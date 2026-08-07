Motopompa WWP 45

Łatwa w obsłudze, niezawodna i bardzo wydajna motopompa, która przyda się wszędzie tam gdzie trzeba szybko wympomować duże ilości wody.

Pompa spalinowa do brudnej wody. Dzięki stalowej ramie może pracować w trudnych warunkach wypompowując duże ilości wody z cząsteczkami brudu o średnicy do 30 mm. Wysoka wydajność 750 l/min umożliwia pompowanie dużych objętości wody w krótkim czasie. Uruchamiany ręcznie, benzynowy silnik motopompy jest zgodny z najnowszymi normami emisji spalin (EU STAGE V). Jeden zbiornik paliwa pozwala na pracę urządzenia przez co najmniej 2h 10 min.

Cechy i zalety
Motopompa WWP 45: Do pracy w trudnych warunkach
Do pracy w trudnych warunkach
Solidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zasysa cząstki o rozmiarze do 30 mm.
Motopompa WWP 45: Mocny
Mocny
Pompowanie do 100 m³ wody na jednym zbiorniku paliwa. Szybkie pompowanie dużych ilości wody (750 l/min lub 45 m³/h)
Motopompa WWP 45: Szeroki zakres zastosowań
Szeroki zakres zastosowań
Szybkie napełnianie przyczep HD/HDS trailer oraz zbiorników IBC. Może być stosowana do wypompowywania wody z wykopów, podziemnych parkingów lub przejść podziemnych.
Łatwość użycia
  • Mocne silniki benzynowe EU STAGE V z funkcją rozruchu i ręcznym ssaniem.
  • Wysoka mobilność i łatwy transport dzięki kompaktowym rozmiarom i niskiej wadze.
  • Dobry dostęp do wszystkich ważnych z punktu widzenia serwisu komponentów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (m³/h) <= 45
Wysokość ssania (m) maks. 7
Wysokość tłoczenia (m) maks. 25
Maks. rozmiar zasysanych cząstek (mm) maks. 30
Rodzaj napędu Benzyna
Pojemność silnika (cm³) 196
Moc znamionowa (kW/KM) 5,1 / 6,9
Pojemność zbiornika (l) 3,6
Waga bez akcesoriów (kg) 35,7
Waga z opakowaniem (kg) 40,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 629 x 425 x 445

Zakres dostawy

  • Ręczne ssanie
  • Bagnet oleju
  • Filtr sitowy
  • Zacisk węża: 3 szt.
  • Złącze węża: 2 szt.
Motopompa WWP 45
Motopompa WWP 45

Wideo

Zastosowania
  • Pompowanie dużych ilości wody w budownictwie
  • Pompowanie dużych ilości wody w usługach publicznych np. zalane pomieszczenia
  • Pompowanie dużych ilości wody w rolnictwie np. zaopatrzenie w wodę
  • Szybkie napełnianie zbiorników z wodą.
Akcesoria
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