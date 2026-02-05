Robot sprzątający z funkcją mopowania RVC 3
Inteligentny RVC 3 wykorzystuje precyzyjną nawigację LiDAR i wygodną kontrolę przez aplikację, aby systematycznie i w pełni samodzielnie czyścić twarde podłogi i dywany. W razie potrzeby może pracować również na mokro.
Robot sprzątający RVC 3 dba o czystość, systematycznie i samodzielnie czyszcząc podłogi twarde oraz dywany z krótkim włosiem. Zanieczyszczenia suche są transportowane do zintegrowanego pojemnika na kurz przez szczotkę główną, szczotki boczne oraz element ssący. W razie potrzeby RVC 3 nie tylko sprząta na sucho, ale może również zbierać lekkie zanieczyszczenia na mokro/wilgotno, wiążąc w ten sposób kurz skuteczniej. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie, RVC 3 regularnie samodzielnie się ładuje i zawsze wraca do stacji ładującej po zakończeniu pracy. Aplikacja wysyła RVC 3 na próbny przejazd, podczas którego robot automatycznie tworzy mapę pomieszczeń poprzez skanowanie otoczenia za pomocą technologii LiDAR. Dla każdego pomieszczenia można ustawić indywidualne parametry czyszczenia, decydując na przykład, które pomieszczenia mają być czyszczone na sucho, mokro lub wcale. Dodatkowe czujniki zapobiegają spadnięciu urządzenia ze schodów. RVC 3 można wygodnie uruchomić za pomocą aplikacji, ustawiając indywidualny harmonogram lub naciskając przycisk na urządzeniu. Jeśli robot sprzątający potrzebuje pomocy, informuje o tym za pomocą komunikatów głosowych.
Cechy i zalety
Wysoka siła ssącaDzięki dużej sile ssania wynoszącej 15 000 Pa, większość rodzajów zanieczyszczeń – nawet ziarna pieprzu, orzeszki ziemne czy płatki śniadaniowe – może zostać skutecznie usunięta. Dostępne są cztery różne tryby ssania do wyboru dla każdego zadania sprzątania. Połączone działanie czyszczące głównej szczotki i szczotek bocznych zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie podłóg w całym domu.
Konstrukcja szczotki głównej i bocznej, na której nie plączą się włosyRVC 3 Comfort posiada specjalną strukturę uchwytu szczotki, która zapobiega wplątywaniu się włosów w szczotki. Zmniejsza to ilość czynności konserwacyjnych wymaganych od użytkownika. Specjalnie ukształtowana szczotka boczna zapobiega wplątywaniu się w nią włosów. Specjalna struktura z zębami grzebieniowymi skutecznie zapobiega wplątywaniu się włosów w główną szczotkę.
Precyzyjna nawigacjaDzięki szybkiej nawigacji LiDAR robot skanuje i mapuje pomieszczenia, zapewniając najlepszą orientację dla niezawodnych cykli sprzątania nawet w ciemności.
Mopowanie
- Aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty sprzątania, RVC 3 Comfort może również czyścić mokre powierzchnie. W razie potrzeby, użyj ściereczki do wycierania, napełnij świeży zbiornik na wodę i gotowe.
- Robota można używać do czyszczenia na sucho, czyszczenia na mokro lub obu opcji razem w trybie łączonym.
- Zbiornik 2 w 1 o pojemności 240 ml na kurz i 280 ml na wodę jest łatwy w użyciu i szybki w wymianie.
Czujnik zapobiegający upadkowi ze schodów
- Czujniki upadku niezawodnie zapobiegają spadnięciu robota RVC 3 ze schodów lub z wysokości.
- Czujniki mogą skanować posadzkę. W przypadku dużego spadku powierzchni, sygnał przesłany do kontrolera sprawi, że robot sprzątający zawróci.
Wygodne sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej z WLAN
- Aplikacja umożliwia spersonalizowanie wielu ustawień.
- Za pomocą aplikacji możesz skonfigurować robota sprzątającego RVC 3 i sterować nim z dowolnego miejsca. Nawet gdy nie ma Cię w domu.
- W aplikacji dostępne są informacje dotyczące bieżącego statusu urządzenia, a na wyświetlaczu widoczny jest także postęp czyszczenia.
Ochrona danych i aktualizacje
- Jako producent z siedzibą w Niemczech firma Kärcher przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
- Cała transmisja danych między aplikacją na Twoim smartfonie, a robotem sprzątającym odbywa się za pośrednictwem chmury, wyłącznie na serwery zlokalizowane w Niemczech.
- Regularne aktualizacje poprawiają i zwiększają wydajność odkurzacza automatycznego i aplikacji. Oznacza to również, że bezpieczeństwo systemu jest stale aktualizowane, aby odpowiadało aktualnym specyfikacjom.
Precyzyjne mapowanie z różnymi opcjami personalizacji
- W aplikacji można przechowywać kilka map np.: wielu pięter.
- Możliwe jest wyznaczenie obszarów, które robot sprzątający ma pominąć (np.: drapak dla kota, miejsca zabaw w dziecięcym pokoju lub przeszkody trudne do pokonania dla robota).
- Aplikacja umożliwia wyznaczeie obszarów, które mają być wielokrotnie czyszczone, czyszczone w trybie intensywnym lub mopowane przy użyciu większej ilości wody.
Możliwość dopasowania parametrów czyszczenia
- W aplikacji można ustawić różne parametry czyszczenia dla poszczególnych obszarów pomieszczeń (np.: moc zasysania zanieczyszczeń lub ilość wykorzystywanej wody, bądź też intensywność czyszczenia powierzchni).
- W aplikacji możesz przygotować harmonogramy i plany czyszczenia.
- RVC 3 samodzielnie rozpoczyna cykle sprzątania w oparciu o ustawione daty/godziny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Czas ładowania akumulatora (min)
|230
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Pojemność baterii (Ah)
|2,6
|Czas pracy baterii (min)
|130
|Wydajność powierzchniowa (zależna od trybu czyszczenia) (m²/h)
|45
|Zbiornik na znieczyszczenia 2 w 1 (ml)
|240
|Zbiornik czystej wody 2 w 1 (ml)
|280
|Moc ssania (Pa)
|maks. 15000
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 67
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga robota sprzątającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania) (kg)
|2,8
|Ciężar, stacji ładowania (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,7
|Wysokość robota sprzątającego (mm)
|97
|Wymiary - stacja ładowania (dł. x szer. x wys.) (mm)
|146 x 66 x 101
Zakres dostawy
- Szczotka do czyszczenia
- Szczotka boczna: 1 x
- Filtry: 1 x
- Urządzenie do wycierania
- Ściereczka czyszcząca: 1 x
- Zbiornik na zanieczyszczenia 2 w 1 ze zbiornikiem czystej wody
- Stacja do ładowania baterii
Wyposażenie
- czyszczenie autonomiczne
- Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- Połączenie przez Bluetooth
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Komunikat głosowy
- System laserowej nawigacji (LiDAR)
- Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
- Tryby odkurzania: Czyszczenie na sucho/ Czyszczenie na mokro/ Połączone czyszczenie (na morko i na sucho)
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany o krótkim włosiu
