Adapter na kran bez gwintu
Adapter doskonale nadaje się do podłączenia do kranów bez gwintu. Dzięki regulacji pasuje do zewnętrznych średnic 15 – 20 mm. Instalacja bez użycia narzędzi. Kompatybilny z systemem click.
Adapter doskonale nadaje się do podłączenia do kranów bez gwintu. Dzięki regulacji pasuje do zewnętrznych średnic 15 – 20 mm. Instalacja bez użycia narzędzi. Kompatybilny z powszechnym na rynku systemem click.
Cechy i zalety
Do kranów bez gwintu
- Uniwersalne zastosowanie.
Reduktor
- Wygodne podłączanie do kranów bez gwintu, o średnicy zewnętrznej pomiędzy 15 – 20 mm.
Nierdzewne pokrętło
- Prosta instalacja bez użycia narzędzi.
System click
- Kompatybilnośc ze wszystkimi systemami click.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica zewnętrzna (mm)
|15 / 20
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|62 x 58 x 50
Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.