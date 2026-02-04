Szczotka elektryczna KB 5
Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 dzięki zasilaniu za pomocą akumulatora i kompaktowym rozmiarom jest zawsze pod ręką, gotowa do pracy. Urządzenie w kolorze białym.
Bezprzewodowa szczotka elektryczna KB 5 to idealne urządzenie do czyszczenia podłóg twardych i dywanów. Doskonale nadaje się do drobnych porządków w tzw. „międzyczasie”. Jest przy tym wygodniejsza i szybsza niż tradycyjna miotła, a jej użycie wymaga zdecydowanie mniej wysiłku niż użycie odkurzacza. Model KB 5 jest zasilany akumulatorem litowo-jonowym i zapewnia wyjątkową wydajność czyszczenia w kompaktowej obudowie. Ta lekka i zajmująca niewiele miejsca bezprzewodowa szczotka elektryczna usuwa widoczne zabrudzenia dzięki uniwersalnej szczotce. Obrotowy przegub pozwala sprzątać pod krzesłami i meblami. Szczotka bez problemu czyści schody i skutecznie zamiata do krawędzi. Może być używana do ergonomicznej pracy bez konieczności schylania się i posiada funkcję automatycznego włączania/wyłączania, a także wygodny pojemnik na odpady, który można wyjąć i opróżnić.
Cechy i zalety
Kärcher Adaptive Cleaning SystemNiezawodnie usuwa śmieci ze wszystkich podłóg Dokładnie zamiata nawet bezpośrednio przy krawędziach. Ulepszony kształt zbiornika zanieczyszczeń gwarantuje lepsze zbieranie śmieci.
Łatwe opróżnianie zbiornika na zanieczyszczeniaSzybkie i łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń bez kontaktu z brudem.
Ruchomy podwójny przegubMożliwość dowolnego manipulowania rączką we wszystkich kierunkach. Wygodna w manewrowaniu. Łatwe zamiatanie pod meblami.
Przycisk automatycznego włączania i wyłączania
- Wygodne włączanie i wyłączanie.
- Szybka i intuicyjna.
- Brak konieczności schylania się podczas sprzątania.
Szczotka uniwersalna
- Zbiera zanieczyszczenia z podłóg twardych i dywanów.
- Łatwo usuwa włosy z dywanu.
- Możliwość zamiatania blisko ścian.
Łatwa w wymianie szczotka uniwersalna
- Szyba i łatwa obsługa jedną ręką.
- Ułatwia czyszczenie uniwersalnej szczotki.
Bateria litowo-jonowa
- Czas pracy na baterii wynosi do 30 minut przy zamiataniu twardych podłóg.
- Brak "efektu pamięci".
- Zawsze gotowe do użycia.
Zajmuje niewiele miejsca
- Prosty design i niewielkie wymiary.
- Wygodna w przechowywaniu.
Pozycja parking
- Wygodne odstawianie urządzenia podczas przerw w pracy
Niska waga
- Łatwość transportu i manewrowania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Urządzenie akumulatorowe
|Szerokośc robocza szczotki uniwersalnej (mm)
|210
|Pojemność zbiornika (ml)
|370
|Napięcie baterii (V)
|3,6
|Czas pracy baterii podczas sprzątania podłóg twardych (min)
|30
|Czas pracy baterii podczas sprzątania dywanów (min)
|20
|Typ baterii
|Akumulator litowo-jonowy
|Napięcie (V)
|100 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Kolor
|Biała
|Waga bez akcesoriów (kg)
|0,8
|Ciężar z akumulatorem (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|215 x 230 x 1120
Zakres dostawy
- Ładowarka
Wyposażenie
- Szczotka uniwersalna: Możliwość zdemontowania
Wideo
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Dywany
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Schody
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.