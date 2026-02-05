Odpylacze przemysłowe Kärcher – rodzaje

Oferta Kärcher obejmuje urządzenia dopasowane do różnych typów pyłów i intensywności pracy. Dobór właściwego rozwiązania zależy od rodzaju pyłu, ilości zanieczyszczeń i sposobu organizacji pracy.

Odpylacz do pyłów szkodliwych

Urządzenia te są przeznaczone do pracy w środowiskach z pyłami klasy L, M i H. Filtrują zwykły kurz, drobiny mineralne i pyły metaliczne. Spełniają surowe normy bezpieczeństwa, chronią zdrowie pracowników i utrzymują czyste powietrze w miejscach szczególnie narażonych na skażenie.

Odpylacz do pracy ciągłej

Odpylacz przemysłowy do hali produkcyjnej można integrować z liniami produkcyjnymi i maszynami obróbczymi. Urządzenia mogą działać całodobowo, zachowując skuteczność filtracji. To rozwiązanie dla dużych zakładów, w których pył powstaje nieustannie, a proces odpylania nie może zostać przerwany.

Odpylacz przemysłowy mobilny

Urządzenia te są lekkie, kompaktowe i łatwe w transporcie. Idealne do warsztatów stolarskich, ślusarskich czy mniejszych zakładów usługowych. Można je szybko przestawić w dowolne miejsce lub stosować do odkurzania pojedynczych stanowisk. Dzięki mobilności sprawdzają się tam, gdzie punktów pracy jest wiele, a nie ma potrzeby montażu stałej instalacji.

Stacjonarny system odpylania przemysłowego

To największe i najbardziej wydajne instalacje odpylające. Zaprojektowane z myślą o przemyśle ciężkim, dużych halach produkcyjnych i obróbce na szeroką skalę. Stacjonarny odpylacz przemysłowy jest w stanie usunąć ogromne ilości pyłu i zanieczyszczeń w sposób ciągły, zapewniając bezpieczeństwo procesów i zgodność z przepisami BHP. Urządzenia integrują się z systemami transportu materiałów i mogą obsługiwać kilka linii technologicznych jednocześnie.