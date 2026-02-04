Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 to idealne urządzenie do czyszczenia podłóg twardych i dywanów. Doskonale nadaje się do drobnych porządków w tzw. „międzyczasie”. Jest przy tym wygodniejsza i szybsza niż tradycyjna miotła, a jej użycie wymaga zdecydowanie mniej wysiłku niż użycie odkurzacza. Model KB 5 jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym i zapewnia wyjątkową wydajność czyszczenia w kompaktowej obudowie. Ta lekka i zajmująca niewiele miejsca bezprzewodowa szczotka elektryczna usuwa widoczne zabrudzenia dzięki uniwersalnej szczotce. Obrotowy przegub pozwala sprzątać pod krzesłami i meblami. Szczotka bez problemu czyści schody i skutecznie zamiata do krawędzi. Może być używana do ergonomicznej pracy bez konieczności schylania się i posiada funkcję automatycznego włączania/wyłączania, a także wygodny pojemnik na odpady, który można wyjąć i opróżnić.