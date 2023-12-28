Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych Kärcher
Odkurzacze akumulatorowe zyskują coraz większą popularność dzięki swojej mobilności, wydajności i wygodnemu użytkowaniu. Ergonomiczna konstrukcja tych urządzeń pozwala na swobodny ruch podczas sprzątania, a zastosowanie akumulatora zwiększa ich energooszczędność. W ofercie Kärcher znaleźć można nowoczesne odkurzacze bezprzewodowe serii VC, które różnią się możliwościami. Poniżej przedstawiamy parametry poszczególnych modeli.
Jak działa odkurzacz pionowy?
Odkurzacze bezprzewodowe wykorzystują zasilany akumulatorem silnik do wytwarzania siły ssania. Podczas pracy generuje on podciśnienie i zasysa powietrze przez dysze skierowane w kierunku czyszczonej powierzchni. Następnie powietrze wraz z zebranymi zanieczyszczeniami trafia do specjalnego pojemnika, a dzięki systemom filtrującym, pył i kurz nie wydostają się z powrotem do sprzątanego pomieszczenia.
Lekka konstrukcja i ergonomiczny kształt odkurzaczy pionowych sprawiają, że są one wyjątkowo poręczne w użyciu. Można więc bez problemu manewrować nimi nawet w ciasnych pomieszczeniach. Poza tym różne szczotki umożliwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Brak worków w odkurzaczach pionowych Kärcher oznacza oszczędności, natomiast samo opróżnianie pojemników na kurz jest łatwe i bez kontaktu z zabrudzeniami.
Jak ładować odkurzacz bezprzewodowy? Na ile minut starcza akumulator?
Akumulator stanowi istotną część odkurzacza pionowego, dlatego należy zwrócić uwagę na odpowiednie ładowanie tego urządzenia. Nie jest to skomplikowany proces, wystarczy jedynie źródło zasilania, czyli gniazdko elektryczne. W niektórych modelach akumulator ładuje się osobno przy pomocy ładowarki. Inne odkurzacze bezprzewodowe, takie jak VC 6 Cordless Premium ourFamily, zawierają w zestawie specjalny uchwyt ścienny, który przy okazji służy jako stacja dokująca.
Podczas ładowania powinniśmy upewnić się, że ładowarka położona jest na płaskiej powierzchni, aby zapobiec upadkowi akumulatora. Poza tym należy pamiętać o naładowaniu baterii do pełna przed pierwszym użyciem urządzenia. Niektóre modele odkurzaczy pionowych są wyposażone w wyświetlacz LED, na którym można sprawdzić aktualny stan naładowania akumulatora.
Model odkurzacza pionowego - Czas pracy na jednym naładowaniu (minuty)
- VC 4 Cordless myHome - ok. 30
- VC 4 Cordless Premium myHome - ok. 30
- VC 6 Cordless ourFamily - ok. 50
- VC 6 Cordless Premium ourFamily - ok. 50
- VC 7 Cordless yourMax - ok. 60
Ssawka podłogowa, meblowa i inne akcesoria do bezprzewodowego odkurzacza VC
Uniwersalne ssawki podłogowe w odkurzaczach pionowych zwykle bardzo dobrze sprawdzają się podczas sprzątania. Jednak na potrzeby niektórych prac urządzeń Kärcher dołączono również inne końcówki, które można wymieniać w prosty sposób. Są one przeznaczone do różnych rodzajów powierzchni. Ssawka szczelinowa pozwala na sięgnięcie do każdego zakamarka, podczas gdy ssawka do tapicerki z miękką szczotką idealnie sprawdzi się do precyzyjnego czyszczenia materiałów tekstylnych.
Ponadto w zestawach odkurzaczy pionowych Kärcher znaleźć można uchwyty ścienne, niektóre połączone ze stacją ładującą. Te elementy wyposażenia pozwalają użytkownikowi na szybkie odstawienie odkurzacza po wykonaniu sprzątania i niezwykle wygodne ładowanie akumulatora. Z kolei akcesoria takie, jak narzędzia do czyszczenia filtra przydają się w utrzymaniu skuteczności odkurzacza.
Model odkurzacza pionowego - Akcesoria w zestawie
- VC 4 Cordless myHome - Uniwersalna ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i szczotka (2 w 1), mały uchwyt ścienny
- VC 4 Cordless Premium myHome - Uniwersalna ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i szczotka (2 w 1), mały uchwyt ścienny
- VC 6 Cordless ourFamily - Uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i szczotka (2 w 1), duży uchwyt ścienny z ładowarką
- VC 6 Cordless Premium ourFamily - Uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i szczotka (2 w 1), duży uchwyt ścienny z ładowarką, miękka szczotka, narzędzie do czyszczenia filtra
- VC 7 Cordless yourMax - Uniwersalna ssawka podłogowa z oświetleniem LED, ssawka szczelinowa, ssawka do tapicerki i szczotka (2 w 1), duży uchwyt ścienny z ładowarką, miękka szczotka, narzędzie do czyszczenia filtra
Filtry do bezprzewodowych odkurzaczy pionowych VC Kärcher
Odkurzacze akumulatorowe Kärcher wyposażono w bardzo skuteczny, bezworkowy system filtracji. Technologia cyklonowa sprawnie oczyszcza zassane powietrze nawet z drobnego pyłu i kurzu przy wykorzystaniu ruchu wirowego. Natomiast standardowy filtr piankowy nie przepuszcza drobnych cząstek w wydmuchiwanym powietrzu, zapewniając tym samym czystość w otoczeniu.
Nie można zapomnieć o nowoczesnych filtrach HEPA – są one w stanie wyłapać roztocza kurzu, pyłki, sierść, cząsteczki smogu i wiele innych potencjalnych patogenów i alergenów o wielkości co najmniej 0,3 µm. Ich wydajność regulują odpowiednie normy, na przykład filtr HEPA 13 powinien gwarantować skuteczność całkowitą filtracji 99,95%. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne dla alergików i osób, które wymagają bardzo dobrej jakości powietrza.
Model odkurzacza pionowego - Rodzaje zastosowanych filtrów
- VC 4 Cordless myHome - Bezworkowy system filtracji, filtr piankowy, filtr powietrza wlotowego (1 szt.)
- VC 4 Cordless Premium myHome - Bezworkowy system filtracji, filtr piankowy, filtr powietrza wlotowego (2 szt.)
- VC 6 Cordless ourFamily - Bezworkowy system filtracji, filtr HEPA (EN 1822:1998), filtr powietrza wlotowego (1 szt.)
- VC 6 Cordless Premium ourFamily - Bezworkowy system filtracji, filtr HEPA (EN 1822:1998), filtr powietrza wlotowego (2 szt.)
- VC 7 Cordless yourMax - Bezworkowy system filtracji, filtr HEPA 12 (EN 1822:1998), filtr powietrza wlotowego (2 szt.)
VC 4, VC 5, VC 6, VC 7 – tryby i funkcje pionowych odkurzaczy bezworkowych
W odkurzaczach bezprzewodowych serii VC Kärcher zastosowano szereg przydatnych funkcji i trybów, które znacznie ułatwiają obsługę urządzenia. W każdym z modeli można regulować siłę zasysania – tryb Boost jest niezastąpiony podczas intensywnego czyszczenia wymagającego dużej mocy. Dzięki funkcji Power Lock wystarczy użyć przycisku raz, aby odkurzacz pionowy pozostał włączony przez cały czas sprzątania.
Dodatkowe funkcje obejmują także wyświetlacze LED, pokazujące poziom naładowania akumulatora i inne przydatne parametry. Prawdziwą innowacją jest czujnik kurzu automatycznie wykrywający zanieczyszczenia i odpowiednio dostosowujący moc zasysania. W ten sposób odkurzanie staje się prawdziwą przyjemnością.
Model odkurzacza pionowego - Dostępne tryby i funkcje
- VC 4 Cordless myHome - Tryb Boost, funkcja Power Lock
- VC 4 Cordless Premium myHome - Tryb Boost, funkcja Power Lock
- VC 6 Cordless ourFamily - Wyświetlacz LED, tryb Boost, funkcja Power Lock
- VC 6 Cordless Premium ourFamily - Wyświetlacz LED, tryb Boost, funkcja Power Lock
- VC 7 Cordless yourMax - Wyświetlacz LED, tryb Boost, funkcja Power Lock, czujnik kurzu/zabrudzeń
Podsumowanie
Odkurzacze bezworkowe pionowe bez wątpienia stanowią nadzwyczaj funkcjonalną i atrakcyjną alternatywę dla standardowych odkurzaczy, łącząc w sobie zaawansowaną technologię, mobilność i skuteczność sprzątania. Poszczególne odkurzacze akumulatorowe VC Kärcher są w różnym stopniu wyposażone w dodatkowe akcesoria i funkcje, a ostatecznie wybór konkretnego modelu zależy przede wszystkim od potrzeb użytkownika.