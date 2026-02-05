Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 10/8 L2P

Urządzenie IB 10/8 L2P to pierwsze na świecie urządzenie do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną funkcją umożliwiającą produkcję suchego lodu z ciekłego CO₂. To idealne rozwiązanie do szybkiego czyszczenia, bez skomplikowanej logistyki. W zakres dostawy nie wchodzi butla CO₂ oraz kompresor.

Spontaniczne czyszczenie maszyn lub konserwacja pojazdów, czyszczenie związane z procesami produkcyjnymi albo pielęgnacją aut przy pomocy suchego lodu, do dzisiaj było trudne do wyobrażenia sobie, ponieważ w przypadku krótkotrwałych zastosowań logistyka suchego lodu wiązała się ze zbyt wysokimi kosztami. Urządzenie IB 10/8 L2P sprawiło, że takie rozwiązanie jest bardziej przystępne. Jest to pierwsze na świecie urządzenie do czyszczenia suchym lodem ze zintegrowaną funkcją wytwarzania suchego lodu z ciekłego CO₂. W razie potrzeby, dzięki innowacyjnemu procesowi, granulki suchego lodu są wytwarzane z ciekłego CO₂ – L2P oznacza „Stan ciekły-w-granulki". Ponieważ CO₂ może być przechowywany w butlach gazowych przez nieokreślony czas, pozwala to uniknąć czasochłonnej logistyki suchego lodu. Dzięki bardzo niskiemu zużyciu sprężonego powietrza konieczność zapewnienia wymagań związanych z infrastrukturą została wyraźnie zredukowana. Jednocześnie w pełni zapewnia czerpanie korzyści, jakie oferuje technologia Kärcher. Urządzenie IB 10/8 L2P umożliwia delikatne czyszczenie – także w przypadku przedmiotów o skomplikowanych konturach posiadających nacięcia, łożyska lub wypustki, jak również w przypadku ciężkich zanieczyszczeń takich jak przypalenia. Ponadto urządzenie, pozwala wyeliminować ścierniwo i wilgoć, które jest elementem technologi czyszczenia alternatywnych metod, np.: hydro-piaskowania.

Cechy i zalety
Ergonomiczny pistolet
Ergonomiczny pistolet
Szybka i łatwa zmiana dyszy dzięki szybkozłączu. Urządzenie posiada zintegrowane oświetlenie. Przycisk wł./wył. znajduje się na pistolecie.
Intuicyjna obsługa
Intuicyjna obsługa
Ciśnienie, godziny pracy oraz czas serwisowy jest widoczny na wyświetlaczu. Ilość suchego lodu można dostosować jednym pokrętłem. Zintegrowane wyświetlanie statusu na wyświetlaczu oraz system wsparcia, np.: do monitorowania ciśnienia.
Bezpieczny wyrzut suchego lodu
Bezpieczny wyrzut suchego lodu
Resztkowe CO₂ jest usuwane poprzez wąż. Bezpieczna obsługa, brak kontaktu z granulkami suchego lodu. Automatycznie blokowanie spustu pistoletu.
Kompaktowy, przenośny design
  • Koła oraz uchwyty zapewniają mobilność oraz bezpieczne przenoszenie
  • Możliwość oddzielnego przechowywania wszystkich elementów. Zintegrowane uchwyty home base.
Specyfikacja

Dane techniczne

Moc przyłącza (kW) 1
Obudowa / rama Korpus z tworzywa sztucznego
Testowany przez CE
Długość przewodu zasilającego (m) 5,5
Ciśnienie powietrza (bar/MPa) 0,7 - 10 / 0,07 - 1
Jakość powietrza Suchy i wolny od oleju
Wydatek powietrza (m³/min) 0,07 - 0,8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) 95
Średnica granulek suchego lodu (mm) 2,5
Zużycie suchego lodu (kg/h) 2 - 8
Zużycie ciekłego CO2 (kg/h) 20 - 60
Liczba faz (Ph) 1
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Napięcie (V) 220 - 230
Waga bez akcesoriów (kg) 92
Waga z akcesoriami (kg) 103,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 870 x 450 x 970

Zakres dostawy

  • Dysza płaskostrumieniowa, krótka
  • Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem
  • Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)

Wyposażenie

  • Przełącznik "powietrze i lód" lub "powietrze"
  • Zegar elektroniczny

Zastosowania
  • Do czyszczenia urządzeń, elementów silnika, form wtryskowych oraz układów chłodniczych
  • Do czyszczenia szaf sterowniczych, podzespołów elektrycznych i elementów sterowania
  • Do czyszczenia tapicerki oraz tekstyliów
  • Do czyszczenia narzędzi ogrodowych i autonomicznych kosiarek
