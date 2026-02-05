Nieważne czy chodzi o zamiatanie płatków kwiatów na wiosnę, piasku w lecie, liści jesienią czy żwiru zimą: Efektywna i ergonomiczna zamiatarka Kärcher S 4 zapewnia czystość wokół domu i ogrodu przez cały rok w rekordowo krótkim czasie. Dzięki szczotce walcowej, 1 szczotce bocznej i szerokości zamiatania 510 mm, zamiatarka bez trudu zamiecie do 1800 m² na godzinę. Zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do 20 litrowego zbiornika. Szczotka boczna o długim włosiu gwarantuje dokładne czyszczenie do samej krawędzi. Uchwyt prowadzący z płynną regulacją można łatwo dopasować do wzrostu użytkownika. Dzięki mocowaniu bagnetowemu nie zgubimy już śrub przy regulacji wysokości uchwytu. Urządzenie można łatwo złożyć bez schylania się dzięki uchwytowi nożnemu na obudowie oraz przenosić za uchwyt transportowy - umożliwia to łatwe przechowywanie. Mocowanie szczotki bocznej nie wymaga użycia narzędzi. Urządzenie jest bardzo szybko gotowe do pracy. Zbiornik zanieczyszczeń można łatwo wyjąć z urządzenia, bezpiecznie postawić i opróżnić bez kontaktu z zebranymi śmieciami.