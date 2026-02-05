Robot sprzątający z funkcją mopowania RVC 3 Comfort Extra
Inteligentny RVC 3 Comfort Extra czyści dywany z krótkim włosiem i twarde podłogi całkowicie autonomicznie, w razie potrzeby myjąc na mokro. Pojemnik na kurz jest opróżniany automatycznie za pośrednictwem stacji ładowania i odsysania. W zestawie z 4 workami filtrującymi.
Więcej czasu na przyjemniejsze rzeczy w życiu: inteligentny robot sprzątający RVC 3 Comfort Extra zajmuje się czyszczeniem podłóg, systematycznie i samodzielnie sprzątając twarde podłogi oraz dywany z krótkim włosiem. Suche zabrudzenia są niezawodnie transportowane do wbudowanego pojemnika na kurz przez szczotkę główną, boczne i element ssący. W razie potrzeby, RVC 3 Comfort może odkurzać lekkie zabrudzenia z delikatnym mopowaniem, przez co skuteczniej wiąże kurz. Urządzenie wykorzystuje technologię LiDAR do skanowania otoczenia i automatycznego tworzenia mapy. W aplikacji można ustawić indywidualne parametry sprzątania dla każdego pomieszczenia. Czujniki, na przykład, zapobiegają spadnięciu urządzenia ze schodów. RVC 3 Comfort Extra można wygodnie uruchomić za pomocą aplikacji, ustawionego harmonogramu lub przez naciśnięcie przycisku na urządzeniu. Jeśli robot sprzątający potrzebuje pomocy, często komunikuje to za pomocą komunikatów głosowych. Po zakończeniu zadania, lub gdy jest to konieczne, automatycznie wraca do stacji ładującej i odsysania, gdzie automatycznie opróżnia pojemnik na kurz i ładuje akumulator.
Cechy i zalety
Wysoka siła ssącaDzięki wysokiej sile ssania 15 000 Pa można sprawnie usunąć większość rodzajów brudu – nawet ziarna pieprzu, orzeszki ziemne i płatki śniadaniowe. Dostępne są cztery różne tryby ssania do wyboru dla każdego zadania sprzątania. Połączone działanie czyszczące głównej szczotki i szczotek bocznych zapewnia wyjątkowo skuteczne czyszczenie podłóg w całym domu.
Konstrukcja szczotki głównej i bocznej, na której nie plączą się włosyModel RVC 3 Comfort posiada specjalną konstrukcję uchwytu na szczotkę, która zapobiega wplątywaniu się włosów w szczotki. Zmniejsza to konieczność konserwacji dla użytkownika. Specjalnie ukształtowana szczotka boczna zapobiega wplątywaniu się w nią włosów. Specjalna struktura z zębami grzebieniowymi skutecznie zapobiega wplątywaniu się włosów w główną szczotkę.
Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeńAutomatyczne opróżnianie pojemnika na kurz znacznie wydłuża autonomiczny czas sprzątania RVC 3 Comfort. Pojemnika na kurz robota Comfort nie trzeba opróżniać ręcznie, co pozwala uniknąć kontaktu z kurzem i brudem. Regularne opróżnianie pojemnika na kurz zapewnia stałą, wysoką moc ssania RVC 3 Comfort.
Precyzyjna nawigacja
- Dzięki szybkiej nawigacji LiDAR robot skanuje i mapuje pomieszczenia, zapewniając najlepszą orientację dla niezawodnych cykli sprzątania nawet w ciemności.
Mopowanie
- Aby uzyskać jeszcze lepsze rezultaty sprzątania, RVC 3 Comfort może również czyścić mokre powierzchnie. W razie potrzeby, użyj ściereczki do wycierania, napełnij świeży zbiornik na wodę i gotowe.
- Robota można używać do czyszczenia na sucho, czyszczenia na mokro lub obu opcji razem w trybie łączonym.
- Zbiornik 2 w 1 o pojemności 240 ml na kurz i 280 ml na wodę jest łatwy w użyciu i szybki w wymianie.
Czujnik zapobiegający upadkowi ze schodów
- Czujniki upadku niezawodnie zapobiegają spadaniu RVC 3 Comfort ze schodów lub uskoków, na przykład.
- Czujniki mogą skanować posadzkę. W przypadku dużego spadku powierzchni, sygnał przesłany do kontrolera sprawi, że robot sprzątający zawróci.
Wygodne sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej z WLAN
- Aplikacja umożliwia spersonalizowanie wielu ustawień.
- Korzystając z aplikacji, możesz skonfigurować robota sprzątającego RVC 3 Comfort 5 i sterować nim z dowolnej lokalizacji. Nawet gdy nie ma Cię w domu.
- W aplikacji dostępne są informacje dotyczące bieżącego statusu urządzenia, a na wyświetlaczu widoczny jest także postęp czyszczenia.
Ochrona danych i aktualizacje
- Jako producent z siedzibą w Niemczech firma Kärcher przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
- Cała wymiana danych pomiędzy aplikacją na smartfonie, a robotem odkurzająco-mopującym odbywa się za pośrednictwem chmury, wyłącznie na serwery zlokalizowane w Niemczech.
- Regularne aktualizacje poprawiają i zwiększają wydajność odkurzacza automatycznego i aplikacji. Oznacza to również, że bezpieczeństwo systemu jest stale aktualizowane, aby odpowiadało aktualnym specyfikacjom.
Precyzyjne mapowanie z różnymi opcjami personalizacji
- W aplikacji można przechowywać kilka map np.: wielu pięter.
- Możliwe jest wyznaczenie obszarów, które robot sprzątający ma pominąć (np.: drapak dla kota, miejsca zabaw w dziecięcym pokoju lub przeszkody trudne do pokonania dla robota).
- Aplikacja umożliwia wyznaczeie obszarów, które mają być wielokrotnie czyszczone, czyszczone w trybie intensywnym lub mopowane przy użyciu większej ilości wody.
Możliwość dopasowania parametrów czyszczenia
- W aplikacji można ustawić różne parametry czyszczenia dla poszczególnych obszarów pomieszczeń (np.: moc zasysania zanieczyszczeń lub ilość wykorzystywanej wody, bądź też intensywność czyszczenia powierzchni).
- W aplikacji możesz przygotować harmonogramy i plany czyszczenia.
- RVC 3 Comfort samodzielnie rozpoczyna cykle sprzątania w oparciu o zaplanowane daty/godziny.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Czas ładowania akumulatora (min)
|230
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Pojemność baterii (Ah)
|2,6
|Czas pracy baterii (min)
|130
|Wydajność powierzchniowa (zależna od trybu czyszczenia) (m²/h)
|45
|Zbiornik na znieczyszczenia 2 w 1 (ml)
|240
|Zbiornik czystej wody 2 w 1 (ml)
|280
|Moc ssania (Pa)
|maks. 15000
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 67
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga robota sprzątającego (z jednostką do wycierania na mokro i ściereczką do wycierania) (kg)
|2,8
|Ciężar, stacji ładowania (kg)
|1,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|7
|Wysokość robota sprzątającego (mm)
|97
|Wymiary - stacja ładowania (dł. x szer. x wys.) (mm)
|212 x 167 x 260
Zakres dostawy
- Szczotka do czyszczenia
- Szczotka boczna: 1 x
- Filtry: 1 x
- Urządzenie do wycierania
- Ściereczka czyszcząca: 1 x
- Zbiornik na zanieczyszczenia 2 w 1 ze zbiornikiem czystej wody
- Ilość worków filtracyjnych: 4 szt.
Wyposażenie
- czyszczenie autonomiczne
- Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- Stacja ładująca
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- Połączenie przez Bluetooth
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Komunikat głosowy
- System laserowej nawigacji (LiDAR)
- Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
- Tryby odkurzania: Czyszczenie na sucho/ Czyszczenie na mokro/ Połączone czyszczenie (na morko i na sucho)
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany o krótkim włosiu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.