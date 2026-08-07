Pompa spalinowa do brudnej wody. Dzięki stalowej ramie może pracować w trudnych warunkach wypompowując duże ilości wody z cząsteczkami brudu o średnicy do 30 mm. Wysoka wydajność 750 l/min umożliwia pompowanie dużych objętości wody w krótkim czasie. Uruchamiany ręcznie, benzynowy silnik motopompy jest zgodny z najnowszymi normami emisji spalin (EU STAGE V). Jeden zbiornik paliwa pozwala na pracę urządzenia przez co najmniej 2h 10 min.