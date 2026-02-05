Wąż PrimoFlex® Premium 1/2" 20 m
Wąż ogrodowy 20 m, 1/2". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.
Wąż nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów, kadmu, baru ani ołowiu. Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża, a wysoka tolerancja na temperaturę zapewnia bezpieczne przechowywanie w okresie zimowym oraz umożliwia zasilanie urządzeń wysokociśnieniowych podgrzaną wodą. Odporny na działanie ciśnienia, wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®. Posiada 5 powłok w tym odporną na warunki atmosferyczne zewnętrzną powłokę anty-UV. Wyjątkowo elastyczny, nie zagina się i nie skręca. Ciśnienie rozrywające 50 bar. Wysoka tolerancja na temperaturę -20 do +65 °C. 18-letnia gwarancja.
Cechy i zalety
18 lat gwarancji
- Gwarantowana wytrzymałość
5 warstw
- Odporny na zaginanie i skręcanie
Ciśnienie rozrywające 50 bar
- Duża wytrzymałość
Wyjątkowo elastyczny, odporny na zagięcia i skręcanie
- Łatwy w użyciu.
Wysoka tolerancja temperaturowa od -20 do +65 °C
- Duża wytrzymałość
Wolny od kadmu, baru i ołowiu
- Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Specjalna powłoka zapobiega narastaniu glonów wewnątrz węża
- Wytrzymały
Wysokiej jakości wąż ogrodowy bez ftalanów (< 0,1%)
- Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ani dla środowiska
Wzmocniony włóknem DuPont™ Kevlar®
- Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne.
Zewnętrzna powłoka odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Solidny i wytrzymały
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|1/2″
|Długość węża (m)
|20
|Kolor
|żółty
|Waga (kg)
|3,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|285 x 285 x 125
DuPont™ i Kevlar® są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy E.I. du Pont de Nemours and Company.
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
- Nawadnianie ogrodu
- Do nawadniania dużych ogrodów.
- Do podlewania roślin doniczkowych
- Rośliny ozdobne (ogrodowych i doniczkowych)
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.