniejszony, pozostałe muszą wzrosnąć. Zasadę można jasno zademonstrować na przykładzie zmywania naczyń.