Czyszczenie metodą strumieniową z wykorzystaniem lodu doskonale sprawdza się w przetwórstwie spożywczym, przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych oraz na liniach produkcyjnych - szczególnie zaś do czyszczenia form wtryskowych i maszyn. Jej zaletą jest brak konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn po przeprowadzeniu czyszczenia, co wpływa na zanczne obniżenie kosztów produkcji związanych z przestojami. Czyszczenie suchym lodem nie powoduje korozji ani scierania czyszczonej powierzchni. Granulki suchego lodu o temperaturze -79 °C rozpędzają się do prędkości dźwięku a następnie uderzają w zanieczyszczoną powierzchnię. Różnica temperatur oraz energia kinetyczna sprawiają iż zabrudzenie zostaje wykruszone. Następnie cząsteczki lodu wnikają w szczeliny, gdzie podlegają sublimacji (przechodzenie suchego lodu w postać gazu) równocześnie zwiększając swoją objętość ok. 400 razy, co powoduje „wysadzenie” brudu. Zużyty lód rozprasza się w powietrzu. W metodzie tej nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne.