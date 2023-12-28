Urządzenia Kärcher dla posiadaczy zwierząt

Odkurzacz do sierści zwierząt

Kärcher oferuje szeroką gamę odkurzaczy dostosowanych do potrzeb właścicieli zwierząt. W naszym asortymencie znajdują się zarówno urządzenia klasyczne (również odkurzacze piorące), jak i nowoczesne odkurzacze pionowe oraz inteligentne roboty sprzątające.

Wszystkie odkurzacze Kärcher cechują się wysoką skutecznością w usuwaniu sierści i innych zabrudzeń pozostawianych przez zwierzęta. Specjalne szczotki i duża moc ssania gwarantują dogłębne czyszczenie powierzchni zaś zaawansowane systemy filtracji dbają o czyste powietrze we wnętrzach.

Odkurzacz pionowy Kärcher VC 7 Cordless myHome Pet to bezprzewodowy model przeznaczony specjalnie dla właścicieli zwierząt. Jego najważniejsze zalety to: