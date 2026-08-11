Ściereczka z mikrofibry Premium Shine, niebieska, 40 × 40 cm 5 szt.
Ściereczka z mikrofibry do szkła firmy Kärcher do czyszczenia powierzchni szklanych, luster, stali chromowanej i innych błyszczących powierzchni bez smug i kłaczków.
Wysokiej jakości ściereczka z mikrofibry do szkła wykonana ze szczególnie drobnych mikrowłókien o doskonałych właściwościach zbierania zanieczyszczeń i czyszczenia. Specjalnie zaprojektowana do czyszczenia delikatnych powierzchni, szkła, okien, luster lub stali chromowanej, ściereczka z mikrofibry usuwa nawet najmniejsze cząstki i zapewnia czystość bez smug, nie pozostawiając za sobą żadnych kłaczków. Podczas czyszczenia detergent jest rozpylany bezpośrednio na ściereczkę, ale można go również stosować do wstępnego nasączania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Do tkanin
|Trwałe tkaniny
|Tkaniny
|85% PET / 15% PA
|Rodzaj produkcji
|Dzianina bezszwowa
|Temperatura czyszczenia (°C)
|maks. 60
|Zalecenie dotyczące prania (°C)
|60
|Cykle mycia¹⁾
|ok. 500
|Ilość (szt.)
|5
|Waga produktu/Waga m² (kg/g/m²)
|0,1 / 215
|Wymiary (dł. x szer.) (mm)
|400 x 400
¹⁾ Przy założeniu przestrzegania lub stosowania zalecanych temperatur i detergentów. Ponadto korzystanie z suszarki, zwłaszcza w wyższych temperaturach, może znacznie skrócić okres eksploatacji.
Wideo
Zastosowania
- Powierzchnia – czyszczenie szkła
- Powierzchnia – czyszczenie na mokro