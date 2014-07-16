Omszała kostka lub kamienie
Omszała kostka lub kamienie
Nasze praktyczne porady dotyczące prawidłowego czyszczenia myjką wysokociśnieniową.
Właściwe połączenie urządzeń wysokociśnieniowych z akcesoriami oraz środkami czyszczącymi gwarantuje najlepsze efekty sprzątania!
Strumień wysokociśnieniowy ma największą siłę przy zaraz przy dyszy. Oporny brud usuniesz kierując lancę bliżej czyszczonej powierzchni, podczas gdy mniej brudne powierzchnie powinny być czyszczone z większej odległości
- Mech porasta zazwyczaj kostkę cienką warstwą, natomiast pozostaje w szparach pomiędzy kostką. Do czyszczenia używaj lancy rotacyjnej
- Lanca rotacyjna wytwarza obracający się strumień punktowy o wysokiej sile odspajania brudu i dużej wydajności powierzchniowej.
- Trzymaj lancę rotacyjną pionowo do czyszczonej powierzchnie i czyść kostkę powoli z odległości ok. 20 do 30 cm.
- Osłona dostępna jako dodatkowe wyposażenie zabezpieczy cię przed rozpryskami wody.
Polecane urządzenia i akcesoria
Urządzenie wysokociśnieniowe K 2 Premium Dom & Samochód
Do usuwania lżejszego brudu.
Osłona lancy rotacyjnej
Odsłona do lancy rotacyjnej. Zapobiega odpryskiwaniu wody podczas czyszczenia.