Urządzenia Kärcher dla posiadaczy zwierząt
Utrzymanie idealnej czystości w domach ze zwierzętami stanowi spore wyzwanie dla ich opiekunów. Pupile są wspaniałymi towarzyszami, którzy jednak mogą przyczyniać się do powstawania dodatkowych zabrudzeń. Wybierz urządzenia, które ułatwią Ci dbanie o porządek i będą skutecznie usuwały sierść, ślady łap oraz specyficzny zapach.
Odkurzacz do sierści zwierząt
Kärcher oferuje szeroką gamę odkurzaczy dostosowanych do potrzeb właścicieli zwierząt. W naszym asortymencie znajdują się zarówno urządzenia klasyczne (również odkurzacze piorące), jak i nowoczesne odkurzacze pionowe oraz inteligentne roboty sprzątające.
Wszystkie odkurzacze Kärcher cechują się wysoką skutecznością w usuwaniu sierści i innych zabrudzeń pozostawianych przez zwierzęta. Specjalne szczotki i duża moc ssania gwarantują dogłębne czyszczenie powierzchni zaś zaawansowane systemy filtracji dbają o czyste powietrze we wnętrzach.
Odkurzacz pionowy Kärcher VC 7 Cordless myHome Pet to bezprzewodowy model przeznaczony specjalnie dla właścicieli zwierząt. Jego najważniejsze zalety to:
- napędzana ssawka podłogowa z oświetleniem LED oraz dodatkowa mini turbo ssawka, które efektywnie usuwają sierść zwierząt z różnych powierzchni;
- inteligentny czujnik dostosowujący moc zasysania;
- bezworkowy system filtracji;
- bezszczotkowy silnik o mocy 350 W i solidny akumulator 25,2 V – zapewniają skuteczną pracę, nawet do 60 minut na jednym ładowaniu, co umożliwia dogłębne sprzątanie bez konieczności częstego doładowywania;
- ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca manewrowanie;
- cicha praca – niestraszna dla większości domowych pupili.
Robot sprzątający dla codziennej czystości
Jeśli nie odkurzacz Kärcher to… robot sprzątający! Najnowocześniejsze urządzenia z tej kategorii ułatwiają codzienną walkę z sierścią zwierząt na podłogach – są bardzo skuteczne i w pełni zautomatyzowane.
Dzięki automatycznej pracy i systematycznemu poruszaniu się po mieszkaniu, robot sprzątający efektywnie zbiera sierść, kurz i inne zanieczyszczenia. To idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt, zapewniające czystość podłóg bez konieczności codziennego odkurzania. Roboty sprzątające są wyposażone w zaawansowane systemy nawigacji i sensorów, dzięki czemu omijają przeszkody i efektywnie sprzątają całą powierzchnię. Wybrane modele mają dodatkowo funkcję mopowania, dzięki której podłoga może być perfekcyjnie czysta!
Świetnym przykładem urządzenia, które będzie twoim bezobsługowym sojusznikiem w walce o czyste podłogi jest robot sprzątający RCV 5 Kärcher. To zaawansowane urządzenie wyposażone w funkcję odkurzania i mopowania.
Dzięki sztucznej inteligencji, nawigacji LiDAR, podwójnym czujnikom laserowym i kamerze, robot skutecznie omija przeszkody i efektywnie czyści twarde posadzki oraz dywany z krótkim włosiem. Umożliwia personalizację sprzątania przez intuicyjną w obsłudze aplikację. Ma także różne tryby czyszczenia i mapowania pomieszczeń, funkcję wykrywania dywanu oraz tryb Auto Boost dla zwiększonej mocy zasysania. Robot jest również zabezpieczony przed upadkiem ze schodów. Musisz jedynie sprawdzić, czy… „dogada się” z twoim pupilem!
Mobilna myjka terenowa do sierści i łap
To urządzenie, które cieszy się rosnącą popularnością. Akumulatorowa myjka terenowa pozwala na skuteczne umycie zwierzaka w każdym miejscu i po każdym, nawet „najbrudniejszym” spacerze – zanim wsiądzie do samochodu lub wejdzie do domu.
Myjka terenowa OC 3 + zestaw Pet Kärcher to idealne rozwiązanie dla właścicieli zwierząt. Dzięki wbudowanej baterii i zbiornikowi na wodę, myjkę można zabrać ze sobą wszędzie. Urządzenie generuje niskie ciśnienie, które jest całkowicie bezpieczne dla zwierząt, ale równocześnie pozwala na skuteczne usuwanie brudu z łapek i sierści. Pet Box zawiera specjalne akcesoria dostosowane do potrzeb opiekunów czworonogów, m.in. szczotkę do mycia i ręcznik dla pupila.
Dowiedz się więcej o myjce terenowej Kärcher! Jeśli cena wydaje ci się wysoka – pomyśl, ile możesz zaoszczędzić! Używanie myjki jest bowiem zdecydowanie tańsze niż konieczność ciągłego czyszczenia tapicerki samochodowej oraz mebli tapicerowanych i domowych tekstyliów.
Oczyszczacz powietrza
Zwierzak w domu to nie tylko sierść i ślady łap, ale również specyficzny zapach, który nie każdemu musi odpowiadać. Oczyszczacze powietrza marki Kärcher to doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących utrzymać czyste i zdrowe powietrze w swoim domu. Urządzenia z tej kategorii efektywnie usuwają kurz, pyłki, wirusy oraz nieprzyjemne zapachy, zapewniając komfortowe warunki w każdym pomieszczeniu.
Oczyszczacze powietrza Kärcher serii AF wykorzystują zaawansowany filtr HEPA 13 z naturalnym, aktywnym węglem i powłoką antybakteryjną, który usuwa z powietrza do 99,95% wszystkich cząstek o rozmiarze większym niż 0,3 µm. Dzięki temu urządzenia skutecznie zwalczają nie tylko zapachy i alergeny zwierzęce, ale również inne zanieczyszczenia, takie jak bakterie, cząsteczki drobnego pyłu i kurzu.
Ponadto oczyszczacze powietrza Kärcher są wyposażone w wysokiej jakości, ciche wentylatory i silniki, co zapewnia komfortowe użytkowanie urządzenia bez uciążliwych odgłosów. To ważne zwłaszcza w miejscach, gdzie spędza się dużo czasu, jak sypialnie czy pokoje dziennego użytku oraz gdy twój czworonożny przyjaciel źle znosi głośna pracę sprzętów domowych.
Wybierając oczyszczacz powietrza Kärcher, inwestujesz przede wszystkim w zdrowie swoje i swoich domowników. Zapewnienie czystego powietrza w domu jest szczególnie istotne dla osób z alergiami oraz dla rodzin z małymi dziećmi i zwierzętami.
Środki czystości do sprzątania po zwierzętach
Każdy właściciel zwierząt domowych wie, jak trudno jest utrzymać czystość tapicerek i dywanów w domu wyłącznie za pomocą nawet najlepszych urządzeń sprzątających. Właśnie dlatego Kärcher oferuje szeroką gamę środków czyszczących, które zostały specjalnie opracowane, aby skutecznie radzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami.
Te specjalistyczne preparaty do prania tapicerki i dywanów pozwalają na skuteczne usuwanie plam i zabrudzeń, a także nieprzyjemnych zapachów pozostawianych przez zwierzęta. Przykładem jest CarpetPro RM 760 Classic – jeden z najpopularniejszych proszków do czyszczenia wykładzin i tapicerek metodą ekstrakcji. Nie zawiera on składników wybielających i pozostawia przyjemny, świeży zapach. Z kolei CarpetPro RM 764 jest skuteczny w rozpuszczaniu oleju, tłuszczu i innych zabrudzeń mineralnych, a dodatkowo został wzbogacony o system eliminacji zapachów, co jest szczególnie ważne w domach ze zwierzętami. W miejscowym usuwaniu plam znajduje zastosowanie uniwersalny odplamiacz RM 769.
Sprawdź środki czyszczące i pielęgnujące z serii Home&Garden Kärcher
Podsumowanie
Urządzenia i środki czyszczące Kärcher to nieodzowne wsparcie dla każdego opiekuna czworonoga! Jeśli zależy Ci na utrzymaniu porządku w domu, w którym mieszka pies lub kot, wybierz solidny odkurzacz Kärcher (np. pionowy model VC 7 Cordless myHome Pet) lub postaw na skutecznego robota sprzątającego z funkcją odkurzania i mopowania. Dobierz do kompletu mobilną myjkę terenową i oczyszczacz powietrza. Nie zapomnij o najwyższej jakości środkach czyszczących, dzięki którym sprzątanie będzie efektywniejsze!