Uchwyt do mopa z mocowaniem na rzep i systemem blokady, 30 cm
Uchwyt z systemem mocowania na rzep, klipsy na ściereczki, system blokady dla 30 cm ściereczek z mocowaniem na rzep i funkcja obrotu o 360°, ruchomy przegub zapewniający wygodę podczas sprzątania.
Do 30 cm ściereczek do mopów z mocowaniem na rzep: Dzięki obrotowemu przegubowi 360° uchwyt na rzep z systemem blokady i klipsami na ściereczki doskonale nadaje się do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia powierzchni pionowych i poziomych. W porównaniu do czyszczenia za pomocą ściereczek, połączenie uchwytu i mopa zapewnia znacznie większą powierzchnię kontaktu, a tym samym znacznie większą wydajność. Uchwyt na rzep Kärcher jest kompatybilny ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED
|Materiał
|PP
|Ilość (szt.)
|1
|Waga produktu (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,3
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|300 x 95
|Wymiary, opakowanie (mm)
|300 x 95 x 1600
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro
- Powierzchnie pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro