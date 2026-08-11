Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry do szkła wykonana ze szczególnie drobnych mikrowłókien o doskonałych właściwościach zbierania zanieczyszczeń i czyszczenia. Specjalnie zaprojektowana do czyszczenia delikatnych powierzchni, szkła, okien, luster lub stali chromowanej, ściereczka z mikrofibry usuwa nawet najmniejsze cząstki i zapewnia czystość bez smug, nie pozostawiając za sobą żadnych kłaczków. Podczas czyszczenia detergent jest rozpylany bezpośrednio na ściereczkę, ale można go również stosować do wstępnego nasączania.