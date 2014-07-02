OSŁONA DYSZY ROTACYJNEJ

Osłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Osłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).

Cechy i zalety
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
  • Doskonale nadaje się do czyszczenia bez rozprysków w kątach i załamaniach
Kompaktowe wymiary
  • Zabezpiecza przed rozpryskami
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
  • Czyści niewrażliwe powierzchnie
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor żółty
Waga (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 192 x 193 x 176
Zastosowania
  • Schody
  • Teren wokół domu i ogród