Zamiatarka S 4
Zamiatarka S 4 może być wykorzystywana przez cały rok na mniejszych powierzchniach. Szybko oczyści alejki, podjazd czy patio. Urządzenie skutecznie zbiera liście, kapsle, papierki, żwir, piasek, itp. nie wzniecając kurzu. Posiada jedną szczotkę boczną i 20 l zbiornik na zanieczyszczenia.
Nieważne czy chodzi o zamiatanie płatków kwiatów na wiosnę, piasku w lecie, liści jesienią czy żwiru zimą: Efektywna i ergonomiczna zamiatarka Kärcher S 4 zapewnia czystość wokół domu i ogrodu przez cały rok w rekordowo krótkim czasie. Dzięki szczotce walcowej, 1 szczotce bocznej i szerokości zamiatania 510 mm, zamiatarka bez trudu zamiecie do 1800 m² na godzinę. Zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do 20 litrowego zbiornika. Szczotka boczna o długim włosiu gwarantuje dokładne czyszczenie do samej krawędzi. Uchwyt prowadzący z płynną regulacją można łatwo dopasować do wzrostu użytkownika. Dzięki mocowaniu bagnetowemu nie zgubimy już śrub przy regulacji wysokości uchwytu. Urządzenie można łatwo złożyć bez schylania się dzięki uchwytowi nożnemu na obudowie oraz przenosić za uchwyt transportowy - umożliwia to łatwe przechowywanie. Mocowanie szczotki bocznej nie wymaga użycia narzędzi. Urządzenie jest bardzo szybko gotowe do pracy. Zbiornik zanieczyszczeń można łatwo wyjąć z urządzenia, bezpiecznie postawić i opróżnić bez kontaktu z zebranymi śmieciami.
Cechy i zalety
Praktyczna nakrętka do szczotki bocznejMocowanie szczotki bocznej bez narzędzi do szybkiego montażu.
Wygodny uchwyt nożnySkładanie zamiatarki bez schylania - oszczędność miejsca przy przechowywaniu.
Regulacja wysokości z mocowaniem bagnetowymZamiatanie przyjazne dla pleców dzięki indywidualnej regulacji wysokości.
Duży zbiornik zanieczyszczeń
- Bez potrzeby częstego opróżniania zbiornika.
Łatwe wyjmowanie zbiornika
- Łatwe opróżnianie zbiornika.
Zbiornik na zanieczyszczenia
- Opróżnianie zbiornika bez kontaktu z zabrudzeniami.
Duża szerość robocza
- Wysoka wydajność czyszczenia.
Zamiatanie blisko krawędzi
- Dokładne zamiatanie kątów, krawędzi i szczelin.
Praktyczny uchwyt do przenoszenia
- Zamiatarka może być łatwo przenoszona dzięki uchwytowi transportowemu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość robocza ze szczotką boczną (mm)
|510
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|1800
|Obudowa / rama
|Tworzywo sztuczne / Tworzywo sztuczne
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|20
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|9,8
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|9,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,3
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|760 x 600 x 940
Zakres dostawy
- Szczotka boczna: 1 szt.
Wyposażenie
- Ergonomiczny uchwyt
- Uchwyt prowadzący z płynną regulacją
- Łatwość przechowywania
- Uchwyt nożny do łatwego przechowywania
- Mocowanie szczotki bocznej bez użycia narzędzi
- Zbiornik na zanieczyszczenia
Wideo
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Ścieżki wokół domu
- Ścieżki
- (Podwórko) wejścia, podjazdy
- Piwnica
