Rośliny ogrodowe w słonecznych i zacienionych miejscach – jakie wybrać i jak je pielęgnować?

Jeśli zależy Ci na tym, aby Twój ogród był piękny przez cały okres wegetacji, a w miejsce jednych przekwitających roślin zakwitały kolejne, należy dokonać takiego ich wyboru, aby procesy te zgrały się w czasie. Trzeba również pamiętać, że konieczne jest uwzględnienie predyspozycji kwiatów i krzewów do adaptacji w różnie nasłonecznionych miejscach. Starannie rozplanowany i umiejętnie pielęgnowany ogród cieszy oczy i staje się idealnym miejscem odpoczynku. Sprawdź, jakie rośliny wybrać do poszczególnych stref ogrodu w zależności od tego, jak bardzo są one nasłonecznione bądź zacienione.

Ogród z różnorodnymi roślinami i drzewami. Na pierwszym planie widać m.in. hortensje i lawendę.

Rośliny do nasłonecznionych miejsc – na co postawić?

W dobrze nasłonecznionym obszarze ogrodu znajdą swoje miejsce:

·       Róże – bardzo chętnie uprawiane rośliny ogrodowe, które kochają pełne nasłonecznienie. Są spektakularnie piękne, dostępne w różnych odmianach i kolorach kwiatów, zniewalająco pachną.

·       Nagietki – rośliny o jaskrawych, pomarańczowych i żółtych kwiatach , które przyciągają pszczoły i motyle. Są łatwe w uprawie i bardzo ożywiają ogród.

·       Stokrotki – mogą stanowić samodzielną ozdobę, być wykorzystane jako elementy rabat kwiatowych albo rozrzucone po trawniku.

·       Lawenda – roślina o srebrzystych liściach, charakterystycznych fioletowych kwiatostanach i uwielbianym zapachu. Kwiaty lawendy przyciągają owady zapylające.

·       Rudbekia – roślina ozdobna o jaskrawych, żółtych kwiatostanach. Kwitnie przez większą część lata, przyciągając owady. Uwielbia bardzo nasłonecznione i ciepłe stanowiska.

W intensywnie nasłonecznionej części ogrodu możesz posadzić także jaśminowiec i czarny bez.

Rośliny uprawiane w nasłonecznionym miejscu ogrodu często potrzebują więcej wody niż te rosnące w cieniu, ale należy dbać o to, żeby nie doprowadzić do nadmiernego wilgotnienia gleby. W okresach upałów utrzymanie właściwego nawodnienia umożliwia stosowanie ściółki, która pomaga zatrzymać wilgoć w glebie. Rośliny w nasłonecznionym miejscu często potrzebują dodatkowych składników odżywczych w postaci nawozów.

Rośliny do zacienionych miejsc – jakie najlepiej wybrać?

Zacienione miejsca w ogrodzie warto obsadzić paprociami i funkiami (hostami). Rozrosną się one szybko, tworząc gąszcz o wielu odcieniach zieleni.

W cieniu dobrze czują się także:

·       niektóre gatunki dzwonków ogrodowych,

·       barwinki,

·       prymulki (pierwiosnki),

·       trójlisty,

·       goździki brodate niskie.

Niektóre z wymienionych gatunków i odmian równie dobrze poradzą sobie w półcieniu, ale jeśli chcesz, aby roślinność w Twoim ogrodzie była maksymalnie zróżnicowana, do strefy półcienia wybierz inne kwiaty i krzewy.

Rośliny w zacienionych obszarach zazwyczaj potrzebują mniej wody niż te rosnące na słońcu, dlatego upewnij się, że gleba w zacienionym obszarze jest dobrze przepuszczalna i ma odpowiednią strukturę, aby nie doprowadzić do jej zastoju. W zacienionych miejscach wilgotność powietrza może być wyższa, co stwarza warunki sprzyjające rozwojowi niektórych chorób. Regularnie sprawdzaj rośliny i usuwaj chore liście lub pędy.

Rośliny lubiące półcień – jakie wybrać?

W półcieniu dobrze sobie radzą:

·       Hortensje – kwitną latem, a kolor kwiatów zależy od stosowanego nawozu.

·       Niektóre odmiany lilii.

·       Fiołki wonne – doskonale czują się pod drzewami i krzewami.

·       Zawilce – kwitną wiosną i jesienią, zdobiąc lekko zacienione miejsca.

·       Tawułki – tworzą rozległe kępy o wysokości nawet 150 cm.

Rośliny ulokowane w półcieniu mają optymalne warunki rozwoju. Sprawdź, które gatunki wymagają nawozu o niższej dawce azotu, aby wspomógł ich wzrost, a które nawozu zawierającego więcej fosforu, który sprzyja kwitnieniu.

Jak pielęgnować rośliny w ogrodzie?

Do pielęgnacji roślin we wszystkich strefach nasłonecznienia będziesz potrzebował także narzędzi ogrodniczych.

Mężczyzna za pomocą akumulatorowego opryskiwacza ciśnieniowego aplikuje oprysk na czerwoną różę.

Przydadzą Ci się na pewno:

·       Akumulatorowe nożyce do gałęzi Kärcher TLO BATTERY 18-32. Umożliwiają łatwe przycinanie gałęzi nawet w trudno dostępnych miejscach. Nie wymagają użycia siły. Dzięki sztywnemu jednoelementowemu uchwytowi oraz hakowi do gałęzi nawet dosięgnięcie do wyższych konarów nie stanowi problemu. Jeśli w Twoim ogrodzie rośnie sporo drzew, a pod nimi zorganizowałeś dla kwiatów strefy półcienia, okresowe przycinanie gałęzi jest niezbędne.

·       Opryskiwacz akumulatorowy Kärcher PSU 4-18. Dzięki temu małemu opryskiwaczowi ciśnieniowemu za sprawą jednego przycisku wygenerujesz i rozpylisz mgiełkę wody lub płynnego nawozu. Nawożenie, zwalczanie szkodników, usuwanie chwastów czy podlewanie małych sadzonek jest też możliwe dzięki wykorzystaniu strumienia natryskowego, który można włączyć za pomocą spustu na lancy i uruchomić w trybie ciągłym lub płynnie regulować bezpośrednio na dyszy.

·       Nożyce do trawy Kärcher GSH 18-20. Urządzenie to pozwala na precyzyjne przycinanie trawnika w trudno dostępnych miejscach – także wzdłuż głazów, ścieżek lub tarasów, gdzie kosiarka nigdy nie pozwoli uzyskać równej, wyraźnej krawędzi – oraz kształtowanie krzewów.

·       Wycinak do chwastów Kärcher WRE 18-55. Koniec z ręcznym wyrywaniem chwastów. Bezprzewodowy, elektryczny wycinak umożliwia bardzo sprawne usuwanie chwastów, zbędnej trawy i mchu z chodników, podjazdów, schodów i innych kamiennych czy betonowych powierzchni na terenie ogrodu i całej Twojej posesji.

·       Podkaszarka akumulatorowa Kärcher LTR 36-33. Ta mocna podkaszarka przyda się w trudno dostępnych miejscach, także do długiej trawy, uporczywych chwastów i zarośli. Co ważne, chroni ona rośliny przed uszkodzeniem przy podkaszaniu wzdłuż rabat lub blisko drzew.

·       Kosiarka akumulatorowa Kärcher LMO 36-46. Kosiarka na akumulator doskonale sprawdzi się na Twoim trawniku, radząc sobie także na wzniesieniach i – dzięki specjalnym grzebieniom – automatycznie wyłapując źdźbła rosnące przy krawędziach. Pokos może być zbierany do pojemnika lub rozprowadzany po trawniku jako naturalny nawóz dzięki wtyczce do mulczowania.

Głowica podkaszarki akumulatorowej ze specjalną osłoną, która chroni rośliny przed uszkodzeniem.

Podsumowanie

Tak, dobór gatunków i odmian roślin zawsze musi uwzględniać stopień nasłonecznienia terenu.

Tak. Dziś każda czynność pielęgnacyjna, od wyrywania chwastów, przez koszenie i podkaszanie trawnika, po obcinanie wysoko położonych gałęzi drzew może odbywać się za pomocą nowoczesnych urządzeń akumulatorowych.