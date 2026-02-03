Wymagające zadania związane z podlewaniem roślin o różnych wymaganiach są łatwe do wykonania dzięki wielofunkcyjnemu pistoletowi spryskującemu Plus. Innowacyjna technologia membrany opracowana przez Kärcher gwarantuje wszechstronną głowicę spryskującą bez kapania — nawet podczas przełączania kształtu strumienia. W razie konieczności membranę na dysku prysznicowym można wymontować i wyczyścić, aby utrzymać optymalne działanie. Obrotowy uchwyt, dzięki któremu spust z blokadą może być ustawiony do przodu lub do tyłu, umożliwia dostosowanie obsługi do indywidualnych potrzeb. Model ten również zapewnia 4 kształty strumienia: prysznicowy, punktowy, płaski, a także drobna mgiełka. Jest to idealne rozwiązanie do podlewania wrażliwych roślin, podczas gdy prysznic jest idealny do podlewania gruntu pod roślinami i kwiatami. Do czyszczenia w ogrodzie zalecany jest strumień punktowy. Ponadto za pomocą zaworu regulującego, który obsługuje się jedną ręką, przepływ wody można regulować według wymagań. Poza tym: Dysze Kärcher są kompatybilne ze wszystkimi dostępnymi systemami Click i można je bez problemu podłączać do węża ogrodowego.