Zasilany prądem zmiennym odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc Dp do cieczy i wiórów przeznaczony do odkurzania średnich ilości olejów, chłodziw i drobnych, lekkich wiórów metalowych. Wydajne rozwiązanie dwuturbinowe o niskim poziomie hałasu roboczego zapewnia wysoką moc ssania urządzenia o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, podczas gdy nadający się do mycia, trwały filtr kieszeniowy umożliwia pracę w trybie ciągłym. Opcjonalny kosz filtrujący skutecznie oddziela płynne i stałe zasysane materiały. Wskaźnik poziomu napełnienia zapobiega przepełnieniu 100 litrowego zbiornika, a odessane ciecze opróżnia się poprzez proste odłączenie węża spustowego. Proces ten można przyspieszyć korzystając ze zintegrowanej pompy beczkowej. System opróżniania z podwoziem przechylnym umożliwia bezpieczne opróżnianie za pomocą mechanizmu roll-off. Do opróżniania można również użyć wózka widłowego lub dźwigu.