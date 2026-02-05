Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Mobilny odkurzacz do cieczy i opiłków IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Zasilany prądem zmiennym, odpowiedni np. do olejów, chłodziw lub drobnych, lekkich wiórów metalowych w średnich ilościach.
Zasilany prądem zmiennym odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc Dp do cieczy i wiórów przeznaczony do odkurzania średnich ilości olejów, chłodziw i drobnych, lekkich wiórów metalowych. Wydajne rozwiązanie dwuturbinowe o niskim poziomie hałasu roboczego zapewnia wysoką moc ssania urządzenia o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, podczas gdy nadający się do mycia, trwały filtr kieszeniowy umożliwia pracę w trybie ciągłym. Opcjonalny kosz filtrujący skutecznie oddziela płynne i stałe zasysane materiały. Wskaźnik poziomu napełnienia zapobiega przepełnieniu 100 litrowego zbiornika, a odessane ciecze opróżnia się poprzez proste odłączenie węża spustowego. Proces ten można przyspieszyć korzystając ze zintegrowanej pompy beczkowej. System opróżniania z podwoziem przechylnym umożliwia bezpieczne opróżnianie za pomocą mechanizmu roll-off. Do opróżniania można również użyć wózka widłowego lub dźwigu.
Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
- Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania.
- System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu.
- Łatwy opróżnianie zbiornika.
Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
- Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp) z regulacją przepływu pozwala na bardzo wydajne wypompowywanie cieczy na wysokość nawet 3-4 m.
- Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
- Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
- Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
- Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
- Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
- Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
- Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
- Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja
Dane techniczne
|Liczba faz (Ph)
|1
|Napięcie (V)
|220 / 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 / 60
|Wydatek powietrza (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Podciśnienie (mbar/kPa)
|230 / 23
|Pojemność zbiornika (l)
|100
|Znamionowa moc wejściowa (kW)
|2,4
|Rodzaj odkurzania
|Elektryczny
|Średnica przyłącza
|ID 50
|Średnica standardowych akcesoriów
|ID 50 ID 40
|Klasa filtracyjna filtra głównego
|L
|Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²)
|0,45
|Waga bez akcesoriów (kg)
|57
|Waga z akcesoriami (kg)
|57
|Waga z opakowaniem (kg)
|57,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|840 x 660 x 1320
Wyposażenie
- Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
Zastosowania
- Przeznaczony do średnich ilości grubych i ostrych opiłków i wiórów.
- Do średnich ilości cieczy, takich jak oleje lub chłodziwa.