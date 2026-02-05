Spontaniczne czyszczenie maszyn lub konserwacja pojazdów, czyszczenie związane z procesami produkcyjnymi albo pielęgnacją aut przy pomocy suchego lodu, do dzisiaj było trudne do wyobrażenia sobie, ponieważ w przypadku krótkotrwałych zastosowań logistyka suchego lodu wiązała się ze zbyt wysokimi kosztami. Urządzenie IB 10/8 L2P sprawiło, że takie rozwiązanie jest bardziej przystępne. Jest to pierwsze na świecie urządzenie do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną funkcją wytwarzania suchego lodu z ciekłego CO₂. W razie potrzeby, dzięki innowacyjnemu procesowi, granulki suchego lodu są wytwarzane z ciekłego CO₂ – L2P oznacza „Stan ciekły-w-granulki". Ponieważ CO₂ może być przechowywany w butlach gazowych przez nieokreślony czas, pozwala to uniknąć czasochłonnej logistyki suchego lodu. Dzięki bardzo niskiemu zużyciu sprężonego powietrza konieczność zapewnienia wymagań związanych z infrastrukturą została wyraźnie zredukowana. Jednocześnie w pełni zapewnia czerpanie korzyści, jakie oferuje technologia Kärcher. Urządzenie IB 10/8 L2P umożliwia delikatne czyszczenie – także w przypadku przedmiotów o skomplikowanych konturach posiadających nacięcia, łożyska lub wypustki, jak również w przypadku ciężkich zanieczyszczeń takich jak przypalenia. Ponadto urządzenie, pozwala wyeliminować ścierniwo i wilgoć, które jest elementem technologi czyszczenia alternatywnych metod, np.: hydro-piaskowania.