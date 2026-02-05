Robot sprzątający z funkcją mopowania RVM 4 Comfort Extra
RVM 4 Comfort Extra odkurza, mopuje i oferuje wysoki stopień autonomii dzięki wielofunkcyjnej stacji. Precyzyjna nawigacja LiDAR, podwójny system laserowy i kamera umożliwiają łatwe omijanie przeszkód.
Czyste podłogi, każdego dnia. Inteligentny robot sprzątający RVM 4 Comfort Extra systematycznie czyści twarde posadzki i dywany z niskim włosiem. Czyszczenie na sucho odbywa się za pomocą obrotowej szczotki, szczotki bocznej i funkcji silnego ssania. Dwa podnoszone dyski mopujące, z których jeden można wysunąć do krawędzi, usuwają nawet uporczywe plamy. Po wstępnym uruchomieniu robot RVM 4 Comfort Extra wykorzystuje czujnik laserowy LiDAR do stworzenia mapy pomieszczeń. W tym miejscu można skonfigurować indywidualne ustawienia czyszczenia. Dzięki zintegrowanemu podwójnemu systemowi laserowemu i kamerze, RVM 4 Comfort Extra wykrywa i nawiguje wokół płaskich przeszkód, takich jak kable lub skarpety. Dodatkowe czujniki zapobiegają upadkom, na przykład ze schodów. Czujnik ultradźwiękowy wykrywa dywany, a funkcja Auto Boost dostosowuje moc ssania. W trybie wycierania dywany są omijane lub obrotowe mopy się podnoszą. Wielofunkcyjna stacja myje i suszy mopy oraz automatycznie opróżnia pojemnik robota. Urządzeniem można łatwo sterować za pomocą aplikacji, zaprogramowanego harmonogramu lub za naciśnięciem przycisku na urządzeniu. Jeśli robot wymaga pomocy, informuje o tym głosowo.
Cechy i zalety
Sztuczna inteligencja umożliwia precyzyjną nawigacjęDzięki podwójnemu czujnikowi laserowemu robot RVM 4 wykrywa przeszkody, nawiguje wokół nich, a tym samym nie utknie ani nie spowoduje żadnych uszkodzeń. Podwójny czujnik laserowy pozwala nawet rozpoznawać małe lub płaskie przedmioty, które są zbyt małe dla systemu LiDAR (np. buty, skarpety lub kable). Dzięki szybkiej i niezawodnej nawigacji LiDAR robot precyzyjnie skanuje i mapuje pomieszczenia, zapewniając najlepszą orientację dla niezawodnego sprzątania nawet w ciemności.
Jednostka wycierająca z obrotowymi tarczami wycierającymiObrotowe mopy skutecznie usuwają zanieczyszczenia dzięki dużej prędkości i silnemu naciskowi na podłogę. Gdy tylko robot wykryje dywan, mopy się podnoszą, zapobiegając zamoczeniu dywanu. Prawy mop można wysunąć w celu czyszczenia krawędzi, co gwarantuje najlepsze rezultaty sprzątania.
Funkcja wykrywania dywanu i tryb Auto BoostRobot RVM 4 Comfort Extra automatycznie wykrywa dywany za pomocą czujnika ultradźwiękowego i pokazuje je na mapie w aplikacji. Gdy funkcja wycierania jest aktywna, robot unika wykrytych obszarów pokrytych dywanem lub porusza się po dywanie z podniesionymi jednostkami wycierającymi. Funkcja Auto Boost zwiększa moc ssania na dywanach, gdy jest to konieczne, aby osiągnąć jeszcze lepsze efekty czyszczenia.
Różne tryby czyszczenia
- Robot RVM 4 Comfort Extra może odkurzacz na sucho, mopować na mokro, łączyć obie opcje w jednym trybie czyszczenia lub mopować na mokro po zakończeniu odkurzania na sucho.
- Aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki czyszczenia, robot RVM 4 Comfort Extra może również czyścić na mokro do samych krawędzi; w tym celu jednostkę wycierającą wysuwa się podczas czyszczenia na mokro.
Czujnik zapobiegający upadkowi ze schodów
- Czujniki upadku niezawodnie zapobiegają upadkowi robota RVM 4 Comfort Extra, np. ze schodów lub stopni.
- Czujniki mogą skanować posadzkę. W przypadku dużego spadku powierzchni, sygnał przesłany do kontrolera sprawi, że robot sprzątający zawróci.
Ochrona danych i aktualizacje
- Jako producent z siedzibą w Niemczech firma Kärcher przywiązuje dużą wagę do ochrony danych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić spełnienie wszystkich obowiązujących wymogów prawnych w tym zakresie.
- Cały transfer danych między aplikacją na smartfonie a robotem sprzątającym odbywa się za pośrednictwem chmury do serwerów zlokalizowanych wyłącznie w Niemczech.
- Regularne aktualizacje poprawiają i zwiększają wydajność robota sprzątającego i aplikacji. Oznacza to również, że bezpieczeństwo systemu jest stale aktualizowane, aby odpowiadało aktualnym specyfikacjom.
Wygodne sterowanie urządzeniem w aplikacji połączonej z WLAN
- Aplikacja umożliwia spersonalizowanie wielu ustawień.
- Za pomocą aplikacji można skonfigurować robota sprzątającego RVM 4 Comfort Extra i sterować nim z dowolnego miejsca. Nawet jeśli nie ma Cię w domu.
- W aplikacji dostępne są informacje dotyczące bieżącego statusu urządzenia, a na wyświetlaczu widoczny jest także postęp czyszczenia.
Precyzyjne mapowanie z różnymi opcjami personalizacji
- W aplikacji można przechowywać kilka map np.: wielu pięter.
- Możliwe jest zdefiniowanie stref, do których robot nie powinien wjeżdżać (np. drapak dla kota, miejsca zabaw w pokojach dziecięcych lub przeszkody, których robot nie może ominąć).
- Aplikacja umożliwia wyznaczeie obszarów, które mają być wielokrotnie czyszczone, czyszczone w trybie intensywnym lub mopowane przy użyciu większej ilości wody.
Możliwość dopasowania parametrów czyszczenia
- W aplikacji można ustawić różne parametry czyszczenia dla poszczególnych obszarów pomieszczeń (np.: moc zasysania zanieczyszczeń lub ilość wykorzystywanej wody, bądź też intensywność czyszczenia powierzchni).
- W aplikacji można tworzyć godziny i harmonogramy sprzątania.
- Robot RVM 4 Comfort Extra rozpoczyna autonomicznie czyszczenie w oparciu o zaplanowane daty i godziny.
Samodzielna konserwacja za pomocą stacji wielofunkcyjnej
- Po zakończeniu czyszczenia robot RVM 4 Comfort Extra powraca do stacji wielofunkcyjnej, aby automatycznie opróżnić pojemnik na kurz oraz umyć i wysuszyć mopy.
- Jednostka wycierająca jest szybciej suszona gorącym powietrzem, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Komunikat jest wyświetlany, jeśli zbiornik świeżej wody jest pusty lub nie został zainstalowany, zbiornik zanieczyszczonej wody jest pełny lub nie został zainstalowany lub worek filtrujący nie został zainstalowany.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Czas ładowania akumulatora (min)
|230
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie baterii (V)
|14,4
|Pojemność baterii (Ah)
|5,2
|Poziom mocy akustycznej (dB(A))
|< 67
|Moc ssania (Pa)
|maks. 15000
|Zbiornik na zanieczyszczenia (ml)
|300
|Czas pracy baterii (min)
|160 (odkurzacz)
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|45
|stacja wielofunkcyjna ze zbiornikiem świeżej wody (l)
|2,5
|stacja wielofunkcyjna ze zbiornikiem zanieczyszczonej wody (l)
|3
|stacja wielofunkcyjna z workiem filtrującym (l)
|2,3
|Zasilanie do ładowarki (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Wymiary robota (dł. x szer. x wys.) (mm)
|100
|Średnica robota (mm)
|350
|Masa robota (kg)
|3,8
|wymiary stacji wielofunkcyjnej (dł. x szer. x wys.) (mm)
|310 x 450 x 445,5
|masa stacji wielofunkcyjnej (kg)
|6
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|4,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|14,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|350 x 350 x 100
Zakres dostawy
- Szczotka do czyszczenia
- Ilość worków filtracyjnych: 4 szt.
- Szczotka boczna: 1 x
- Urządzenie do wycierania
- Dyski mopujące: 2 szt.
Wyposażenie
- Czujniki zapobiegające upadkowi ze schodów
- czyszczenie autonomiczne
- Czujnik dywanów
- obsługa za pomocą aplikacji
- Połączenie przez WLAN
- Połączenie przez Bluetooth
- inteligentne usługi/funkcje w aplikacji
- Komunikat głosowy
- System laserowej nawigacji (LiDAR)
- Czujnik laserowy i kamera
- Funkcja timer: Wybór czasu odkurzania
- tryb czyszczenia na sucho
- tryb czyszczenia na mokro
- Łączony tryb czyszczenia (na mokro i na sucho)
- czyszczenie autonomiczne: Zimna woda
- autonomiczne suszenie mopa: Na gorąco
- Automatyczne opróżnianie zanieczyszczeń
- Zamiatanie blisko krawędzi
- Wysuwany mop boczny do czyszczenia krawędzi
- automatycznie wysuwany element wycierający
- podnoszony mop
- Materiał worka filtracyjnego: Fizelina
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany o krótkim włosiu
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.