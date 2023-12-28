Porównanie bezprzewodowych odkurzaczy pionowych Kärcher

Jak działa odkurzacz pionowy?

Odkurzacze bezprzewodowe wykorzystują zasilany akumulatorem silnik do wytwarzania siły ssania. Podczas pracy generuje on podciśnienie i zasysa powietrze przez dysze skierowane w kierunku czyszczonej powierzchni. Następnie powietrze wraz z zebranymi zanieczyszczeniami trafia do specjalnego pojemnika, a dzięki systemom filtrującym, pył i kurz nie wydostają się z powrotem do sprzątanego pomieszczenia.

Lekka konstrukcja i ergonomiczny kształt odkurzaczy pionowych sprawiają, że są one wyjątkowo poręczne w użyciu. Można więc bez problemu manewrować nimi nawet w ciasnych pomieszczeniach. Poza tym różne szczotki umożliwiają czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Brak worków w odkurzaczach pionowych Kärcher oznacza oszczędności, natomiast samo opróżnianie pojemników na kurz jest łatwe i bez kontaktu z zabrudzeniami.