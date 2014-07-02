OSŁONA DYSZY ROTACYJNEJ
Osłona dyszy rotacyjnej chroni użytkownika przed rozpryskami wody podczas czyszczenia rogów oraz krawędzi. Osłona przeznaczona do wszystkich domowych dysz rotacyjnych Kärcher (oprócz dyszy nr. 4.763-184.0).
Cechy i zalety
Przesłona chroniąca przed zamoczeniem
- Doskonale nadaje się do czyszczenia bez rozprysków w kątach i załamaniach
Kompaktowe wymiary
- Zabezpiecza przed rozpryskami
Trwałość i niezawodne funkcjonowanie
- Czyści niewrażliwe powierzchnie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Home
- K 2 Premium
- K 2 Premium Home
- K 2.00 plus
- K 2.01 plus
- K 2.100
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.14 PLUS *EU
- K 2.15
- K 2.17 EPC
- K 2.20 M
- K 2.200 Balcony
- K 2.300 T 50
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.36 M Plus T50
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.400 T 50
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.97 M plus
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Dom
- K 3 Home
- K 3.00 EcoSilent
- K 3.200
- K 3.500 Garden *EU
- K 3.500 T 250
- K 3.500 T 50
- K 3.530 T200 *EU
- K 3.550
- K 3.610 T250 *EU
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 4 Alu 25 Lat Kärcher Polska
- K 4 Basic
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Kompakt Dom
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Dom
- K 4 Premium eco!ogic Dom
- K 4.00 EcoSilent
- K 4.500 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.800 T 250 eco!ogic
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5 Basic
- K 5 Basic T 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Home Wood
- K 5 Kompakt Samochód
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Dom
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5.20 M plus
- K 5.20 M plus T 100
- K 5.200
- K 5.200 T400 *EU
- K 5.520 T250 *EU
- K 5.55 Jubilee T400
- K 5.600 T 250
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.70 MD T 200
- K 5.700
- K 5.700 T 250
- K 5.700 T 300
- K 5.800 eco!ogic
- K 5.85 M plus
- K 5.91 MD plus
- K 6.200 T 400
- K 6.250 JUBILEE T 400
- K 6.300
- K 6.550 T 300
- K 6.560
- K 6.600
- K 6.610 T 300
- K 6.750
- K 6.91 MD
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Promo
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Dom
- K 7 Promo
- K 7.200 T 400
- K 7.280 MD Plus
- K 7.560 T 400
- K 7.650
- K 7.650 T 400
- K 7.700
- K 7.710 T 400
- K 7.750
- K 7.800 T 400 eco!ogic
- K 7.85 M plus
- K 855 HS plus
- K HC 10
Zastosowania
- Schody
- Teren wokół domu i ogród