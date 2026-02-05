Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7
Autonomiczne odkurzanie i mopowanie: robot sprzątający RVF 7 z łatwością myje twarde posadzki i dywany o krótkim włosiu. Niewielkie przeszkody są łatwo omijane dzięki kamerze i sztucznej inteligencji.
Doświadcz bezwysiłkowego czyszczenia posadzek dzięki inteligentnemu robotowi sprzątającemu RVF 7. Innowacyjny robot sprzątający nie tylko czyści twarde posadzki, ale także dywany z krótkim włosiem, a robi to całkowicie autonomicznie. Dzięki inteligentnej nawigacji LiDAR, kamerze i technologii AI rozpoznaje przeszkody i bezbłędnie porusza się po wszystkich pomieszczeniach. Dzięki sile ssania do 10 000 paskali bez trudu usuwa zanieczyszczenia podczas odkurzania na sucho, a sprawdzona technologia padów zapewnia doskonałe czyszczenie na mokro. Steruj robotem RVF 7 wygodnie za pomocą aplikacji i ciesz się większą ilością wolnego czasu, utrzymując dom w czystości.
Cechy i zalety
Sprawdzona i przetestowana technologia wałkówObracający się wałek jest stale zwilżany świeżą wodą i dokładnie wycierany po każdym obrocie. Gwarantuje to higieniczne czyszczenie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.
Inteligentne wykrywanie zanieczyszczeńRVF 7 rozpoznaje stopień zanieczyszczenia, a następnie automatycznie dostosowuje parametry czyszczenia, aby zapewnić skuteczne i dokładne czyszczenie.
Kamera na żywo z dostępem zdalnymZa pośrednictwem aplikacji można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do obrazu na żywo z kamery robota RVF 7, co pozwala na monitorowanie własnego domu podczas podróży.
Precyzyjna nawigacja dzięki LiDAR i sztucznej inteligencji
- Umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie pomieszczeń, nawet w ciemności. Oznacza to, że robot odkurzający nigdy nie zbacza z kursu i zawsze niezawodnie czyści.
- Dodatkowy pojedynczy czujnik laserowy i inteligentna kamera rozpoznają małe lub płaskie obiekty, które są niewidoczne dla systemu LiDAR. Przeszkody są przenoszone do zapisanych map.
- Nawigacja LiDAR ma zagłębiony czujnik, który zmniejsza całkowitą wysokość robota, umożliwiając optymalne czyszczenie nawet pod niskimi meblami.
Podnoszony wałek mopa i szczotka główna z technologią zapobiegającą owijaniu się włosów
- Jeśli robot RVF 7 wykryje mokre zanieczyszczenia lub płyn na podłodze, główna szczotka do czyszczenia na sucho zostanie automatycznie podniesiona.
- Jeśli RVF 7 wykryje dywan podczas czyszczenia na mokro, wałek mopujący jest automatycznie podnoszony, aby chronić dywan przed wilgocią (opcja indywidualnie regulowana w aplikacji).
- Główna szczotka jest wyposażona w specjalny element zapobiegający wplątywaniu się włosów, dzięki czemu długie włosy są znacznie mniej podatne na owijanie się wokół szczotki, a tym samym można je znacznie łatwiej usunąć.
System z dwoma zbiornikami i zintegrowanym czujnikiem
- Rolki z mikrofibry są stale nawilżane wodą ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczona woda jest gromadzona w oddzielnym zbiorniku. Dla czystych posadzek – przy każdym mopowaniu.
- Zintegrowana funkcja powiadamiania sygnalizuje wizualnie, dźwiękowo i za pomocą komunikatu w aplikacji, gdy zbiornik świeżej wody jest pusty lub zbiornik zanieczyszczonej wody jest pełny.
Stacja ładująca z płytą zabezpieczającą posadzkę
- Robot RVF 7 stale monitoruje poziom naładowania akumulatora podczas czyszczenia, w razie potrzeby automatycznie powraca do stacji ładującej i automatycznie kontynuuje czyszczenie po naładowaniu.
- Dołączona płyta ochronna chroni wrażliwe posadzki przed wilgocią, która może być uwalniana przez rolkę mopa.
Zmiana trybu za pomocą jednego przycisku
- Szybka i łatwa zmiana trybu czyszczenia za dotknięciem przycisku bezpośrednio na urządzeniu, obsługa jest intuicyjna, wygodna i możliwa bez aplikacji.
Wałek nadający się do prania w pralce
- Rolkę mopa można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Oznacza to, że nawet uporczywe zanieczyszczenia, które z czasem nagromadziły się w wałku z mikrofibry, można skutecznie usunąć.
- Czyszczenie wałków w pralce zapewnia znacznie bardziej higieniczny efekt, oprócz prostego czyszczenia pod bieżącą wodą.
Wygodne sterowanie za pomocą aplikacji
- Indywidualne ustawienia parametrów czyszczenia: Tworzenie map dla różnych pięter, ustawianie stref wyłączonych, nadawanie nazw pomieszczeniom, ustawianie czasu sprzątania i wiele więcej.
- Moc ssania, zużycie wody i inne ustawienia czyszczenia można ustawić indywidualnie dla każdego pomieszczenia.
- Postęp czyszczenia można przeglądać w sposób ciągły, a także można generować szczegółowe raporty z czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Czas ładowania akumulatora (min)
|230
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie baterii (V)
|14,4
|Pojemność baterii (Ah)
|5,2
|Moc ssania (Pa)
|maks. 13000
|Zbiornik czystej wody (ml)
|300
|Zbiornik na brudną wodę (ml)
|130
|Zbiornik na zanieczyszczenia (ml)
|250
|Czas pracy baterii (min)
|150 (odkurzacz)
|Wydajność powierzchniowa (m²)
|160 (odkurzacz) / 60 (odkurzacz i mop)
|Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) (mm)
|105
|Średnica robota (mm)
|360
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|5,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|9,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 350 x 105
Zakres dostawy
- Szczotka do czyszczenia
- Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 2 x 30 ml, Bezzapachowy środek Foam Stop, 30 ml
- Zbiornik na zanieczyszczenia
- Szczotka boczna: 4 x
- Urządzenie do wycierania
- Pad z mikrofibry: 2 szt.
- Filtry: 2 x
- Narzędzie do czyszczenia
- Zbiornik czystej wody
- Zbiornik na brudną wodę
- Stacja do ładowania baterii
- Ochrona posadzki/płyta do parkowania
Wyposażenie
- Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- czyszczenie autonomiczne
- wykrywanie zanieczyszczeń AI
- wykrywanie przeszkód AI
- kamera na żywo
- Czujnik dywanów
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- Połączenie przez Bluetooth
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Komunikat głosowy
- System laserowej nawigacji (LiDAR)
- Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
- tryb czyszczenia na sucho
- Łączony tryb czyszczenia (na mokro i na sucho)
- Zamiatanie blisko krawędzi
- podnoszona szczotka czyszcząca
- podnoszony mop
Wideo
Zastosowania
- Do wszystkich twardych posadzek, takich jak parkiet, laminat, korek, kamień, linoleum i PCV
- Na dywanach z niskim włosiem
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.