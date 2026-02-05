Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2

Odkurzacz przemysłowy wyposażony w zbiornik o pojemności 100 litrów. Doskonale radzi sobie z usuwaniem ostrych, metalowych wiórów i ich separacją od chłodziw.

Odkurzacz przemysłowy, dedykowany do prac przy obróbce metali, w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej oraz metalurgii. Odsysa i separuje ciecze od wiórów. Olejoodporny, niewrażliwy na ścieranie osprzęt gwarantuje długą żywotność, a różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia zasysanie nawet przy wyjątkowo utrudnionym dostępie. Obrotowe przyłącze węża na głowicy (do 360°) zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza. Wąż spustowy posiada optyczny wskaźnik poziomu napełnienia. Olejoodporne koła i przewód zasilający oraz konstrukcja Heavy Duty gwarantują bezpieczną pracę w warunkach przemysłowych.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2: Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°. Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2: Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia.
Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy. Łatwy drenaż odpadów płynnych możliwy jest również przez wąż spustowy.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2: Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
  • Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Metal
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 44
Waga z akcesoriami (kg) 44
Waga z opakowaniem (kg) 44,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 640 x 620 x 1060

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2
Wideo

Akcesoria