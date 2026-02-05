Czyste podłogi, każdego dnia. Inteligentny robot sprzątający RVM 4 Comfort Extra systematycznie czyści twarde posadzki i dywany z niskim włosiem. Czyszczenie na sucho odbywa się za pomocą obrotowej szczotki, szczotki bocznej i funkcji silnego ssania. Dwa podnoszone dyski mopujące, z których jeden można wysunąć do krawędzi, usuwają nawet uporczywe plamy. Po wstępnym uruchomieniu robot RVM 4 Comfort Extra wykorzystuje czujnik laserowy LiDAR do stworzenia mapy pomieszczeń. W tym miejscu można skonfigurować indywidualne ustawienia czyszczenia. Dzięki zintegrowanemu podwójnemu systemowi laserowemu i kamerze, RVM 4 Comfort Extra wykrywa i nawiguje wokół płaskich przeszkód, takich jak kable lub skarpety. Dodatkowe czujniki zapobiegają upadkom, na przykład ze schodów. Czujnik ultradźwiękowy wykrywa dywany, a funkcja Auto Boost dostosowuje moc ssania. W trybie wycierania dywany są omijane lub obrotowe mopy się podnoszą. Wielofunkcyjna stacja myje i suszy mopy oraz automatycznie opróżnia pojemnik robota. Urządzeniem można łatwo sterować za pomocą aplikacji, zaprogramowanego harmonogramu lub za naciśnięciem przycisku na urządzeniu. Jeśli robot wymaga pomocy, informuje o tym głosowo.