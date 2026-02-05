Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me

Odkurzacz przemysłowy wyposażony w zbiornik o pojemności 100 litrów. Doskonale radzi sobie z usuwaniem ostrych, metalowych wiórów i ich separacją od chłodziw.

Odkurzacz przemysłowy, dedykowany do prac przy obróbce metali, w przemyśle motoryzacyjnym, inżynierii mechanicznej oraz metalurgii. Odsysa i separuje ciecze od wiórów. Olejoodporny, niewrażliwy na ścieranie osprzęt gwarantuje długą żywotność, a różnorodność dostępnych akcesoriów umożliwia zasysanie nawet przy wyjątkowo utrudnionym dostępie. Obrotowe przyłącze węża na głowicy (do 360°) zapewnia oszczędność czasu dzięki możliwości pracy bez konieczności przestawiania odkurzacza. Wąż spustowy posiada optyczny wskaźnik poziomu napełnienia. Olejoodporne koła i przewód zasilający oraz konstrukcja Heavy Duty gwarantują bezpieczną pracę w warunkach przemysłowych. Obudowa i zbiornik wykonane ze stali szlachetnej. Zbiornik wychylnie mocowany na podwoziu.

Cechy i zalety
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me: Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
Ergonomiczna podstawa z wychylnym mechanizmem opróżniania zbiornika.
Manualny system bezpiecznego i bezwysiłkowego opróżniania. System podwozia umożliwia ergonomiczne opróżnianie zbiornika poprzez nachylenie za pomocą mechanizmu zrzutu. Łatwy opróżnianie zbiornika.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me: Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej
Wysokiej jakości zbiornik ze stali nierdzewnej
Bardzo łatwy w czyszczeniu. Nadaje się do agresywnych i korozyjnych mediów. Przezroczysty wąż wskazuje poziom napełnienia i umożliwia usunięcie odpadów płynnych.
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me: Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
Wysoka wytrzymałość, elastyczność i modułowość
Urządzenie i obudowa posiadają grubsze ścianki dla zwiększenia wytrzymałości przy kontakcie z wiórami metalowymi. Obrotowe przyłącze węża z kolankiem obrotowym 360°. Opcjonalnie dostępne zabezpieczenie przed przepełnieniem, sito lub uchwyt na akcesoria.
Wyposażony w dwa bardzo ciche silniki wentylatora
  • Zapewnia dużą moc ssania i optymalną wydajność czyszczenia.
  • Wentylatory można włączać oddzielnie, aby uzyskać indywidualną moc ssania w zależności od potrzeb.
  • Bardzo cicha głowica napędowa zapewnia równomierne wydmuchiwanie powietrza chłodzącego.
Wyposażony w kompaktowy filtr do pyłów klasy L.
  • Skutecznie zapobiega przedostawaniu się grubych cząstek do turbin ssących
Specyfikacja

Dane techniczne

Liczba faz (Ph) 1
Napięcie (V) 220 / 240
Częstotliwość (Hz) 50 / 60
Wydatek powietrza (l/s/m³/h) 148 / 532
Podciśnienie (mbar/kPa) 230 / 23
Pojemność zbiornika (l) 100
Materiał zbiornika Stal nierdzewna
Znamionowa moc wejściowa (kW) 2,4
Rodzaj odkurzania Elektryczny
Średnica przyłącza ID 50
Średnica standardowych akcesoriów ID 50 ID 40
Klasa filtracyjna filtra głównego L
Powierzchnia filtrowania dla filtra głównego (m²) 0,45
Waga bez akcesoriów (kg) 58,8
Waga z akcesoriami (kg) 59
Waga z opakowaniem (kg) 59,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 640 x 620 x 1060

Wyposażenie

  • Wyposażenie objęte dostawą: nie
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me
Odkurzacz przemysłowy IVR-L 100/24-2 Tc Me

Wideo

Akcesoria