Zamiatarka S 6 Twin
Zamiatarka S 6 Twin może być wykorzystywana przez cały rok na większych powierzchniach. Szybko oczyści alejki, podjazd czy patio. Urządzenie skutecznie zbiera liście, kapsle, papierki, żwir, piasek, itp. nie wzniecając kurzu. Posiada 38 l zbiornik na zanieczyszczenia i dwie szczotki boczne.
Nieważne czy chodzi o zamiatanie płatków kwiatów na wiosnę, piasku w lecie, liści jesienią czy żwiru zimią - nowa zamiatarka Kärcher S 6 Twin jest odpowiednia do czyszczenia wokół domu i ogrodu przez cały rok. Jest bardzo skutecznym urządzeniem: dzięki szczotce walcowej, 2 szczotkom bocznym i szerokości zamiatania 860 mm ze szczotkami bocznymi, bez trudu zamiecie do 3000 m² na godzinę. Jest ergonomiczna: uchwyt prowadzący można ustawić w 2 pozycjach i dostosować do wzrostu danego użytkownika. Zapewnia czystość: zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do 38 litrowego zbiornika. Przy jego opróżnianiu nie ubrudzisz rąk. Kolejną zaletą jest dodatkowa regulacja wysokości szczotek bocznych, co umożliwia dopasowanie nacisku szczotek do rodzaju zabrudzeń. Dzięki temu zawsze osiągniesz optymalne rezultaty zamiatania. S 6 Twin można również łatwo złożyć dzięki uchwytowi nożnemu na obudowie. Złożona – podczas przechowywania zajmuje niewiele miejsca. Zamiatarkę szybko przygotujesz do pracy dzięki mocowaniu szczotek bocznych bez użycia narzędzi.
Cechy i zalety
Praktyczna nakrętka do szczotki bocznejMocowanie szczotki bocznej bez narzędzi do szybkiego montażu.
Wygodny uchwyt nożnySkładanie zamiatarki bez schylania - oszczędność miejsca przy przechowywaniu.
Elastyczna regulacja wysokości szczotek bocznychIndywidualnie regulowany docisk dla różnych rodzajów zabrudzeń.
Duży zbiornik zanieczyszczeń
- Bez potrzeby częstego opróżniania zbiornika.
Łatwe wyjmowanie zbiornika
- Łatwe opróżnianie zbiornika.
Zbiornik na zanieczyszczenia
- Opróżnianie zbiornika bez kontaktu z zabrudzeniami.
Duża szerość robocza
- Wysoka wydajność czyszczenia.
Zamiatanie blisko krawędzi
- Dokładne zamiatanie kątów, krawędzi i szczelin.
Uchwyt prowadzący z 2-stopniową regulacją
- Zamiatanie przyjazne dla pleców dzięki indywidualnej regulacji wysokości.
Praktyczny uchwyt do przenoszenia
- Zamiatarka może być łatwo przenoszona dzięki uchwytowi transportowemu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Szerokość robocza ze szczotką boczną (mm)
|860
|Wydajność powierzchniowa (m²/h)
|3000
|Obudowa / rama
|Tworzywo sztuczne / Tworzywo sztuczne
|Zbiornik zanieczyszczeń (l)
|38
|Kolor
|żółty
|Waga bez akcesoriów (kg)
|14,8
|Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg)
|14,8
|Waga z opakowaniem (kg)
|17,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|926 x 872 x 1032
Zakres dostawy
- Szczotka boczna: 2 szt.
Wyposażenie
- Ergonomiczny uchwyt
- Uchwyt prowadzący z 2-stopniową regulacją
- Łatwość przechowywania
- Uchwyt nożny do łatwego przechowywania
- Bezstopniowa regulacja szczotki bocznej
- Mocowanie szczotki bocznej bez użycia narzędzi
- Zbiornik na zanieczyszczenia
Zastosowania
- Teren wokół domu i ogród
- Ścieżki wokół domu
- Ścieżki
- (Podwórko) wejścia, podjazdy
- Piwnica
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.