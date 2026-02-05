Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7

Autonomiczne odkurzanie i mopowanie: robot sprzątający RVF 7 z łatwością myje twarde posadzki i dywany o krótkim włosiu. Niewielkie przeszkody są łatwo omijane dzięki kamerze i sztucznej inteligencji.

Doświadcz bezwysiłkowego czyszczenia posadzek dzięki inteligentnemu robotowi sprzątającemu RVF 7. Innowacyjny robot sprzątający nie tylko czyści twarde posadzki, ale także dywany z krótkim włosiem, a robi to całkowicie autonomicznie. Dzięki inteligentnej nawigacji LiDAR, kamerze i technologii AI rozpoznaje przeszkody i bezbłędnie porusza się po wszystkich pomieszczeniach. Dzięki sile ssania do 10 000 paskali bez trudu usuwa zanieczyszczenia podczas odkurzania na sucho, a sprawdzona technologia padów zapewnia doskonałe czyszczenie na mokro. Steruj robotem RVF 7 wygodnie za pomocą aplikacji i ciesz się większą ilością wolnego czasu, utrzymując dom w czystości.

Cechy i zalety
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7: Sprawdzona i przetestowana technologia wałków
Sprawdzona i przetestowana technologia wałków
Obracający się wałek jest stale zwilżany świeżą wodą i dokładnie wycierany po każdym obrocie. Gwarantuje to higieniczne czyszczenie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń.
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7: Inteligentne wykrywanie zanieczyszczeń
Inteligentne wykrywanie zanieczyszczeń
RVF 7 rozpoznaje stopień zanieczyszczenia, a następnie automatycznie dostosowuje parametry czyszczenia, aby zapewnić skuteczne i dokładne czyszczenie.
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7: Kamera na żywo z dostępem zdalnym
Kamera na żywo z dostępem zdalnym
Za pośrednictwem aplikacji można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do obrazu na żywo z kamery robota RVF 7, co pozwala na monitorowanie własnego domu podczas podróży.
Precyzyjna nawigacja dzięki LiDAR i sztucznej inteligencji
  • Umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie pomieszczeń, nawet w ciemności. Oznacza to, że robot odkurzający nigdy nie zbacza z kursu i zawsze niezawodnie czyści.
  • Dodatkowy pojedynczy czujnik laserowy i inteligentna kamera rozpoznają małe lub płaskie obiekty, które są niewidoczne dla systemu LiDAR. Przeszkody są przenoszone do zapisanych map. 
  • Nawigacja LiDAR ma zagłębiony czujnik, który zmniejsza całkowitą wysokość robota, umożliwiając optymalne czyszczenie nawet pod niskimi meblami.
Podnoszony wałek mopa i szczotka główna z technologią zapobiegającą owijaniu się włosów
  • Jeśli robot RVF 7 wykryje mokre zanieczyszczenia lub płyn na podłodze, główna szczotka do czyszczenia na sucho zostanie automatycznie podniesiona.
  • Jeśli RVF 7 wykryje dywan podczas czyszczenia na mokro, wałek mopujący jest automatycznie podnoszony, aby chronić dywan przed wilgocią (opcja indywidualnie regulowana w aplikacji).
  • Główna szczotka jest wyposażona w specjalny element zapobiegający wplątywaniu się włosów, dzięki czemu długie włosy są znacznie mniej podatne na owijanie się wokół szczotki, a tym samym można je znacznie łatwiej usunąć. 
System z dwoma zbiornikami i zintegrowanym czujnikiem
  • Rolki z mikrofibry są stale nawilżane wodą ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczona woda jest gromadzona w oddzielnym zbiorniku. Dla czystych posadzek – przy każdym mopowaniu.
  • Zintegrowana funkcja powiadamiania sygnalizuje wizualnie, dźwiękowo i za pomocą komunikatu w aplikacji, gdy zbiornik świeżej wody jest pusty lub zbiornik zanieczyszczonej wody jest pełny.
Stacja ładująca z płytą zabezpieczającą posadzkę
  • Robot RVF 7 stale monitoruje poziom naładowania akumulatora podczas czyszczenia, w razie potrzeby automatycznie powraca do stacji ładującej i automatycznie kontynuuje czyszczenie po naładowaniu.
  • Dołączona płyta ochronna chroni wrażliwe posadzki przed wilgocią, która może być uwalniana przez rolkę mopa.
Zmiana trybu za pomocą jednego przycisku
  • Szybka i łatwa zmiana trybu czyszczenia za dotknięciem przycisku bezpośrednio na urządzeniu, obsługa jest intuicyjna, wygodna i możliwa bez aplikacji.
Wałek nadający się do prania w pralce
  • Rolkę mopa można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Oznacza to, że nawet uporczywe zanieczyszczenia, które z czasem nagromadziły się w wałku z mikrofibry, można skutecznie usunąć.
  • Czyszczenie wałków w pralce zapewnia znacznie bardziej higieniczny efekt, oprócz prostego czyszczenia pod bieżącą wodą.  
Wygodne sterowanie za pomocą aplikacji
  • Indywidualne ustawienia parametrów czyszczenia: Tworzenie map dla różnych pięter, ustawianie stref wyłączonych, nadawanie nazw pomieszczeniom, ustawianie czasu sprzątania i wiele więcej.
  • Moc ssania, zużycie wody i inne ustawienia czyszczenia można ustawić indywidualnie dla każdego pomieszczenia. 
  • Postęp czyszczenia można przeglądać w sposób ciągły, a także można generować szczegółowe raporty z czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Czas ładowania akumulatora (min) 230
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie baterii (V) 14,4
Pojemność baterii (Ah) 5,2
Moc ssania (Pa) maks. 13000
Zbiornik czystej wody (ml) 300
Zbiornik na brudną wodę (ml) 130
Zbiornik na zanieczyszczenia (ml) 250
Czas pracy baterii (min) 150 (odkurzacz)
Wydajność powierzchniowa (m²) 160 (odkurzacz) / 60 (odkurzacz i mop)
Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) (mm) 105
Średnica robota (mm) 360
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 9,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 350 x 105

Zakres dostawy

  • Szczotka do czyszczenia
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 2 x 30 ml, Bezzapachowy środek Foam Stop, 30 ml
  • Zbiornik na zanieczyszczenia
  • Szczotka boczna: 4 x
  • Urządzenie do wycierania
  • Pad z mikrofibry: 2 szt.
  • Filtry: 2 x
  • Narzędzie do czyszczenia
  • Zbiornik czystej wody
  • Zbiornik na brudną wodę
  • Stacja do ładowania baterii
  • Ochrona posadzki/płyta do parkowania

Wyposażenie

  • Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
  • czyszczenie autonomiczne
  • wykrywanie zanieczyszczeń AI
  • wykrywanie przeszkód AI
  • kamera na żywo
  • Czujnik dywanów
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Połączenie przez WLAN
  • Połączenie przez Bluetooth
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
  • Komunikat głosowy
  • System laserowej nawigacji (LiDAR)
  • Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
  • tryb czyszczenia na sucho
  • Łączony tryb czyszczenia (na mokro i na sucho)
  • Zamiatanie blisko krawędzi
  • podnoszona szczotka czyszcząca
  • podnoszony mop
Zastosowania
  • Do wszystkich twardych posadzek, takich jak parkiet, laminat, korek, kamień, linoleum i PCV
  • Na dywanach z niskim włosiem
Akcesoria
Części zamienne

