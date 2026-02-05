Doświadcz bezwysiłkowego czyszczenia posadzek dzięki inteligentnemu robotowi sprzątającemu RVF 7. Innowacyjny robot sprzątający nie tylko czyści twarde posadzki, ale także dywany z krótkim włosiem, a robi to całkowicie autonomicznie. Dzięki inteligentnej nawigacji LiDAR, kamerze i technologii AI rozpoznaje przeszkody i bezbłędnie porusza się po wszystkich pomieszczeniach. Dzięki sile ssania do 10 000 paskali bez trudu usuwa zanieczyszczenia podczas odkurzania na sucho, a sprawdzona technologia padów zapewnia doskonałe czyszczenie na mokro. Steruj robotem RVF 7 wygodnie za pomocą aplikacji i ciesz się większą ilością wolnego czasu, utrzymując dom w czystości.