Doświadcz bezwysiłkowego czyszczenia posadzek dzięki inteligentnemu odkurzaczowi RVF 7 Comfort Extra. Innowacyjny robot sprzątający nie tylko czyści twarde posadzki, ale także dywany z krótkim włosiem, a robi to całkowicie autonomicznie. Dzięki inteligentnej nawigacji LiDAR, kamerze i technologii AI rozpoznaje przeszkody i bezbłędnie porusza się po wszystkich pomieszczeniach. Dzięki sile ssania do 10 000 paskali bez trudu usuwa zanieczyszczenia podczas odkurzania na sucho, a sprawdzona technologia Kärcher rolkowa zapewnia doskonałe czyszczenie na mokro. Wielofunkcyjna stacja RVF 7 Comfort Extra zapewnia jeszcze większą autonomię. Gdy tylko zabraknie świeżej wody lub pojemniki na zanieczyszczoną wodę i suche zanieczyszczenia zostaną zapełnione, RVF 7 Comfort Extra automatycznie wraca do stacji. Świeża woda jest tam uzupełniana, a zanieczyszczona woda i suche zanieczyszczenia są usuwane – bez żadnej ingerencji. Steruj robotem RVF 7 Comfort Extra wygodnie za pomocą aplikacji i ciesz się większą ilością wolnego czasu, utrzymując dom w nieskazitelnej czystości.