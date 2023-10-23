Wapnowanie trawnika – kiedy i jak je przeprowadzić?

Odkwaszanie trawnika – kiedy jest niezbędne? Jak zmierzyć pH gleby?

Trawa najlepiej rośnie na glebach lekko kwaśnych, czyli o pH od 6,0 do 7,0. Jeśli pH jest niższe, mamy do czynienia z kwasowością. Zbyt kwaśna gleba może utrudniać trawie prawidłowe pobieranie składników odżywczych, co w konsekwencji prowadzi do jej słabszego wzrostu, żółknięcia i gorszego wyglądu. Poza tym może występować problem z chwastami i mchem na trawniku.

Jak zmierzyć pH gleby? Pomiar można przeprowadzić na kilka sposobów:

za pomocą pH-metru paskowego (papierka lakmusowego) – pomiar polega na włożeniu papierowego paska do mokrej ziemi; w zależności od koloru zabarwienia ocenia się przybliżoną wartość pH podłoża;

(papierka lakmusowego) – pomiar polega na włożeniu papierowego paska do mokrej ziemi; w zależności od koloru zabarwienia ocenia się przybliżoną wartość pH podłoża; za pomocą kwasomierza ze wskaźnikiem analogowym – to proste urządzenie składające się z sondy i skali, która wskazuje wartość liczbową, umieszcza się w ziemi i po kilku minutach odczytuje wynik;

– to proste urządzenie składające się z sondy i skali, która wskazuje wartość liczbową, umieszcza się w ziemi i po kilku minutach odczytuje wynik; z użyciem pH-metru elektronicznego – jest dokładniejszy i wygodniejszy w użyciu;

– jest dokładniejszy i wygodniejszy w użyciu; za pomocą specjalnego zestawu do testowania pH gleby , dostępnego w sklepach ogrodniczych;

, dostępnego w sklepach ogrodniczych; poprzez pobranie próbek ziemi i oddanie ich do stacji badawczej.

Jeśli wyniki testu wskazują na zbyt niskie pH, konieczne jest odkwaszanie gleby. Wskazaniem do wapnowania trawników jest pH poniżej 5,5. Jeśli wartość ta jest wyższa, nie należy rozsypywać wapna na trawnik, ponieważ może to przynieść więcej szkód niż korzyści.