Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra

Autonomiczne odkurzanie i mopowanie: RVF 7 Comfort Extra z kamerą i sztuczną inteligencją czyści twarde posadzki i dywany o krótkim włosiu, a stacja wielofunkcyjna zapewnia jeszcze większą autonomię.

Doświadcz bezwysiłkowego czyszczenia posadzek dzięki inteligentnemu odkurzaczowi RVF 7 Comfort Extra. Innowacyjny robot sprzątający nie tylko czyści twarde posadzki, ale także dywany z krótkim włosiem, a robi to całkowicie autonomicznie. Dzięki inteligentnej nawigacji LiDAR, kamerze i technologii AI rozpoznaje przeszkody i bezbłędnie porusza się po wszystkich pomieszczeniach. Dzięki sile ssania do 10 000 paskali bez trudu usuwa zanieczyszczenia podczas odkurzania na sucho, a sprawdzona technologia Kärcher rolkowa zapewnia doskonałe czyszczenie na mokro. Wielofunkcyjna stacja RVF 7 Comfort Extra zapewnia jeszcze większą autonomię. Gdy tylko zabraknie świeżej wody lub pojemniki na zanieczyszczoną wodę i suche zanieczyszczenia zostaną zapełnione, RVF 7 Comfort Extra automatycznie wraca do stacji. Świeża woda jest tam uzupełniana, a zanieczyszczona woda i suche zanieczyszczenia są usuwane – bez żadnej ingerencji. Steruj robotem RVF 7 Comfort Extra wygodnie za pomocą aplikacji i ciesz się większą ilością wolnego czasu, utrzymując dom w nieskazitelnej czystości.

Cechy i zalety
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra: Sprawdzona i przetestowana technologia wałków
Sprawdzona i przetestowana technologia wałków
Obracający się wałek jest stale zwilżany świeżą wodą i dokładnie wycierany po każdym obrocie. Gwarantuje to higieniczne i skuteczne czyszczenia na mokro twardych posadzek. 
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra: Inteligentne wykrywanie zanieczyszczeń
Inteligentne wykrywanie zanieczyszczeń
RVF 7 Comfort Extra rozpoznaje stopień zanieczyszczenia, a następnie automatycznie dostosowuje parametry, aby zapewnić skuteczne i dokładne czyszczenie.
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra: Kamera na żywo z dostępem zdalnym
Kamera na żywo z dostępem zdalnym
Za pośrednictwem aplikacji można w dowolnym momencie uzyskać dostęp do obrazu na żywo z kamery robota RVF 7 Comfort Extra, co pozwala na zdalne monitorowanie własnego domu podczas. 
Precyzyjna nawigacja dzięki LiDAR i sztucznej inteligencji
  • Umożliwia szybkie i dokładne wykrywanie pomieszczeń, nawet w ciemności. Oznacza to, że robot odkurzający nigdy nie zbacza z kursu i zawsze niezawodnie czyści.
  • Dodatkowy pojedynczy czujnik laserowy i inteligentna kamera rozpoznają małe lub płaskie obiekty, takie jak buty, skarpetki lub kable, które są niewidoczne dla systemu LiDAR.
  • Jeśli system kamer laserowych wykryje przeszkody, są one odnotowywane w zapisywanych mapach.
Podnoszony wałek mopa i szczotka główna z technologią zapobiegającą owijaniu się włosów
  • Jeśli robot RVF 7 Comfort Extra wykryje mokre zanieczyszczenia lub płyn na podłodze, główna szczotka do odkurzania na sucho zostanie automatycznie podniesiona.
  • Jeśli robot RVF 7 Comfort Extra wykryje dywan podczas czyszczenia na mokro, wałek mopujący zostanie automatycznie podniesiony, aby chronić dywan przed wilgocią (opcja indywidualnie regulowana w aplikacji).
  • Główna szczotka jest wyposażona w specjalny element zapobiegający wplątywaniu się włosów, dzięki czemu długie włosy są znacznie mniej podatne na owijanie się wokół szczotki, a tym samym można je znacznie łatwiej usunąć. 
System z dwoma zbiornikami i zintegrowanym czujnikiem
  • Rolki z mikrofibry są stale nawilżane wodą ze zbiornika świeżej wody, podczas gdy zanieczyszczona woda jest gromadzona w oddzielnym zbiorniku. Dla czystych posadzek – przy każdym mopowaniu.
stacja wielofunkcyjna
  • Stacja wielofunkcyjna automatycznie opróżnia i napełnia zbiorniki na wodę oraz opróżnia zbiornik na suche zanieczyszczenia. Następnie robot kontynuuje czyszczenie samodzielnie.
  • Po każdym czyszczeniu wałek mopujący jest automatycznie czyszczony ciepłą wodą, a następnie suszony ciepłym powietrzem.
Zmiana trybu za pomocą jednego przycisku
  • Szybka i łatwa zmiana trybu czyszczenia za naciśnięciem przycisku bezpośrednio na urządzeniu lub na stacji wielofunkcyjnej, obsługa jest intuicyjna, wygodna i możliwa bez aplikacji.
Wałek nadający się do prania w pralce
  • Rolkę mopa można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Oznacza to, że nawet uporczywe zanieczyszczenia, które z czasem nagromadziły się w wałku z mikrofibry, można skutecznie usunąć.
  • Kolejna opcja czyszczenia wałka z mikrofibry, oprócz czyszczenia w stacji wielofunkcyjnej. 
Wygodne sterowanie za pomocą aplikacji
  • Indywidualne ustawienia parametrów czyszczenia: Tworzenie map dla różnych pięter, ustawianie stref wyłączonych, nadawanie nazw pomieszczeniom, ustawianie czasu sprzątania i wiele więcej.
  • Moc ssania, zużycie wody i inne ustawienia czyszczenia można ustawić indywidualnie dla każdego pomieszczenia.
  • Postęp czyszczenia można przeglądać w sposób ciągły, a także można generować szczegółowe raporty z czyszczenia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Urządzenie akumulatorowe
Czas ładowania akumulatora (min) 230
Typ baterii Akumulator litowo-jonowy
Napięcie baterii (V) 14,4
Pojemność baterii (Ah) 5,2
Poziom mocy akustycznej (dB(A)) < 67
Moc ssania (Pa) maks. 13000
Zbiornik czystej wody (ml) 300
Zbiornik na brudną wodę (ml) 130
Zbiornik na zanieczyszczenia (ml) 250
Czas pracy baterii (min) 150 (odkurzacz)
Wydajność powierzchniowa (m²) 160 (odkurzacz) / 60 (odkurzacz i mop)
stacja wielofunkcyjna ze zbiornikiem świeżej wody (l) 3
stacja wielofunkcyjna ze zbiornikiem zanieczyszczonej wody (l) 2,4
stacja wielofunkcyjna z workiem filtrującym (l) 4
Zasilanie do ładowarki (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) (mm) 105
Średnica robota (mm) 360
wymiary stacji wielofunkcyjnej (dł. x szer. x wys.) (mm) 450 x 400 x 520
Kolor Biała
Waga bez akcesoriów (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 20,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 350 x 350 x 105

Zakres dostawy

  • Szczotka do czyszczenia
  • Środki czyszczące: Uniwersalny środek czyszczący RM 536, 500 ml, Bezzapachowy środek Foam Stop, 2 x 30 ml
  • Zbiornik na zanieczyszczenia
  • Ilość worków filtracyjnych: 5 szt.
  • Szczotka boczna: 4 x
  • Urządzenie do wycierania
  • Pad z mikrofibry: 2 szt.
  • Filtry: 2 x
  • Narzędzie do czyszczenia
  • Zbiornik czystej wody
  • Zbiornik na brudną wodę
  • stacja wielofunkcyjna

Wyposażenie

  • Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
  • czyszczenie autonomiczne
  • wykrywanie zanieczyszczeń AI
  • wykrywanie przeszkód AI
  • kamera na żywo
  • Czujnik dywanów
  • obsługa za pomocą aplikacji
  • Połączenie przez WLAN
  • Połączenie przez Bluetooth
  • inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
  • Komunikat głosowy
  • System laserowej nawigacji (LiDAR)
  • Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
  • tryb czyszczenia na sucho
  • Łączony tryb czyszczenia (na mokro i na sucho)
  • czyszczenie autonomiczne: Gorąca woda
  • autonomiczne suszenie mopa: Na gorąco
  • automatyczne napełnianie zbiornika
  • automatyczne opróżnianie zbiornika
  • Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeń
  • Zamiatanie blisko krawędzi
  • podnoszona szczotka czyszcząca
  • podnoszony mop
  • Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Robot sprzątający z funkcją mopowania RVF 7 Comfort Extra
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Na dywanach z niskim włosiem
Akcesoria
Części zamienne

Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.

Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.

Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.