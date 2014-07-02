Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 15/120
Urządzenie charakteryzuje się doskonałą skutecznością usuwania zanieczyszczeń (jest skuteczniejsze o ok. 40 % od swojego poprzednika IB 15/80 m.in dzięki nowym dyszom strumieniowym).
Zoptymalizowany przepływ powietrza gwarantuje delikatny transport pelet, dzięki czemu ich ostre brzegi nie ulegają wygładzeniu i gwarantują pełną siłę usuwania zabrudzeń. Zintegrowany separator wodno-olejowy odfiltrowuje kondensat od skopresowanego powietrza, dzięki czemu jest ono suche i wolne od oleju, co zapobiega oblodzeniu maszyny.
Cechy i zalety
Możliwość przypięcia skrzynki na akcesoria z tyłu urządzeniaDysze i narzędzia są łatwo dostępne na urządzeniu. Skrzynka na akcesoria jest mocowana z tyłu dzięki czemu trudniej ją zanieczyścić.
Wysoka mobilnośćUrządzenie jest stabilne dzięki pneumatycznym kołom i nisko położonemu środkowi ciężkości. Uchwyty z przodu i z tyłu urządzenia ułatwiają jego transport po schodach.
Automatyczne opróżnianie pozostałości loduPrzycisk z boku urządzenia "zrzut pozostałego suchego lodu" ze zbiornika. Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem. Urządzenie nie zamarza.
Zbiornik na suchy lód wzmacniany tworzywem z włókna szklanego
- Optymalna izolacja suchego lodu.
- Brak kondensacji.
- Urządzenie nie zamarza.
Wydajny przepływ przez urządzenie
- Suchy lód jest transportowany z urządzenia do dyszy bez jej uszkadzania.
- Maksymalna moc czyszczenia z dyszą.
Zwijany przewód uziemiający
- Łatwe uziemienie czyszczonego przedmiotu (metalowego).
- Zabezpieczenie przed przeskokiem ładunku elektrycznego z użytkownika na czyszczony przedmiot.
- Poprawiony komfort użytkowania.
Zintegrowany separator olejowy
- Urządzenie nie zamarza.
Uchwyt na pistolet
- Trzpień pozwalający na wygodne przechowywanie i przezbrajanie dysz pistoletu.
- Doskonała pozycja do zmiany ssawek.
Skrzynka na akcesoria
- Wysoka funkcjonalność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Moc przyłącza (kW)
|0,6
|Obudowa / rama
|Stal nierdzewna (1.4301)
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7
|Ciśnienie powietrza (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Jakość powietrza
|Suchy i wolny od oleju
|Wydatek powietrza (m³/min)
|2 - 12
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|125
|Pojemność zbiornika suchego lodu (kg)
|40
|Średnica granulek suchego lodu (mm)
|3
|Zużycie suchego lodu (kg/h)
|30 - 120
|Liczba faz (Ph)
|1
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Waga bez akcesoriów (kg)
|91
|Waga z akcesoriami (kg)
|101,5
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Zakres dostawy
- Skrzynka na wyposażenie
- Smar do dyszy
- Dysza płaska
- Wkładka dyszy płaskiej: 8 mm
- Płaski klucz do wymiany dysz: 2 szt.
- Okrągła dysza punktowa, XL, długa
- Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem
- Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)
Wyposażenie
- Przełącznik "powietrze i lód" lub "powietrze"
- Zegar elektroniczny
- Automatyczne zwijanie kabla odprowadzającego ładunki elektryczne
- Separator wody i oleju
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie form odlewniczych.
- Usuwanie naddatków z części z tworzyw sztucznych.
- Czyszczenie narzędzi kuźniczych.
- Czyszczenie systemów napełniających i miksujących
- Czyszczenie systemów transportowych
- Czyszczenie pieców.
- Czyszczenie pras drukarskich.
- Czyszczenie maszyn do obróbki drewna.
- Czyszczenie generatorów, turbin, szaf sterowniczych i wymienników ciepła.