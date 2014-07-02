Urządzenie do czyszczenia suchym lodem IB 7/40 Classic
Mobilne urządzenie do stosowania z kompresorami wewnątrz zakładowymi. Przeznaczone do czyszczenia metodą strumieniową z wykorzystaniem suchego lodu.
Czyszczenie metodą strumieniową z wykorzystaniem lodu doskonale sprawdza się w przetwórstwie spożywczym, przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych oraz na liniach produkcyjnych - szczególnie zaś do czyszczenia form wtryskowych i maszyn. Jej zaletą jest brak konieczności demontowania linii produkcyjnych oraz suszenia maszyn po przeprowadzeniu czyszczenia, co wpływa na zanczne obniżenie kosztów produkcji związanych z przestojami. Czyszczenie suchym lodem nie powoduje korozji ani scierania czyszczonej powierzchni. Granulki suchego lodu o temperaturze -79 °C rozpędzają się do prędkości dźwięku a następnie uderzają w zanieczyszczoną powierzchnię. Różnica temperatur oraz energia kinetyczna sprawiają iż zabrudzenie zostaje wykruszone. Następnie cząsteczki lodu wnikają w szczeliny, gdzie podlegają sublimacji (przechodzenie suchego lodu w postać gazu) równocześnie zwiększając swoją objętość ok. 400 razy, co powoduje „wysadzenie” brudu. Zużyty lód rozprasza się w powietrzu. W metodzie tej nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne.
Cechy i zalety
Czytelny wyświetlaczWartości pokazywane na wyświetlaczu są łatwe do odczytania; przyciski są duże i proste w obsłudze.
Automatyczne opróżnianie pozostałości loduPrzycisk z boku urządzenia "zrzut pozostałego suchego lodu" ze zbiornika. Zabezpiecza urządzenie przed zamarzaniem.
Zintegrowany separator olejowyUrządzenie nie zamarza.
Uchwyt na pistolet
- Trzpień pozwalający na wygodne przechowywanie i przezbrajanie dysz pistoletu.
- Łatwe przezbrajanie dysz.
Wysoka mobilność
- Urządzenie jest stabilne dzięki pneumatycznym kołom i nisko położonemu środkowi ciężkości.
Wydajny przepływ przez urządzenie
- Suchy lód jest transportowany z urządzenia do dyszy bez jej uszkadzania.
- Maksymalna moc czyszczenia z dyszą.
Skrzynka na akcesoria
- Wysoka funkcjonalność.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Moc przyłącza (kW)
|0,6
|Obudowa / rama
|Stal nierdzewna (1.4301)
|Długość przewodu zasilającego (m)
|7
|Ciśnienie powietrza (bar/MPa)
|2 - 10 / 0,2 - 1
|Jakość powietrza
|Suchy i wolny od oleju
|Wydatek powietrza (m³/min)
|0,5 - 3,5
|Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))
|99
|Pojemność zbiornika suchego lodu (kg)
|15
|Średnica granulek suchego lodu (mm)
|3
|Zużycie suchego lodu (kg/h)
|15 - 50
|Liczba faz (Ph)
|1
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Napięcie (V)
|220 - 240
|Waga bez akcesoriów (kg)
|93
|Waga z akcesoriami (kg)
|75
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|768 x 510 x 1096
Zakres dostawy
- Smar do dyszy
- Dysza płaska
- Płaski klucz do wymiany dysz: 2 szt.
- Wąż przyłączeniowy pistoletu z szybkozłączem
- Pistolet (ergonomiczny i bezpieczny)
- Pokrowiec na klucze
Wyposażenie
- Zegar elektroniczny
- Separator wody i oleju
Wideo
Zastosowania
- Czyszczenie form odlewniczych.
- Usuwanie naddatków z części z tworzyw sztucznych.
- Czyszczenie narzędzi kuźniczych.
- Czyszczenie rozlewni i mieszalni.
- Czyszczenie przenośników taśmowych.
- Czyszczenie pieców.
- Czyszczenie pras drukarskich.
- Czyszczenie maszyn do obróbki drewna.
- Czyszczenie generatorów, turbin, szaf sterowniczych i wymienników ciepła.