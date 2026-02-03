Adapter na kran bez gwintu

Adapter doskonale nadaje się do podłączenia do kranów bez gwintu. Dzięki regulacji pasuje do zewnętrznych średnic 15 – 20 mm. Instalacja bez użycia narzędzi. Kompatybilny z powszechnym na rynku systemem click.

Cechy i zalety
Do kranów bez gwintu
  • Uniwersalne zastosowanie.
Reduktor
  • Wygodne podłączanie do kranów bez gwintu, o średnicy zewnętrznej pomiędzy 15 – 20 mm.
Nierdzewne pokrętło
  • Prosta instalacja bez użycia narzędzi.
System click
  • Kompatybilnośc ze wszystkimi systemami click.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna (mm) 15 / 20
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 62 x 58 x 50

Przy podłączaniu tych produktów do sieci wody pitnej należy przestrzegać wymogów normy EN 1717. W razie potrzeby należy zwrócić się o pomoc specjalisty ds. sanitarnych.

Zastosowania
  • Nawadnianie ogrodu
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.