Niezależnie od miejsca piłowania, strugania i piaskowania

W przemyśle drzewnym, a także meblarskim trociny, wióry oraz opiłki stanowią stałe oraz realne zagrożenie dla zdrowia. Ponadto, substancje te są bardzo łatwopalne lub nawet wybuchowe. Dzięki wykorzystaniu naszych specjalnych systemów przeznaczonych do odkurzania, możesz skutecznie zapobiegać gromadzeniu się pyłu i trocin w miejscu pracy, gdyż stanowią one realne ryzyko.