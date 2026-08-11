Do 30 cm ściereczek do mopów z mocowaniem na rzep: Dzięki obrotowemu przegubowi 360° uchwyt na rzep z systemem blokady i klipsami na ściereczki doskonale nadaje się do profesjonalnego, wysokowydajnego czyszczenia powierzchni pionowych i poziomych. W porównaniu do czyszczenia za pomocą ściereczek, połączenie uchwytu i mopa zapewnia znacznie większą powierzchnię kontaktu, a tym samym znacznie większą wydajność. Uchwyt na rzep Kärcher jest kompatybilny ze wszystkimi trzonkami o średnicy otworu od 18 mm do 23 mm.