Motopompa WWP 45
Łatwa w obsłudze, niezawodna i bardzo wydajna motopompa, która przyda się wszędzie tam gdzie trzeba szybko wympomować duże ilości wody.
Pompa spalinowa do brudnej wody. Dzięki stalowej ramie może pracować w trudnych warunkach wypompowując duże ilości wody z cząsteczkami brudu o średnicy do 30 mm. Wysoka wydajność 750 l/min umożliwia pompowanie dużych objętości wody w krótkim czasie. Uruchamiany ręcznie, benzynowy silnik motopompy jest zgodny z najnowszymi normami emisji spalin (EU STAGE V). Jeden zbiornik paliwa pozwala na pracę urządzenia przez co najmniej 2h 10 min.
Cechy i zalety
Do pracy w trudnych warunkachSolidna rurowa konstrukcja zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Zasysa cząstki o rozmiarze do 30 mm.
MocnyPompowanie do 100 m³ wody na jednym zbiorniku paliwa. Szybkie pompowanie dużych ilości wody (750 l/min lub 45 m³/h)
Szeroki zakres zastosowańSzybkie napełnianie przyczep HD/HDS trailer oraz zbiorników IBC. Może być stosowana do wypompowywania wody z wykopów, podziemnych parkingów lub przejść podziemnych.
Łatwość użycia
- Mocne silniki benzynowe EU STAGE V z funkcją rozruchu i ręcznym ssaniem.
- Wysoka mobilność i łatwy transport dzięki kompaktowym rozmiarom i niskiej wadze.
- Dobry dostęp do wszystkich ważnych z punktu widzenia serwisu komponentów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (m³/h)
|<= 45
|Wysokość ssania (m)
|maks. 7
|Wysokość tłoczenia (m)
|maks. 25
|Maks. rozmiar zasysanych cząstek (mm)
|maks. 30
|Rodzaj napędu
|Benzyna
|Pojemność silnika (cm³)
|196
|Moc znamionowa (kW/KM)
|5,1 / 6,9
|Pojemność zbiornika (l)
|3,6
|Waga bez akcesoriów (kg)
|35,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|40,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|629 x 425 x 445
Zakres dostawy
- Ręczne ssanie
- Bagnet oleju
- Filtr sitowy
- Zacisk węża: 3 szt.
- Złącze węża: 2 szt.
Wideo
Zastosowania
- Pompowanie dużych ilości wody w budownictwie
- Pompowanie dużych ilości wody w usługach publicznych np. zalane pomieszczenia
- Pompowanie dużych ilości wody w rolnictwie np. zaopatrzenie w wodę
- Szybkie napełnianie zbiorników z wodą.
Akcesoria
Części zamienne
Znajdź i kup części zamienne do urządzeń Home & Garden korzystając z wyszukiwarki i udostępnionych schematów.
Części zamienne zakupione w sklepie internetowym eKärcher są wysyłane bezpośrednio z magazynów niemieckich i dostarczane kurierem GLS pod wskazany w zamówieniu adres.
Przejdź do wyszukiwarki części zamiennych klikając przycisk poniżej.