Ściereczka z mikrofibry Premium Shine, niebieska, 40 × 40 cm 5 szt.

Ściereczka z mikrofibry do szkła firmy Kärcher do czyszczenia powierzchni szklanych, luster, stali chromowanej i innych błyszczących powierzchni bez smug i kłaczków.

Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry do szkła wykonana ze szczególnie drobnych mikrowłókien o doskonałych właściwościach zbierania zanieczyszczeń i czyszczenia. Specjalnie zaprojektowana do czyszczenia delikatnych powierzchni, szkła, okien, luster lub stali chromowanej, ściereczka z mikrofibry usuwa nawet najmniejsze cząstki i zapewnia czystość bez smug, nie pozostawiając za sobą żadnych kłaczków. Podczas czyszczenia detergent jest rozpylany bezpośrednio na ściereczkę, ale można go również stosować do wstępnego nasączania.

Specyfikacja

Dane techniczne

Program ADVANCED / STANDARD
Do tkanin Trwałe tkaniny
Tkaniny 85% PET / 15% PA
Rodzaj produkcji Dzianina bezszwowa
Temperatura czyszczenia (°C) maks. 60
Zalecenie dotyczące prania (°C) 60
Cykle mycia¹⁾ ok. 500
Ilość (szt.) 5
Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²) 0,1 / 215
Wymiary (dł. x szer.) (mm) 400 x 400

¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.

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Zastosowania
  • Powierzchnia – czyszczenie szkła
  • Powierzchnia – czyszczenie na mokro
Środki czyszczące