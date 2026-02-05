Odpylacze przemysłowe
Do skutecznego wychwytywania cząsteczek zawieszonych. Ciągłe odsysanie pyłu w miejscu powstawania, ale także z otoczenia, w istotny sposób przyczynia się do niezawodności i bezpieczeństwa procesu produkcji. Nasze odkurzacze przemysłowe znajdują zastosowanie w procesie produkcji gdzie mogą odsysać wszystkie rodzaje powstających pyłów i drobnych wiórów.

Cząsteczki zawieszone mogą być bardzo różne: drobny pył, szkodliwy pył, drobne wióry i wszelkiego rodzaju materiały ścierne. W wielu branżach konieczne jest ciągłe odprowadzanie pyłu technologicznego z metali, szkła, kamienia, włókien tekstylnych, produktów rolnych lub chemikaliów, bezpośrednio w trakcie procesu. Odpylacze przemysłowe, działające w trybie pracy ciągłej 24/7, niezawodnie wychwytują nawet duże ilości cząsteczek zawieszonych i są bezpośrednio zintegrowane z centrami obróbki metali i systemami napełniania.
