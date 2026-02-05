Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Me
Odkurzacz przemysłowy wyposażony w zbiornik o pojemności 100 litrów. Doskonale radzi sobie z usuwaniem ostrych, metalowych wiórów i ich separacją od chłodziw.
Odkurzacz przemysłowy, dedykowany do prac przy obróbce metali, w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej oraz metalurgii. Odsysa i separuje ciecze od wiórów. Olejoodporny, niewrażliwy na ścieranie osprzęt gwarantuje długą żywotność, a różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia zasysanie nawet przy wyjątkowo utrudnionym dostępie. Obrotowe przyłącze węża na głowicy (do 360°) zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza. Wąż spustowy posiada optyczny wskaźnik poziomu napełnienia. Olejoodporne koła i przewód zasilający oraz konstrukcja Heavy Duty gwarantują bezpieczną pracę w warunkach przemysłowych. Obudowa i zbiornik wykonane ze stali szlachetnej.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnejBardzo łatwy w czyszczeniu. Nadaje się do agresywnych i korozyjnych mediów. Przezroczysty wąż wskazuje poziom napełnienia i umożliwia usunięcie odpadów płynnych.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowośćUrządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°. Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatoraZapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia. Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb. Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Materiał zbiornika
|Stal nierdzewna
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|41
|Waga z akcesoriami (kg)
|41
|Waga z opakowaniem (kg)
|41,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|640 x 620 x 1060
Wyposażenie
- Wyposażenie objęte dostawą: nie
Wideo