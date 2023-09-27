Rośliny ogrodowe w słonecznych i zacienionych miejscach – jakie wybrać i jak je pielęgnować?

Rośliny do nasłonecznionych miejsc – na co postawić?

W dobrze nasłonecznionym obszarze ogrodu znajdą swoje miejsce:

· Róże – bardzo chętnie uprawiane rośliny ogrodowe, które kochają pełne nasłonecznienie. Są spektakularnie piękne, dostępne w różnych odmianach i kolorach kwiatów, zniewalająco pachną.

· Nagietki – rośliny o jaskrawych, pomarańczowych i żółtych kwiatach , które przyciągają pszczoły i motyle. Są łatwe w uprawie i bardzo ożywiają ogród.

· Stokrotki – mogą stanowić samodzielną ozdobę, być wykorzystane jako elementy rabat kwiatowych albo rozrzucone po trawniku.

· Lawenda – roślina o srebrzystych liściach, charakterystycznych fioletowych kwiatostanach i uwielbianym zapachu. Kwiaty lawendy przyciągają owady zapylające.

· Rudbekia – roślina ozdobna o jaskrawych, żółtych kwiatostanach. Kwitnie przez większą część lata, przyciągając owady. Uwielbia bardzo nasłonecznione i ciepłe stanowiska.

W intensywnie nasłonecznionej części ogrodu możesz posadzić także jaśminowiec i czarny bez.

Rośliny uprawiane w nasłonecznionym miejscu ogrodu często potrzebują więcej wody niż te rosnące w cieniu, ale należy dbać o to, żeby nie doprowadzić do nadmiernego wilgotnienia gleby. W okresach upałów utrzymanie właściwego nawodnienia umożliwia stosowanie ściółki, która pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. Rośliny w nasłonecznionym miejscu często potrzebują dodatkowych składników odżywczych w postaci nawozów.