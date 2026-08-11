Uchwyt do mopa z mocowaniem na rzep i systemem blokady, 30 cm

Uchwyt z systemem mocowania na rzep, klipsy na ściereczki, system blokady dla 30 cm ściereczek z mocowaniem na rzep i funkcja obrotu o 360°, ruchomy przegub zapewniający wygodę podczas sprzątania.

Do 30 cm ściereczek do mopów z mocowaniem na rzep: Dzięki obrotowemu przegubowi 360° uchwyt na rzep z systemem blokady i klipsami na ściereczki doskonale nadaje się do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia powierzchni pionowych i poziomych. W porównaniu do czyszczenia za pomocą ściereczek, połączenie uchwytu i mopa zapewnia znacznie większą powierzchnię kontaktu, a tym samym znacznie większą wydajność. Uchwyt na rzep Kärcher jest kompatybilny ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED
Materiał PP
Ilość (szt.) 1
Waga produktu (kg) 0,2
Waga z opakowaniem (kg) 0,3
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 300 x 95
Wymiary, opakowanie (mm) 300 x 95 x 1600
Uchwyt do mopa z mocowaniem na rzep i systemem blokady, 30 cm
Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
  • Powierzchnie pomieszczeń sanitarnych – czyszczenie na mokro
Akcesoria