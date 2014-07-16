Pielęgnacja podłóg

Nowoczesna froterka FP 303 jest przeznaczona do pielęgnacji podłóg o pokryciach kamiennych, drewnianych, laminowanych, korkowych, PCV i linoleum. Pozwala w krótkim czasie i bez wysiłku przywrócić podłogom blask i sprawić, że będą wyglądały jak nowe. Doskonale nadaje się także do pielęgnacji zabezpieczając posadzki przed uszkodzeniami i wydłużając ich żywotność. Przed przystąpieniem do polerowania należy dokładnie odkurzyć i umyć podłogę. Następnie nanieść środek pielęgnacyjny i za pomocą froterki wypolerować, aż do uzyskania żądanego połysku.

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