Uchwyt do mopa Premium z mocowaniem na rzep MultiLink 30 cm
Uchwyt MultiLink z mocowaniem na rzep i uniwersalnymi klipsami, z adapterem MultiLink, do trzonków ø 23 mm
Płaski system mopujący z uchwytem z mocowaniem na taśmę, do użycia zarówno jako wstępnie nasączony, nasączony na żądanie z użyciem stacji nasączania lub trzonków ze zbiornikiem. Idealny do wysokowydajnego profesjonalnego czyszczenia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|224 x 80
|Wymiary, opakowanie (mm)
|224 x 80 x 230
Wyposażenie
- Złącze MultiLink
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro
- Powierzchnia – czyszczenie szkła
- Posadzka – czyszczenie na mokro