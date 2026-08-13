Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep MultiLink 30 cm

Uchwyt MultiLink z mocowaniem na rzep i uniwersalnymi klipsami, z adapterem MultiLink, do trzonków ø 23 mm

Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 224 x 80
Wymiary, opakowanie (mm) 224 x 80 x 230

Wyposażenie

  • Złącze MultiLink
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła
  • Posadzka – czyszczenie na mokro
Akcesoria