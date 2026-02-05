Robot sprzątający RVC 3 dba o czystość, systematycznie i samodzielnie czyszcząc podłogi twarde oraz dywany z krótkim włosiem. Zanieczyszczenia suche są transportowane do zintegrowanego pojemnika na kurz przez szczotkę główną, szczotki boczne oraz element ssący. W razie potrzeby RVC 3 nie tylko sprząta na sucho, ale może również zbierać lekkie zanieczyszczenia na mokro/wilgotno, wiążąc w ten sposób kurz skuteczniej. Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie, RVC 3 regularnie samodzielnie się ładuje i zawsze wraca do stacji ładującej po zakończeniu pracy. Aplikacja wysyła RVC 3 na próbny przejazd, podczas którego robot automatycznie tworzy mapę pomieszczeń poprzez skanowanie otoczenia za pomocą technologii LiDAR. Dla każdego pomieszczenia można ustawić indywidualne parametry czyszczenia, decydując na przykład, które pomieszczenia mają być czyszczone na sucho, mokro lub wcale. Dodatkowe czujniki zapobiegają spadnięciu urządzenia ze schodów. RVC 3 można wygodnie uruchomić za pomocą aplikacji, ustawiając indywidualny harmonogram lub naciskając przycisk na urządzeniu. Jeśli robot sprzątający potrzebuje pomocy, informuje o tym za pomocą komunikatów głosowych.