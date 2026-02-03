Nieważne czy chodzi o zamiatanie płatków kwiatów na wiosnę, piasku w lecie, liści jesienią czy żwiru zimą: Efektywna i ergonomiczna zamiatarka Kärcher S 4 Twin zapewnia czystość wokół domu i ogrodu przez cały rok w rekordowo krótkim czasie. Dzięki szczotce walcowej, 2 szczotkom bocznym i szerokości zamiatania 680 mm, zamiatarka bez trudu zamiecie do 2400 m² na godzinę. Zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do 20 litrowego zbiornika. Szczotki boczne o długim włosiu gwarantują dokładne czyszczenie do samej krawędzi. Uchwyt prowadzący z płynną regulacją można łatwo dopasować do wzrostu użytkownika. Dzięki mocowaniu bagnetowemu nie zgubimy już śrub przy regulacji wysokości uchwytu. Urządzenie można łatwo złożyć bez schylania się dzięki uchwytowi nożnemu na obudowie oraz przenosić za uchwyt transportowy - umożliwia to łatwe przechowywanie. Mocowanie szczotek bocznych nie wymaga użycia narzędzi. Urządzenie jest bardzo szybko gotowe do pracy. Zbiornik zanieczyszczeń można łatwo wyjąć z urządzenia, bezpiecznie postawić i opróżnić bez kontaktu z zebranymi śmieciami.