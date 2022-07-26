KOŁO SINNERA: PODSTAWY PROCESU CZYSZCZENIA W PRAKTYCE
Dlaczego zmywasz naczynia gorącą wodą, a niektóre zanieczyszczenia namaczasz? Czyszczenie zależy od czterech podstawowych czynników: czasu, mechaniki, chemii oraz temperatury - jeżeli zrozumiesz występujące pomiędzy nimi zależności, nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia będą łatwe do usunięcia. Sprawdź, na czym polega mechanizm zwany kołem Sinnera.
Czym jest koło Sinnera?
Koło Sinnera, nazwane zostało tak na cześć dr. Herbarta Sinnera, i jest nazywane również kręgiem Sinnera. Opisuje mechanizm pozwalający uzyskać pożądany efekt czyszczenia. Zawiera cztery podstawowe czynniki, które odgrywają ważną rolę podczas czyszczenia:
- czas,
- mechanikę,
- chemię,
- temperaturę.
Krąg zawsze pozostaje zamknięty: jeżeli jeden lub dwa z czterech czynników zostaną zwiększone, pozostałe automatycznie zmaleją. Jeżeli jeden czynnik zostanie zmniejszony, pozostałe muszą wzrosnąć. Zasadę można jasno zademonstrować na przykładzie zmywania naczyń.
Cztery podstawowe czynniki czyszczenia
Czas
Czas dotyczy zarówno długości kontaktu, jak i długości wykonywania czynności. Dzięki dłuższemu czasowi kontaktu uporczywe zanieczyszczenia są zmiękczane, a następnie łatwiej można je usunąć.
Typowym przykładem zastosowania jest garnek z przypalonymi resztkami jedzenia. Jeśli garnek będzie dłużej namoczony, zanieczyszczenia będzie można znacznie łatwiej usunąć. To pozwala skrócić czas czyszczenia, ale także oznacza możliwość wykonania mniejszej liczby czynności i niższe zużycie środka czyszczącego.
Temperatura
Pewnie każdy z nas kiedyś próbował zmywania w zimnej wodzie: Oleiste, tłuste i woskowate zanieczyszczenia łatwiej usunąć przy użyciu ciepłej lub gorącej wody. Inne zanieczyszczenia można również szybciej i skuteczniej usunąć przy użyciu wysokiej temperatury. Czas kontaktu i pracy jest krótszy, a ręczne zmywanie jest zdecydowanie szybsze. To zmniejsza zapotrzebowanie na mechanikę i chemię.
Czyszczenie mechaniczne
„Mechanika” oznacza siłę, która jest niezbędna do usunięcia zanieczyszczeń. Składa się z różnych czynników: Ścieralność (efekt szorowania), siła nacisku i częstotliwość ruchu. Stalowa gąbka ma wysoki poziom ścieralności, ale może łatwo zarysować delikatne powierzchnie. Jeżeli natomiast używasz miękkiej ściereczki, musisz użyć większego nacisku i wielokrotnie wycierać zanieczyszczony obszar, aby go całkowicie wyczyścić.
Chemia
Wybór odpowiedniego środka czyszczącego odgrywa kluczową rolę podczas czyszczenia. Zanieczyszczenia często można usunąć tylko za pomocą środka czyszczącego, ponieważ pozostałe trzy czynniki nie mogą być nieskończenie zwiększane. Nie ma już potrzeby szorowania przypalonej blachy do pieczenia, ale tylko zastosowanie odpowiedniego środka czyszczącego lub domowego sposobu, sprawi że blacha odzyska dawną świetność.
Chemię można także wykorzystywać do usuwania zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w wodzie. Napięcie powierzchniowe wody jest mniejsze, co oznacza, że cała powierzchnia może zostać zwilżona, a środek czyszczący może wniknąć nawet w najmniejsze pęknięcia i pory.
Koło Sinnera w praktyce - jak sprzątać w sposób optymalny?
Krąg Sinnera to element podstawowej wiedzy każdej profesjonalnej firmy sprzątającej, a opisana metoda działania jest regularnie stosowana na potrzeby komercyjnego czyszczenia. Jednak podstawowa zasada kręgu czyszczenia może być również zastosowana w przypadku wielu codziennych zadań związanych z czyszczeniem i dlatego doskonale sprawdzi się również w Twoim domu.
Ekonomiczny program prania ubrań
Nowoczesne pralki posiadają tak zwane ekonomiczne programy, w których czas cyklu prania jest dłuższy, a temperatura niska. Dzięki temu można osiągnąć te same efekty czyszczenia, ale przy niższym zużyciu energii; krąg pozostaje tutaj zamknięty.
Parownica do usuwania zabrudzeń
Parownice czyszczą gorącą parą. W celu usunięcia zanieczyszczeń zwykle wymagają bardzo niewielkiego mechanicznego wsparcia i przeważnie można całkowicie zrezygnować z używania środków chemicznych.
Myjka ciśnieniowa
Myjki ciśnieniowe pozwalają uzyskać silny mechaniczny efekt, a w wielu przypadkach doskonałe rezultaty czyszczenia nawet bez pozostałych czynników. Prędkość pracy reguluje współczynnik „czasu” – lekkie zanieczyszczenia można szybciej usunąć. Jednak moc czyszczenia można również zwiększyć za pomocą specjalnych środków czyszczących.