Omszała kostka lub kamienie

Nasze praktyczne porady dotyczące prawidłowego czyszczenia myjką wysokociśnieniową.

Właściwe połączenie urządzeń wysokociśnieniowych z akcesoriami oraz środkami czyszczącymi gwarantuje najlepsze efekty sprzątania!

Strumień wysokociśnieniowy ma największą siłę przy zaraz przy dyszy. Oporny brud usuniesz kierując lancę bliżej czyszczonej powierzchni, podczas gdy mniej brudne powierzchnie powinny być czyszczone z większej odległości