Rośliny ogrodowe w słonecznych i zacienionych miejscach – jakie wybrać i jak je pielęgnować?
Jeśli zależy Ci na tym, aby Twój ogród był piękny przez cały okres wegetacji, a w miejsce jednych przekwitających roślin zakwitały kolejne, należy dokonać takiego ich wyboru, aby procesy te zgrały się w czasie. Trzeba również pamiętać, że konieczne jest uwzględnienie predyspozycji kwiatów i krzewów do adaptacji w różnie nasłonecznionych miejscach. Starannie rozplanowany i umiejętnie pielęgnowany ogród cieszy oczy i staje się idealnym miejscem odpoczynku. Sprawdź, jakie rośliny wybrać do poszczególnych stref ogrodu w zależności od tego, jak bardzo są one nasłonecznione bądź zacienione.
Rośliny do nasłonecznionych miejsc – na co postawić?
W dobrze nasłonecznionym obszarze ogrodu znajdą swoje miejsce:
· Róże – bardzo chętnie uprawiane rośliny ogrodowe, które kochają pełne nasłonecznienie. Są spektakularnie piękne, dostępne w różnych odmianach i kolorach kwiatów, zniewalająco pachną.
· Nagietki – rośliny o jaskrawych, pomarańczowych i żółtych kwiatach , które przyciągają pszczoły i motyle. Są łatwe w uprawie i bardzo ożywiają ogród.
· Stokrotki – mogą stanowić samodzielną ozdobę, być wykorzystane jako elementy rabat kwiatowych albo rozrzucone po trawniku.
· Lawenda – roślina o srebrzystych liściach, charakterystycznych fioletowych kwiatostanach i uwielbianym zapachu. Kwiaty lawendy przyciągają owady zapylające.
· Rudbekia – roślina ozdobna o jaskrawych, żółtych kwiatostanach. Kwitnie przez większą część lata, przyciągając owady. Uwielbia bardzo nasłonecznione i ciepłe stanowiska.
W intensywnie nasłonecznionej części ogrodu możesz posadzić także jaśminowiec i czarny bez.
Rośliny uprawiane w nasłonecznionym miejscu ogrodu często potrzebują więcej wody niż te rosnące w cieniu, ale należy dbać o to, żeby nie doprowadzić do nadmiernego wilgotnienia gleby. W okresach upałów utrzymanie właściwego nawodnienia umożliwia stosowanie ściółki, która pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. Rośliny w nasłonecznionym miejscu często potrzebują dodatkowych składników odżywczych w postaci nawozów.
Rośliny do zacienionych miejsc – jakie najlepiej wybrać?
Zacienione miejsca w ogrodzie warto obsadzić paprociami i funkiami (hostami). Rozrosną się one szybko, tworząc gąszcz o wielu odcieniach zieleni.
W cieniu dobrze czują się także:
· niektóre gatunki dzwonków ogrodowych,
· barwinki,
· prymulki (pierwiosnki),
· trójlisty,
· goździki brodate niskie.
Niektóre z wymienionych gatunków i odmian równie dobrze poradzą sobie w półcieniu, ale jeśli chcesz, aby roślinność w Twoim ogrodzie była maksymalnie zróżnicowana, do strefy półcienia wybierz inne kwiaty i krzewy.
Rośliny w zacienionych obszarach zazwyczaj potrzebują mniej wody niż te rosnące na słońcu, dlatego upewnij się, że gleba w zacienionym obszarze jest dobrze przepuszczalna i ma odpowiednią strukturę, aby nie doprowadzić do jej zastoju. W zacienionych miejscach wilgotność powietrza może być wyższa, co stwarza warunki sprzyjające rozwojowi niektórych chorób. Regularnie sprawdzaj rośliny i usuwaj chore liście lub pędy.
Rośliny lubiące półcień – jakie wybrać?
W półcieniu dobrze sobie radzą:
· Hortensje – kwitną latem, a kolor kwiatów zależy od stosowanego nawozu.
· Niektóre odmiany lilii.
· Fiołki wonne – doskonale czują się pod drzewami i krzewami.
· Zawilce – kwitną wiosną i jesienią, zdobiąc lekko zacienione miejsca.
· Tawułki – tworzą rozległe kępy o wysokości nawet 150 cm.
Rośliny ulokowane w półcieniu mają optymalne warunki rozwoju. Sprawdź, które gatunki wymagają nawozu o niższej dawce azotu, aby wspomógł ich wzrost, a które nawozu zawierającego więcej fosforu, który sprzyja kwitnieniu.
Jak pielęgnować rośliny w ogrodzie?
Do pielęgnacji roślin we wszystkich strefach nasłonecznienia będziesz potrzebował także narzędzi ogrodniczych.
Przydadzą Ci się na pewno:
· Akumulatorowe nożyce do gałęzi Kärcher TLO BATTERY 18-32. Umożliwiają łatwe przycinanie gałęzi nawet w trudno dostępnych miejscach. Nie wymagają użycia siły. Dzięki sztywnemu jednoelementowemu uchwytowi oraz hakowi do gałęzi nawet dosięgnięcie do wyższych konarów nie stanowi problemu. Jeśli w Twoim ogrodzie rośnie sporo drzew, a pod nimi zorganizowałeś dla kwiatów strefy półcienia, okresowe przycinanie gałęzi jest niezbędne.
· Opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18. Dzięki temu małemu opryskiwaczowi ciśnieniowemu za sprawą jednego przycisku wygenerujesz i rozpylisz mgiełkę wody lub płynnego nawozu. Nawożenie, zwalczanie szkodników, usuwanie chwastów czy podlewanie małych sadzonek jest też możliwe dzięki wykorzystaniu strumienia natryskowego, który można włączyć za pomocą spustu na lancy i uruchomić w trybie ciągłym lub płynnie regulować bezpośrednio na dyszy.
· Nożyce do trawy Kärcher GSH 18-20. Urządzenie to pozwala na precyzyjne przycinanie trawnika w trudno dostępnych miejscach – także wzdłuż głazów, ścieżek lub tarasów, gdzie kosiarka nigdy nie pozwoli uzyskać równej, wyraźnej krawędzi – oraz kształtowanie krzewów.
· Wycinak do chwastów Kärcher WRE 18-55. Koniec z ręcznym wyrywaniem chwastów. Bezprzewodowy, elektryczny wycinak umożliwia bardzo sprawne usuwanie chwastów, zbędnej trawy i mchu z chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych czy betonowych powierzchni na terenie ogrodu i całej Twojej posesji.
· Podkaszarka akumulatorowa Kärcher LTR 36-33. Ta mocna podkaszarka przyda się w trudno dostępnych miejscach, także do długiej trawy, uporczywych chwastów i zarośli. Co ważne, chroni ona rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.
· Kosiarka akumulatorowa Kärcher LMO 36-46. Kosiarka na akumulator doskonale sprawdzi się na Twoim trawniku, radząc sobie także na wzniesieniach i – dzięki specjalnym grzebieniom – automatycznie wyłapując źdźbła rosnące przy krawędziach. Pokos może być zbierany do pojemnika lub rozprowadzany po trawniku jako naturalny nawóz dzięki wtyczce do mulczowania.