Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Dp

Mobilny odkurzacz do cieczy i opiłków IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Zasilany prądem zmiennym, odpowiedni np. do olejów, chłodziw lub drobnych, lekkich wiórów metalowych w średnich ilościach.

Zasilany prądem zmiennym odkurzacz IVR-L 100/24-2 Tc Dp do cieczy i wiórów przeznaczony do odkurzania średnich ilości olejów, chłodziw i drobnych, lekkich wiórów metalowych. Wydajne rozwiązanie dwuturbinowe o niskim poziomie hałasu roboczego zapewnia wysoką moc ssania urządzenia o znamionowej mocy wejściowej 2,4 kW, podczas gdy nadający się do mycia, trwały filtr kieszeniowy umożliwia pracę w trybie ciągłym. Opcjonalny kosz filtrujący skutecznie oddziela płynne i stałe zasysane materiały. Wskaźnik poziomu napełnienia zapobiega przepełnieniu 100 litrowego zbiornika, a odessane ciecze opróżnia się poprzez proste odłączenie węża spustowego. Proces ten można przyspieszyć korzystając ze zintegrowanej pompy beczkowej. System opróżniania z podwoziem przechylnym umożliwia bezpieczne opróżnianie za pomocą mechanizmu roll-off. Do opróżniania można również użyć wózka widłowego lub dźwigu.

Cechy i zalety
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
  • Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania.
  • System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu.
  • Łatwy opróżnianie zbiornika.
Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
  • Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp) z regulacją przepływu pozwala na bardzo wydajne wypompowywanie cieczy na wysokość nawet 3-4 m.
  • Przezroczysty wąż do sprawdzania ilości zebranych cieczy.
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
  • Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi.
  • Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°.
  • Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
  • Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
  • Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 57
Waga z akcesoriami (kg) 57
Waga z opakowaniem (kg) 57,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 840 x 660 x 1320

Wyposażenie

  • Automatyczna pompa łopatkowa (model Dp)
Zastosowania
  • Przeznaczony do średnich ilości grubych i ostrych opiłków i wiórów.
  • Do średnich ilości cieczy, takich jak oleje lub chłodziwa.
