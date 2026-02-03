Zamiatarka S 4 Twin
Zamiatarka S 4 Twin może być wykorzystywana przez cały rok na mniejszych powierzchniach. Szybko oczyści alejki, podjazd czy patio. Urządzenie skutecznie zbiera liście, kapsle, papierki, żwir, piasek, itp. nie wzniecając kurzu. Posiada dwie szczotki boczne i 20 l zbiornik na zanieczyszczenia.
Nieważne czy chodzi o zamiatanie płatków kwiatów na wiosnę, piasku w lecie, liści jesienią czy żwiru zimą: Efektywna i ergonomiczna zamiatarka Kärcher S 4 Twin zapewnia czystość wokół domu i ogrodu przez cały rok w rekordowo krótkim czasie. Dzięki szczotce walcowej, 2 szczotkom bocznym i szerokości zamiatania 680 mm, zamiatarka bez trudu zamiecie do 2400 m² na godzinę. Zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do 20 litrowego zbiornika. Szczotki boczne o długim włosiu gwarantują dokładne czyszczenie do samej krawędzi. Uchwyt prowadzący z płynną regulacją można łatwo dopasować do wzrostu użytkownika. Dzięki mocowaniu bagnetowemu nie zgubimy już śrub przy regulacji wysokości uchwytu. Urządzenie można łatwo złożyć bez schylania się dzięki uchwytowi nożnemu na obudowie oraz przenosić za uchwyt transportowy - umożliwia to łatwe przechowywanie. Mocowanie szczotek bocznych nie wymaga użycia narzędzi. Urządzenie jest bardzo szybko gotowe do pracy. Zbiornik zanieczyszczeń można łatwo wyjąć z urządzenia, bezpiecznie postawić i opróżnić bez kontaktu z zebranymi śmieciami.
Cechy i zalety
Praktyczna nakrętka do szczotki bocznejMocowanie szczotki bocznej bez narzędzi do szybkiego montażu.
Wygodny uchwyt nożnySkładanie zamiatarki bez schylania - oszczędność miejsca przy przechowywaniu.
Regulacja wysokości z mocowaniem bagnetowymZamiatanie przyjazne dla pleców dzięki indywidualnej regulacji wysokości.
Duży zbiornik zanieczyszczeń
- Bez potrzeby częstego opróżniania zbiornika.
Łatwe wyjmowanie zbiornika
- Łatwe opróżnianie zbiornika.
Zbiornik na zanieczyszczenia
- Opróżnianie zbiornika bez kontaktu z zabrudzeniami.
Duża szerość robocza
- Wysoka wydajność czyszczenia.
Zamiatanie blisko krawędzi
- Dokładne zamiatanie kątów, krawędzi i szczelin.
Praktyczny uchwyt do przenoszenia
- Zamiatarka może być łatwo przenoszona dzięki uchwytowi transportowemu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość robocza ze szczotką boczną (mm)
|680
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|2400
|Obudowa / rama
|Tworzywo sztuczne / Tworzywo sztuczne
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|20
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|10,2
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|10,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|11,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|760 x 668 x 940
Zakres dostawy
- Szczotka boczna: 2 szt.
Wyposażenie
- Ergonomiczny uchwyt
- Uchwyt prowadzący z płynną regulacją
- Łatwość przechowywania
- Uchwyt nożny do łatwego przechowywania
- Mocowanie szczotki bocznej bez użycia narzędzi
- Zbiornik na zanieczyszczenia
Wideo
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Ścieżki wokół domu
- Ścieżki
- (Podwórko) wejścia, podjazdy
- Piwnica
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.