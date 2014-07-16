Pielęgnacja podłóg
Lśniące podłogi
Pielęgnacja podłóg
Nowoczesna froterka FP 303 jest przeznaczona do pielęgnacji podłóg o pokryciach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PCV i linoleum. Pozwala w krótkim czasie i bez wysiłku przywrócić podłogom blask i sprawić, że będą wyglądały jak nowe. Doskonale nadaje się także do pielęgnacji zabezpieczając posadzki przed uszkodzeniami i wydłużając ich żywotność. Przed przystąpieniem do polerowania należy dokładnie odkurzyć i umyć podłogę. Następnie nanieść środek pielęgnacyjny i za pomocą froterki wypolerować, aż do uzyskania żądanego połysku.
The most important tips at a glance
- Do osiągnięcia najlepszych rezultatów stara warstwa preparatu do podłóg musi zostać dokładnie usunięta. Najlepiej do tego celu wykorzystać preparat Kärcher do usuwania starych powłok nabłyszczających i ciepłą wodę.
- Jeśli nawliżysz pady przed mopowaniem łatwiej będzie Ci rozprowadzić środek do mopowania na podłodze.
- Najlepsze rezultaty osiągniesz pokrywając w całości podłogę preparatem pielęgnacyjnym. Stąd konieczne jest kilkukrotne zgodnie z kierunkiem nakładania preparatu. Zaleca się nakładnie preparatu pielęgnacyjnego raz za razem.
- Do osiągnięcia optymalnych rezultatów preparat pielęgnacyjny musi wyschnąć przez przystąpieniem do polerowania. Preparat wyschnie szybciej jeśli otworzysz okno.
- Zanim ustawisz / przesuniesz na polerowanej powierzchni meble lub inne przedmioty poczekaj 24h po wykonaniu polerowania.
- Po zakończeniu korzystania z froterki umyj pady polerujące środkiem czyszczącym w ciepłej wodzie. Pady mogą być także prane w pralce w temperaturze 60°C.
- Pady polerujące mogą być przechowywane na urządzeniu w tekstylnej torbie ze schowkiem.
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Froterka FP 303
Wysokie obroty gwarantują optymalne rezultaty polerowania na wszystkich typach twardych podłóg.