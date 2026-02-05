Więcej czasu na przyjemniejsze rzeczy w życiu: inteligentny robot sprzątający RVC 3 Comfort zajmuje się czyszczeniem podłóg, systematycznie i samodzielnie sprzątając twarde podłogi oraz dywany z krótkim włosiem. Suche zabrudzenia są niezawodnie transportowane do wbudowanego pojemnika na kurz przez szczotkę główną, boczne i element ssący. W razie potrzeby, RVC 3 Comfort może odkurzać lekkie zabrudzenia z delikatnym mopowaniem, przez co skuteczniej wiąże kurz. Urządzenie wykorzystuje technologię LiDAR do skanowania otoczenia i automatycznego tworzenia mapy. W aplikacji można ustawić indywidualne parametry sprzątania dla każdego pomieszczenia. Czujniki, na przykład, zapobiegają spadnięciu urządzenia ze schodów. RVC 3 Comfort można wygodnie uruchomić za pomocą aplikacji, ustawionego harmonogramu lub przez naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Jeśli robot sprzątający potrzebuje pomocy, często komunikuje to za pomocą komunikatów głosowych. Po zakończeniu zadania, lub gdy jest to konieczne, automatycznie wraca do stacji ładującej i odsysania, gdzie automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i ładuje akumulator.